L'Oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 settembre vede un Leone focoso in amore grazie al passaggio favorevole della Luna, mentre Vergine mostrerà sicurezza e voglia di fare. Pesci potrebbe non essere sempre così romantico, mentre Gemelli potrebbe mostrare a volte impazienza e nervosismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 settembre.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 settembre 2023 segno per segno

Ariete: la prossima settimana si rivelerà valida per i nati nel segno. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato dalla Luna e da Venere.

Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo si troverà in opposizione dal segno della Bilancia. In ambito lavorativo avrete molto da fare, e con Marte opposto le energie potrebbero non essere molte. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere continuerà a darvi fastidio dal segno del Leone, mentre la Luna sarà a tratti favorevole. A volte sarete dunque in grado di esprimere bene le vostre emozioni. Altre volte, il partner potrebbe non gradire il vostro atteggiamento. In ambito lavorativo continuerete a lavorare in modo ragionato sui vostri progetti grazie a Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Gemelli: alcuni lavori sono finalmente giunti al termine.

È arrivato dunque il momento di iniziare nuove mansioni, ciò nonostante, con Mercurio contrario, la parte organizzativa sarà molto importante per poter raggiungere i vostri obiettivi. In amore Venere vi darà una mano dal segno del Leone. Arriveranno momenti intriganti con il partner, ma attenzione nelle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura.

Potreste mostrare impazienza e nervosismo. Voto - 7️⃣

Cancro: un quadro astrale stabile secondo l'oroscopo della prossima settimana. In ambito lavorativo sarete pieni di idee e, anche se a rilento, alcuni progetti prenderanno forma. In amore dimostrerete particolare interesse verso la persona che amate. Se siete single, potreste trovare molto interessante tornare a frequentare persone e amici di vecchia data.

Voto - 8️⃣

Leone: non solo Venere, ormai in sosta nel vostro segno da mesi, porterà romanticismo con il partner. Anche la Luna sarà nel vostro segno per ben quattro giorni, rendendo il vostro rapporto con il partner particolarmente focoso. Anche voi single potrebbe ricevere interessanti occasioni d'amore. Nel lavoro potreste prendere in considerazione progetti che avete già scartato. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale appagante durante questa settimana . La Luna navigherà in buone posizioni, per poggiarsi nel vostro cielo tra le giornate di giovedì e venerdì. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per rafforzare il legame con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro mostrerete maggior sicurezza e voglia di fare, utili per raggiungere importanti obiettivi.

Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una settimana felice sul fronte amoroso per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo, oltre a Venere in sestile, potrete contare anche sulla Luna in buon aspetto per vivere una relazione felice con il partner, soprattutto durante il weekend. Se siete single, potrebbe essere un buon momento per ricostruire la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo sarete mossi dall'ambizione e da Marte in congiunzione, nel tentativo di portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere in quadratura continuerà a darvi qualche grattacapo in amore. Come se non bastasse, anche la Luna sarà contraria per un po’ di tempo. Il vostro rapporto sembra un rebus irrisolvibile, ma potete farcela.

In ambito lavorativo sarete in grado di gestire i vostri progetti in autonomia, dimostrando quanto siete abili. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una settimana abbastanza piacevole in ambito amoroso secondo l'oroscopo. L'astro argenteo sarà in trigono fino a giovedì, e con Venere favorevole, le occasioni amorose non mancheranno. Attenzione soltanto tra le giornate di giovedì e venerdì. Sul fronte professionale alcuni progetti richiederanno tempo e voi avrete fretta di recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso discreta. Ci sarà una discreta intesa con il partner fino a venerdì. Il weekend potrebbe rivelarsi complicato considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno della Bilancia.

In ambito lavorativo continuerete a dare il meglio, ma senza strapazzarvi troppo considerato Marte negativo. Voto - 7️⃣

Acquario: Marte in trigono dal segno della Bilancia porterà buone energie da investire sui vostri progetti professionali. Sarà possibile dunque cercare di proporre progetti migliori. In amore avrete ancora a che fare con Venere in cattivo aspetto. Fortunatamente, il weekend sarà più tranquillo grazie alla Luna in trigono. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana discreta per i nati nel segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà tutto sommato piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Attenzione però nelle giornate di giovedì e venerdì. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero chiedere tempo. Cercate dunque di pianificare bene tutto. Voto - 7️