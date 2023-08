Secondo l'oroscopo della settimana 28 agosto-3 settembre sarà un periodo tranquillo per quelli i Toro. Mentre i Capricorno trascorreranno la settimana con la preoccupazione addosso, gli Acquario riusciranno a esteriorizzare i loro sentimenti. In primo piano l’astrologia dedicata alla famiglia e le previsioni delle stelle per la settimana che va da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre.

Oroscopo della famiglia, settimana 28 agosto-3 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Contrariamente alle vostre abitudini, non sarete né troppo riservati e né troppo discreti e non cercherete più di nascondere i vostri sentimenti.

Mostrerete apertamente la vostra tenerezza. Il vostro comportamento delizierà i vostri cari, perché sapranno con certezza che hanno un posto nel vostro cuore.

Toro – In linea di massima, la vostra vita familiare sarà tranquilla. Sarete più preoccupati per la vostra carriera e le vostre relazioni amorose che dei rapporti familiari. Cercate di ascoltare di più i vostri figli: se hanno qualche problema, avranno bisogno di parlarvene e sarebbero molto delusi se non prestate loro attenzione.

Gemelli – Dovrete prendervi più cura dei vostri figli. Non esitiate a dare loro consigli, ma non offendetevi se non li seguono spesso alla lettera. È giusto che facciano qualche esperienza.

Cancro – Il buon afflusso di Nettuno vi renderà ricettivi ai bisogni e ai desideri dei vostri cari.

Vi concentrerete sul compiacere i membri della vostra famiglia. E questo clima di comprensione vi porterà molta gioia.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, vita di famiglia: da Leone a Scorpione

Leone – L'Oroscopo della famiglia vi invita a organizzare bene la vita di tutti i vostri cari, rassicurare alcuni e incoraggiare altri.

Tutto ciò richiederà uno sforzo di presenza e attenzione. Cercate di affrontare la situazione senza lamentarvi troppo: i vostri sforzi saranno presto ripagati, e avrete la gioia di vedere i vostri cari felici.

Vergine – Con questa situazione astrologica, se i vostri cari non sono particolarmente teneri e gentili con voi, avrete l’impressione di essere rifiutati, non amati.

Fate attenzione, non chiedete troppo. Prendete in considerazione l’idea di dare di più.

Bilancia – Rimprovererete i vostri cari di non essere sufficientemente responsabili e di fare troppo affidamento su di voi. Ma vi viene mai in mente che siete il principale responsabile di questa situazione? Perché avete sempre voluto governare tutto.

Scorpione – È probabile che i rapporti con i parenti più stretti siano al centro delle vostre preoccupazioni questa settimana, visto la posizione di Mercurio nel segno della Vergine. La situazione familiare sarà piuttosto imbarazzante.

La settimana 28 agosto-3 settembre secondo l'oroscopo familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nessuna visita planetaria influenzerà il settore familiare, che dovrebbe quindi beneficiare di un buon clima generale.

È tempo di rilassarsi. Si svolgeranno dibattiti animati sul tema del ricongiungimento familiare che intendete organizzare nei prossimi giorni.

Capricorno – Molte scelte e decisioni ricadranno sulle vostre spalle, perché sarete molto sollecitati dalla vostra famiglia. Grazie al sostegno di Plutone, questa volta assumerete il vostro ruolo con coraggio e gioia.

Acquario – Vi sarà più facile esteriorizzare ed esprimere i vostri sentimenti, il che porterà a uno sviluppo molto favorevole nei rapporti con i membri della vostra famiglia.

Pesci – I vostri cari saranno sembra dubbio più forti del solito e, nel complesso, non dovrete preoccuparvi per loro. I vostri figli saranno felici di continuare o riprendere le loro attività abituali. I vostri genitori saranno attenti e pronti ad aiutarvi.