Le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre vedono la Vergine un po' in agitazione, mentre il Leone deve prendersi più cura di sé.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non amate le bugie. Quando vi trovate ad avere a che fare con persone che mentono, sentite un istinto irrefrenabile di sbugiardarle. A volte, però, non vale neppure la pena perderci il tempo.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere più ambiziosi.

Spesso tendete ad accontentarvi, cosa che non è di per sé sbagliata, ma se volete arrivare lontano, dovete osare.

10° Pesci: ci sono delle strade un po' più difficili da percorrere che, tuttavia, vi porteranno ad avere delle soddisfazioni molto interessanti. Ricordate che le vie più semplici spesso possono celare delle insidie.

9° Vergine: in amore siete un po' sulle vostre in questi giorni. Vi sentite un po' in agitazione per qualcosa che riguarda la vostra sfera privata. Cercate di non far pesare sul partner i vostri pensieri.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci sono delle soddisfazioni in arrivo per voi, ma è necessario essere cauti. Dal punto di vista professionale potreste ricevere anche una bella promozione.

7° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere tenaci. Ricordate che solamente chi non lavora non commette errori, quindi, mettete in conto anche questo aspetto.

6° Bilancia: la giornata potrebbe essere un po' più movimentata del previsto. Alcuni imprevisti potrebbero rendere il vostro umore un po' ballerino.

Meglio contare fino a 10 prima di esplodere.

5° Scorpione: nel lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni molto interessanti, ma dovete cercare di essere concentrati e meticolosi. Allontanante dalla vostra vita tutte le figure negative.

Oroscopo, i segni fortunati del 23 settembre

4° in classifica Capricorno: non siete certamente tra i segni più pazienti dello zodiaco.

A ogni modo, anche voi con il tempo avete imparato a riflettere prima di agire in maniera troppo impulsiva e questo è un bene.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere più attenti alle decisioni che prenderete nel prossimo futuro. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano l'amore.

2° Leone: curare la mente e il corpo è fondamentale per la salute di ogni essere umano. In questo modo, sarete anche più affabili e predisposti a intrattenere relazioni con il prossimo.

1° Cancro: chi è alla ricerca di grandi cambiamenti, potrebbe rimanere piacevolmente colpito. In amore farete faville, quindi, approfittate di questo momento positivo per concedervi qualche momento romantico.