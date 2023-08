Settembre è il mese del rientro dalle vacanze, della ripresa delle attività e dei nuovi inizi, ma cosa ci aspetta in amore? L’oroscopo del mese di settembre ci svela quali segni zodiacali avranno maggiori possibilità di trovare l’anima gemella, quali dovranno affrontare delle sfide e quali potranno godere di una relazione stabile e felice. Scopriamo insieme le previsioni per ogni segno.

Previsioni astrali sull'amore settembre 2023: da Ariete alla Vergine

Ariete: settembre sarà un mese ricco di emozioni e novità in amore. Se siete single potreste incontrare qualcuno di speciale che vi farà battere il cuore, magari tra i vostri vecchi amici o in un contesto lavorativo.

Se avete già un partner, potreste decidere di portare la vostra relazione a un livello superiore, andando a convivere o sposandovi. In ogni caso, sarete protagonisti di una vita amorosa intensa e appassionata.

Toro: avrete una vita amorosa particolarmente positiva a settembre, grazie alla presenza di una congiunzione tra Venere e Giove che favorirà i sentimenti e le relazioni. Se siete single avrete molte occasioni di conoscere persone interessanti e di innamorarvi. Se avete già un partner, vivrete momenti romantici e armoniosi, che potrebbero portare a un matrimonio o a una gravidanza. Il vostro segno sarà tra i più fortunati in amore questo mese.

Gemelli: dovrete fare i conti con qualche difficoltà in amore a settembre, soprattutto se siete in una relazione di lunga durata.

Potreste sentire il bisogno di più libertà e indipendenza, o avere dei dubbi sul vostro rapporto. Il consiglio è di non prendere decisioni affrettate, ma di cercare il dialogo e la comprensione con il vostro partner. Se siete single, invece, potreste avere delle avventure piacevoli ma poco durature.

Cancro: settembre sarà un mese favorevole all’amore, sia per i single che per le coppie.

Se siete alla ricerca dell’anima gemella, potreste trovarla in un viaggio o in una vacanza, soprattutto se in un paese straniero. Se avete già un partner, potrete consolidare il vostro legame con gesti romantici e dimostrazioni di affetto1. La vostra vita sociale sarà anche molto attiva e vi regalerà momenti di felicità.

Leone: avrete un mese contrastato in amore a settembre.

Da una parte potrete contare su una buona dose di fascino e carisma che vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Dall’altra parte, però, dovrete fare attenzione a non cadere in tentazioni o tradimenti che potrebbero compromettere la vostra relazione. Se siete single, sarete attratti da persone diverse e stimolanti, ma fate attenzione a non illudervi troppo.

Vergine: vivrete un mese di settembre all’insegna dell’amore. Dopo un periodo di incertezza o difficoltà potrete finalmente esprimere i vostri sentimenti e vivere la vostra relazione con serenità e fiducia. Se siete single, invece, potrete divertirvi con nuove conoscenze e scoprire la passione nella prima metà dell’anno. In ogni caso, sarete più aperti e disponibili verso gli altri e questo vi porterà benefici.

Previsioni astrologiche sull'amore settembre 2023: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dovrete affrontare qualche sfida in amore a settembre. Potreste avere dei contrasti o delle incomprensioni con il vostro partner, soprattutto se riguardano questioni economiche o familiari. Il consiglio è di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni negative, ma di cercare il dialogo e la mediazione. Se siete single, invece, potreste avere delle occasioni di incontro interessanti, ma fate attenzione a non essere troppo esigenti o indecisi.

Scorpione: avrete un mese di settembre favorevole in amore. Se siete in una relazione potrete vivere momenti di intimità e complicità con il vostro partner, che potrebbero portare a un matrimonio o a una convivenza.

Se siete single, invece, sarete circondati da attenzioni e potreste trovare l’anima gemella in una persona che vi colpirà per il suo fascino e la sua personalità. Il vostro segno sarà tra i più appassionati e magnetici questo mese.

Sagittario: avrete un mese di settembre ricco di sorprese in amore. Se siete single potreste incontrare la vostra anima gemella in un contesto insolito o inaspettato, magari grazie a un colpo di fortuna. Se avete già un partner, invece, potreste avere qualche difficoltà all’inizio del mese, ma saranno proprio queste a rafforzare il vostro legame e a farvi scoprire nuovi aspetti del vostro rapporto. Il vostro segno sarà tra i più avventurosi e curiosi questo mese.

Capricorno: dovrete essere cauti in amore a settembre.

Potreste avere delle delusioni o dei dispiaceri con il vostro partner, soprattutto se riguardano questioni di fedeltà o di sincerità. Il consiglio è di non chiudervi in voi stessi, ma di cercare il confronto e la verità. Se siete single, invece, potreste avere delle opportunità di incontro interessanti, ma fate attenzione a non essere troppo freddi o distaccati.

Acquario: vivrete un mese di settembre positivo in amore. Se siete in una relazione potrete godere di una buona intesa e armonia con il vostro partner, che vi supporterà e vi capirà. Se siete single, invece, potrete conoscere persone affini a voi e condividere con loro interessi e passioni. Il vostro segno sarà tra i più originali e creativi questo mese.

Pesci: avrete un mese di settembre vario in amore. Potreste vivere momenti alterni di gioia e tristezza, di entusiasmo e noia, di passione e indifferenza. Il consiglio è di non lasciarvi travolgere dalle emozioni contrastanti, ma di cercare un equilibrio e una stabilità. Se siete single, invece, potreste avere delle esperienze romantiche ma poco durature. Fate attenzione a non illudervi troppo o a idealizzare troppo le persone che incontrate.