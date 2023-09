Le previsioni zodiacali del 13 settembre sono pronte a fornire tutte le informazioni astrologiche relative ai 12 segni. I Pesci potranno vivere una giornata rilassante, mentre il Capricorno non vorrà prendere delle decisioni. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo giornaliero.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: impegnatevi concretamente e seriamente nell'organizzazione di alcune situazioni che vi riguardano, potrebbe esserci bisogno di una programmazione e dovrete farvi trovare pronti.

Toro: potreste avere poca voglia di affrontare le sfide quotidiane, un po' per stanchezza e un po' per puro disinteresse.

Cercate un supporto affidabile che sappia guidarvi senza pretendere nulla in cambio.

Gemelli: forse nella giornata di oggi capirete che tutti i sacrifici che avete fatto potrebbero non essere ricompensati. Valutate correttamente alcune situazioni che potrebbero essere esclusivamente fumo negli occhi.

Cancro: potreste essere particolarmente irascibili e non sempre dipenderà dalla vostra volontà. Attenzione però a non farvi trascinare troppo dall'istinto, potrebbero incrinarsi alcuni rapporti che ritenete importanti.

Leone: non fidatevi di tutti, potreste andare incontro a delle cocenti e sonore delusioni. Imparate dagli errori del passato e cercate di essere maggiormente avveduti, soprattutto nei confronti delle persone alle quali date un certo credito.

Vergine: metteteci sempre la faccia, soprattutto in amore sarà un elemento imprescindibile per ottenere risultati concreti. Siete pronti per nuove occasioni, tramutatele in progetti concreti e duraturi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se qualcuno vi ferisce, cercate di non porgere sempre l'altra guancia, agite in maniera diretta e perentoria.

A volte serve una scossa per rimettere le cose nella giusta carreggiata, attenzione a non tentennare troppo.

Scorpione: se siete alla ricerca di qualcosa di importante in ambito sentimentale questo potrebbe essere il momento giusto. Un incontro inaspettato potrebbe sconvolgere la quiete della vostra giornata.

Sagittario: potreste avere voglia di rilassarvi e di non pensare ai problemi e alla routine quotidiana.

Probabilmente non ci riuscirete per tutta la durata del giorno ma un po' di tempo potreste riuscire a ricavarvelo.

Capricorno: non avrete particolarmente voglia di prendere delle decisioni, soprattutto perché potrebbero andare ad intaccare alcune vostre attuali certezze. Siate sereni e rimandate finché potete.

Acquario: alcune situazioni vanno affrontate e avrete la possibilità di farlo, siate diretti e sinceri senza far mai mancare la buona educazione. Non girateci troppo intorno, sarebbe solamente deleterio per voi e per gli altri.

Pesci: potreste avere diversi momenti di svago in una giornata che per voi sarà sufficientemente rilassante e serena. Approfittatene perché non sempre vi capiterà tanta tranquillità.