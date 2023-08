L'oroscopo del 31 agosto 2023 è pronto a svelare cosa riservano gli astri a tutti i segni zodiacali con l'influenza della Superluna. Le previsioni astrologiche vedono ottime notizie per le relazioni amorose del Toro, e buone opportunità lavorative e finanziarie per Gemelli e l'Acquario.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): con il Nodo Nord che danza nel vostro segno, l'energia della Superluna infonde un senso di avventura e determinazione nella vostra essenza. L'agitazione interna che potreste sentire non è altro che la spinta ad abbracciare le sfide e inseguire con ardore i vostri obiettivi.

La vostra forza interiore e la passione scintillano insieme, spingendovi a cacciare con passione ciò che desiderate.

Leone (23 luglio - 22 agosto): la Superluna fa brillare la vostra sfera personale, creando un'aura di magnetismo intorno a voi. Con il supporto amoroso di Venere, questa luna porta la vostra autenticità e profondità emotiva in primo piano. La vostra forza interiore e ambizione diventano come il fuoco stesso, guidandovi verso la realizzazione dei vostri veri desideri. Questo è il momento perfetto per mettere in primo piano voi stessi, le vostre relazioni e ciò che fa battere il vostro cuore, catturando l'attenzione di tutti.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): con la Superluna, un vento di cambiamento soffia attraverso la vostra vita.

Questo evento celeste amplifica la vostra capacità di prendere decisioni sagge e organizzare il futuro con determinazione. In questo momento cruciale, la vostra abilità nel pianificare e la vostra visione a lungo termine si fondono insieme, offrendovi chiarezza per navigare attraverso sfide con fiducia. La luna vi guida lungo il sentiero della crescita personale, preparandovi ad affrontare qualsiasi sfida con slancio.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la Superluna irradia una luce affascinante sulle vostre menti curiose. Questo è il momento perfetto per cercare risposte a domande che riguardano il nuovo anno scolastico e le questioni lavorative. L'intensità della luna alimenta il vostro desiderio di apprendere e di connettervi con coloro che vi circondano.

Con l'influenza di Venere nella Bilancia, la vostra socialità raggiunge nuove vette, permettendovi di contribuire in modo significativo a progetti di squadra.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): sotto l'incanto della Superluna, la vostra vita sociale e le relazioni amorose sono illuminate. La luna rinnova l'energia nei vostri legami affettivi e favorisce la collaborazione in progetti collettivi. Grazie all'effetto positivo di Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza, il vostro magnetismo è in prima fila. Trovate armonia nel bilanciare le esigenze degli altri con le vostre aspirazioni personali, creando un ambiente di crescita e affetto.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la Superluna irradia un'aura di innovazione e speranza nelle vostre vite.

Questo è il momento ideale per portare avanti i vostri progetti e le vostre idee, anche se le risorse finanziarie possono rappresentare un ostacolo. Tuttavia, sotto questa luce lunare, giunge una notizia che infonde speranza e vi spinge a perseguire i vostri sogni con rinnovata fiducia. L'influenza di Marte nel vostro segno vi fornisce l'energia necessaria per agire e per inseguire ciò che desiderate con determinazione.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): sotto la luce argentea della Superluna, le relazioni amorose e le amicizie sono al centro della vostra attenzione. Questo periodo è un'opportunità per rinnovare i legami e dare nuovo impulso a progetti collettivi.

L'influenza di Venere, il pianeta dell'amore, nella vostra zona della Bilancia, amplifica le vostre connessioni con gli altri e sprigiona un'energia sociale magica.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la Superluna getta uno sguardo compassionevole sulle vostre partnership e collaborazioni. Questo è il momento perfetto per rivedere e migliorare qualsiasi progetto di coppia, contratto o alleanza professionale. Con la Luna, Venere e Saturno in armonia, siete guidati verso l'ottimizzazione delle operazioni e il rafforzamento delle relazioni. Il vostro occhio critico e il vostro impegno per il perfezionismo sono le risorse di cui avete bisogno.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): una luce di comprensione e armonia nelle vostre interazioni con gli altri.

In coppia, troverete la via del rispetto e della passione, negoziando compromessi con saggezza. Questo periodo rappresenta un'opportunità per rafforzare legami esistenti e per avvicinarvi a coloro che vi circondano. La vostra dedizione e il vostro senso di responsabilità si uniscono, creando una base solida per le vostre relazioni.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): sotto la luce argentea della Superluna, potreste sentirvi leggermente smarriti in questo autunno. Tuttavia, l'approccio graduale che vi contraddistingue è proprio ciò che vi guiderà al successo. Seguite il flusso delle cose, affrontando le sfide una alla volta, se necessario. La vostra attenzione ai dettagli e la dedizione vi saranno fedeli compagni mentre attraversate questo periodo di transizione.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): la Superluna risveglia la vostra creatività e intuizione, spingendovi a esplorare il vostro lato artistico. Questo è il momento ideale per esprimere ciò che brucia nel profondo e condividere la vostra visione unica con il mondo. Sfruttate la vostra capacità di percepire le sfumature nascoste delle cose per ottenere una prospettiva più profonda sulla vita e sull'arte. La luna amplifica il vostro fascino magnetico e vi permette di entrare in sintonia con la vostra vera essenza creativa.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): la Superluna vi chiama a dimostrare che i vostri sogni non sono in bilico nel mondo dell'immaginazione, ma possono diventare realtà. Quest'autunno, la vostra intuizione si combina con una sorprendente capacità pratica, permettendovi di tradurre le vostre aspirazioni in azioni concrete.

Sfruttate questa potente energia per inseguire ciò che vi fa battere il cuore e per costruire il futuro che desiderate. La luna amplifica la vostra sensibilità e vi connette con la terra, fornendovi le fondamenta per realizzare i vostri sogni.