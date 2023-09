L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 settembre 2023 è pronto a svelare le tendenze astrali che influenzeranno ogni segno dello zodiaco. Tra i segni migliori della settimana, spiccano la Vergine, con un voto di 10, la Bilancia, con un voto di 9, e il Cancro, con un voto di 7, giusto per nominare i primi in assoluto. Invece, in coda alla classifica risulta il Capricorno, con un voto di 5, seguito dal Leone e dallo Scorpione, con un voto di 6. Ognuno avrà le sue belle opportunità e relative incombenze da affrontare, con il proprio stile e la propria personalità.

Parlando di transiti astrali, nella fattispecie quelli attribuiti all'Astro d'Argento, la prossima settimana avremo solo due cambi di segno. Il primis la Luna in Vergine, mercoledì 13 settembre alle ore 7:18, darà il via al percorso settimanale entrando in un segno di Terra. La settimana si concluderà con l’arrivo della Luna in Bilancia prevista martedì 15 settembre. Questi transiti influenzeranno l'umore, l'amore e il lavoro, in modi diversi a seconda del segno zodiacale.

Scopriamo ora tutte le previsioni astrologiche da lunedì 11 a domenica 17 settembre, con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 7. Cari Ariete, questa settimana vi aspetta una pioggia di stelle!

La giornata più sfavillante? Ebbene, la classifica vi premia con un lunedì 11 settembre davvero da favola: potrete realizzare i vostri sogni più belli! Martedì 12 e domenica 17 saranno giornate altrettanto stellari, in cui la fortuna vi sorriderà. Potreste ricevere delle ottime notizie. Mercoledì 18 e sabato 16 saranno giornate in cui farete passi da gigante verso i vostri obiettivi economici.

Approfittate per fare scelte intelligenti per il futuro. Giovedì 14 settembre potrebbe essere un po’ più difficile, ma niente che non possiate affrontare con coraggio. Non date modo alle difficoltà di avere la meglio: vedrete, riuscirete a ottenere buoni risultati! Venerdì 15 settembre richiederà impegno: con tenacia avrete piccoli successi.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno lunedì 11 settembre;

lunedì 11 settembre; ★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 18 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 settembre;

★★ venerdì 15 settembre.

♉ Toro: voto 8. Questa settimana promette di essere molto positiva per il Toro. La giornata migliore in assoluto? Martedì 12 settembre: la vostra determinazione e l'attenzione ai dettagli vi consentirà di affrontare con successo qualsiasi problema, sia d'amore che lavorativo. Lunedì 11 settembre sarà un ottimo inizio di settimana, con l'energia di Marte che vi darà una spinta extra. Ottimo il mercoledì e il giovedì: saranno periodi assai favorevoli, con opportunità di guadagno finanziario e realizzazioni professionali.

Sfruttate al massimo queste giornate. Invece, venerdì 15 settembre potrebbe richiedere un maggiore sforzo: la vostra determinazione vi porterà fortuna. Sabato 16 settembre e domenica 17 saranno giorni meno fortunati: usateli per rilassarvi o godervi famiglia e amici; non impegnatevi in situazioni complesse!

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno martedì 12 settembre;

martedì 12 settembre; ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ venerdì 15 settembre;

★★★ sabato 16 settembre;

★★ domenica 17 settembre.

♊ Gemelli: voto 7. Cari Gemelli, questa settimana vi aspetta una giostra di emozioni. Il vostro giorno migliore? Giovedì 14 settembre: in primo piano vivacità e un pizzico di umorismo.

Sarà una giornata ideale per fare compere o programmi. Venerdì 15 e sabato 16 saranno giornate altrettanto fantastiche, in cui potrete guadagnare e realizzarvi professionalmente. Tuttavia, fate attenzione a non essere troppo impulsivi o superficiali in certe circostanze. Mercoledì 13 e domenica 17 saranno giornate in cui potrete dimostrare intelligenza e adattabilità. Siate curiosi, aperti a nuove esperienze. Martedì 12 settembre potrebbe richiedere un maggiore sforzo da parte vostra: con perseveranza, otterrete buoni risultati. Lunedì 11 settembre sarà il giorno meno fortunato: dovrete fare attenzione a distrazione e confusione. Non perdete di vista i vostri obiettivi, siate organizzati e concentrati.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno giovedì 14 settembre;

giovedì 14 settembre; ★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ mercoledì 13 e domenica 17;

★★★ martedì 12 settembre;

★★ lunedì 11 settembre.

♋ Cancro: voto 7. Cari Cancro, questa settimana vi aspetta una buona dose di emozioni. Il vostro giorno spettacolare? ovvio, sabato 16 settembre: godrete del vostro tempo libero e le relazioni amorose saranno al massimo. Sarà una giornata perfetta per organizzare una sorpresa (sapete già a chi...). Venerdì 15 e domenica 17 saranno altrettanto piacevoli, con momenti di relax e di divertimento. Lunedì 11 e giovedì 14 saranno giornate in cui potrete dimostrare le vostre capacità. Mercoledì 13 settembre potrebbe essere un po’ più difficile, ma con la vostra pazienza riuscirete a superare ogni impasse.

Martedì 12 settembre sarà il giorno peggiore: essere troppo emotivi o insicuri di sé peggiorerà la situazione. Non fatevi condizionare dalle opinioni altrui, seguite il vostro cuore.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno sabato 16 settembre;

sabato 16 settembre; ★★★★★ venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★ mercoledì 13 settembre;

★★ martedì 12 settembre.

♌ Leone: voto 6. Cari Leone, questa settimana vi aspetta una sfida interessante, con un voto complessivo di 6. Il vostro giorno super-fortunato? Lunedì 11 settembre: esprimerete personalità e carisma. Sarà una giornata ideale per fare colpo sugli altri o per ottenere ciò che volete. Domenica 17 settembre sarà altrettanto favorevole, con momenti di gioia e di soddisfazione.

Martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 saranno giornate in cui potrete mostrare le vostre qualità e i vostri talenti. Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. Venerdì 15 settembre potrebbe richiedere un maggiore sforzo da parte vostra, ma con la vostra determinazione, potrete ancora ottenere dei successi. Mercoledì 13 settembre sarà il giorno più arcigno: essere troppo arroganti o autoritari non porterà a nulla. Non fatevi nemici inutili, cercate di essere umili e collaborativi.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 11 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, giovedì 14 e sabato 16;

★★★ venerdì 15 settembre;

★★ mercoledì 13 settembre.

♍ Vergine: voto 10. Cari Vergine, questa settimana siete i campioni del mondo, con un voto complessivo di 10.

Il vostro giorno speciale? Ovvio, mercoledì 13 settembre: avrete la Luna nel vostro segno che vi darà una luce speciale. Sarà una giornata perfetta per fare ciò che vi piace e per sentirvi apprezzati e amati. Martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 saranno giornate altrettanto meravigliose, in cui potrete raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni. Non c’è nulla che non possiate fare, quindi approfittatene al massimo. Lunedì 11, venerdì 15 e domenica 17 saranno giornate in cui potrete godervi la vita e le sue bellezze. Rilassatevi e fatevi coccolare da chi vi vuole bene.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno mercoledì 13 settembre - Luna in Vergine;

mercoledì 13 settembre - Luna in Vergine; ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11, venerdì 15 e domenica 17.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9.

Cari Bilancia, questa settimana siete i protagonisti del cielo. Il vostro giorno migliore? Venerdì 15 settembre, in cui avrete la Luna nel vostro segno che vi darà una bellezza e una grazia uniche. Sarà una giornata perfetta per sedurre e conquistare chi vi piace o per rafforzare il vostro legame con il vostro partner. Mercoledì 13, giovedì 14 e sabato 16 saranno giornate altrettanto meravigliose, in cui potrete dimostrare il vostro equilibrio e la vostra armonia. Siate gentili e diplomatici con tutti e vedrete che otterrete il massimo rispetto e stima. Martedì 12 e domenica 17 saranno giornate in cui potrete godervi la vita e le sue gioie. Fatevi coccolare da chi vi vuole bene e fatevi dei regali.

Lunedì 11 settembre sarà il giorno più ingombrante: occhio a non essere troppo indecisi o superficiali. Non lasciatevi influenzare dalle apparenze e fate delle scelte consapevoli.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 15 settembre - Luna in Bilancia;

venerdì 15 settembre - Luna in Bilancia; ★★★★★ mercoledì 13, giovedì 14, sabato 16;

★★★★ martedì 12, domenica 17;

★★★ lunedì 11 settembre 2023.

♏ Scorpione: voto 6. Cari Scorpione, questa settimana vi aspetta una sfida intrigante, con un voto complessivo di 6. Il vostro giorno più bello? Lunedì 11 settembre, in cui potrete esprimere la vostra passione e il vostro magnetismo. Sarà una giornata ideale per vivere delle emozioni intense e per scoprire dei segreti.

Martedì 12 settembre sarà altrettanto favorevole, con opportunità di trasformazione e di rinnovamento. Siate pronti a cambiare ciò che non vi piace e a seguire il vostro istinto. Mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 saranno giornate in cui potrete mostrare la vostra forza e il vostro coraggio. Non abbiate paura di affrontare le sfide o i conflitti. Venerdì 15 settembre potrebbe richiedere un maggiore sforzo da parte vostra, ma con la vostra determinazione, potrete ancora ottenere dei successi. Giovedì 14 settembre sarà il giorno meno interessante: dovrete fare attenzione a non essere troppo gelosi o vendicativi. Non fatevi dei nemici inutili e cercate di essere più tolleranti e generosi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 11, martedì 12;

★★★★ mercoledì 13, sabato 16, domenica 17;

★★★ venerdì 15 settembre;

★★ giovedì 14 settembre 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Cari Sagittario, questa settimana vi aspetta una discreta dose di avventura. Il vostro giorno fortunato? Venerdì 15 settembre: potrete esprimere la vostra libertà e il vostro ottimismo. Sarà una giornata perfetta per viaggiare o per imparare qualcosa di nuovo. Domenica 17 settembre invece, sarà altrettanto favorevole, con momenti di divertimento e di allegria. Fatevi contagiare dal buonumore e fatevi degli amici. Martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 saranno giornate in cui potrete dimostrare la vostra saggezza e il vostro spirito. Siate curiosi e aperti a nuove esperienze e conoscenze. Lunedì 11 settembre potrebbe richiedere un maggiore sforzo da parte vostra, ma con intelligenza potrete ancora ottenere dei risultati positivi. Mercoledì 13 settembre sarà il giorno più ostico: fate attenzione a non essere troppo irresponsabili o imprudenti. Non fatevi delle promesse che non potete mantenere, siate realistici.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 15, domenica 17;

★★★★ martedì 12, giovedì 14, sabato 16;

★★★ lunedì 11 settembre;

★★ mercoledì 13 settembre 2023.

♑ Capricorno: voto 5. Cari Capricorno, questa settimana vi aspetta una prova di pazienza. Il vostro (unico) giorno migliore? Domenica 17 settembre, in cui potrete godervi a pieno ritmo il tempo libero e le relazioni in generale. Sarà una giornata perfetta anche per fare una passeggiata o trascorrere del tempo con il partner. Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 saranno giornate in cui potrete dimostrare la vostra competenza e la vostra responsabilità. Siate seri e professionali, vedrete che otterrete il massimo rispetto e stima. Martedì 12 e mercoledì 13 saranno giornate in cui potrete progredire verso i vostri obiettivi. Siate pazienti e costanti e vedrete che riuscirete a ottenere dei risultati positivi. Lunedì 11 settembre sarà il vostro giorno "no": attenzione a non essere troppo rigidi o pessimisti. Non fatevi sopraffare dallo stress, cercate di essere flessibili e ottimisti.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ domenica 17 settembre;

★★★★ giovedì 14, venerdì 15, sabato 16;

★★★ martedì 12, mercoledì 13;

★★ lunedì 11 settembre.

♒ Acquario: voto 6. Cari Acquario, questa settimana dovete avere una buona dose di ottimismo. Il vostro giorno migliore? Martedì 12 settembre: esprimere originalità e spicchi di sano umorismo. Sarà una giornata ideale per fare delle scoperte interessanti o per divertirvi con gli amici. Giovedì 14 settembre sarà altrettanto favorevole, con opportunità di innovazione e di cambiamento. Siate pronti a sperimentare e a seguire le vostre idee. Lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 saranno giornate in cui potrete mostrare la vostra intelligenza e la vostra inventiva. Siate curiosi e creativi con tutti e vedrete che otterrete il massimo apprezzamento e ammirazione. Domenica 17 settembre sarà una giornata in cui potrete godervi la vita e le sue sorprese. Fatevi stupire da ciò che vi capita e fatevi degli amici. Sabato 16 settembre sarà il giorno più critico, in cui dovrete fare attenzione a non essere troppo eccentrici o ribelli. Non fatevi dei problemi inutili e cercate di essere più moderati e collaborativi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 12, giovedì 14;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13, venerdì 15;

★★★ domenica 17 settembre;

★★ sabato 16 settembre 2023.

♓ Pesci: voto 7. Cari Pesci, questa settimana vi aspetta una buona dose di fantasia. Il vostro giorno migliore? Domenica 17 settembre: cospargerete il mondo di sensibilità e creatività. Sarà una giornata perfetta per fare attività artistiche o vivere emozioni romantiche. Venerdì 15 e sabato 16 saranno giornate altrettanto piacevoli, con momenti di relax e di benessere. Rilassatevi e fatevi coccolare da chi vi vuole bene. Lunedì 11 e martedì 12 potrete dare sfogo all'intuizione o all'empatia. Siate gentili e comprensivi con tutti e vedrete che otterrete il massimo affetto e fiducia. Giovedì 14 settembre potrebbe essere un po’ più difficile: dolcezza e tanta pazienza, la sola ricetta per superare ogni ostacolo. Mercoledì 13 settembre sarà il giorno più impegnativo: attenzione a non essere troppo sognatori o illusi. Non fatevi ingannare dalle apparenze: puntate sulla realtà dei fatti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: