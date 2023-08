L'oroscopo di domenica 6 agosto 2023 ha in serbo tante avventure. Le previsioni astrologiche di oggi sono pronte a rivelare i dettagli della quotidianità dei dodici profili. In particolare, viene data grande importanza alla vita sociale e a quella sentimentale. Ci sarà chi sarà completamente innamorato del partner e chi preferirà rimanere da solo.

Ecco tutte le novità dell'oroscopo di oggi 6 agosto.

Previsioni zodiacali e profili del 6 agosto 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vorrete trascorrere questa giornata lontano dalle preoccupazioni. Vi impegnerete per far regnare la pace all'interno delle mura domestiche.

Sarete a vostro agio con amici e parenti, ma la situazione sentimentale potrebbe mettervi un po' alle strette.

Toro: organizzerete una piccola gita fuori porta da fare con i vostri amici. Finalmente, potrete godere di una giornata tranquilla, lontana dallo stress della quotidianità. Le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto dal punto di vista emotivo. Inoltre, le sorprese non mancheranno.

Gemelli: apparirete un po' troppo seri agli occhi degli altri. Avrete la sensazione di non riuscire a colpire nel segno. In realtà, sarà solo una questione di prospettiva. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di frequentare gruppi di amici vicini ai vostri interessi e caratteristiche personali.

Cancro: perderete il controllo con il partner.

Nonostante gli sforzi, ci saranno delle questioni che proprio non riuscirete ad accettare. Il rapporto diventerà teso e burrascoso. Potrebbero esserci dei litigi e le questioni in arretrato da risolvere non mancheranno di certo.

Previsioni astrologiche del 6 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: il clima domestico sarà molto teso.

Non riuscirete a trovare un punto di incontro con la vostra famiglia. Questa situazione vi farà soffrire molto, però, sarete costretti a prendere una decisione drastica per mettere fine a tutto questo dolore. Le conseguenze potrebbero essere inaspettate.

Vergine: sarete ancora concentrati sulla settimana precedenti. Non riuscirete a lasciarvi alle spalle ciò che è successo sul posto di lavoro.

Di conseguenza, farete fatica a rilassarvi e a lasciarvi andare. L'oroscopo di oggi vi consiglia di provare a cambiare il vostro punto di vista.

Bilancia: vi prenderete cura degli altri. Non vi piacerà l'idea di lasciare i vostri amici in difficoltà. Sarete sempre presenti per loro, anche nelle situazioni più disperate. Inoltre, sarete in grado di dare consigli preziosi che si riveleranno davvero indispensabili. Il partner sarà leale e sincero.

Scorpione: la vita di coppia procederà senza problemi. Il romanticismo e l'affetto saranno largamente presente. Inizierete ad abituarvi a questo nuovo ritmo quotidiano e ad abbandonare la vostra corazza protettiva. Ovviamente, la persona amata sarà davvero contenta.

Oroscopo di oggi 6 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le stelle saranno severe dal punto di vista sentimentale. Non riuscirete a trovare la persona giusta. Continuerete a cercare, ma i risultati stenteranno ad arrivare. L'oroscopo di oggi vi consiglia di avere pazienza e di non provare a bruciare le tappe: sarà del tutto inutile.

Capricorno: andrete alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore. I recenti eventi, infatti, vi hanno costretti a mettere in discussione alcuni aspetti importanti della vostra vita. Ovviamente, vi servirà un po' di tempo per trovare le giuste risposte, ma l'inizio non sarà affatto male.

Acquario: alzerete la voce con le persone a voi care. Non sarà un buon atteggiamento per risolvere i problemi.

Al contrario, potrete andare incontro a reazioni inaspettate. Non tutti saranno disposti a fare pace subito dopo. Alcune parole potrebbero davvero lasciare il segno.

Pesci: sarete sinceri con tutte le persone che vi staranno attorno. Non avrete alcuna intenzione di mentire, anche a costo di rivelare qualcosa di importante e di spiacevole. Questo atteggiamento vi farà onore, però, l'oroscopo di oggi vi consiglia di non esagerare e di valutare bene ogni situazione.