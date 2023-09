L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 settembre 2023. In primo piano le influenze astrali del periodo, senz'altro decisive nel caratterizzare questo venerdì. In primo piano, la Luna in Ariete: sicuramente porterà un tocco di audacia e intraprendenza in molti progetti o nelle prossime interazioni interpersonali. Sarà una giornata perfetta per mettersi alla prova? Diciamo che per molti sarà così: cercate nuove sfide e affrontate le situazioni con determinazione!

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 29 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Il luminare femminile vi offre la prospettiva di una privacy condivisa esclusivamente con il partner. In effetti, in questa giornata, non vedrete l'ora di trascorrere il massimo tempo possibile con la persona amata. Cenette romantiche e silenzi complici di fronte al chiaro di luna? Se la serata lo permettesse, saranno gli ingredienti per vivere appieno la relazione. Se siete single, noterete che il vostro fascino sta aumentando: raccoglierete sorrisi e sguardi con più disinvoltura e vi sorprenderete nello scoprire di avere una grande facilità nel sedurre. Approfittate di questo momento: se desideraste colpire e vivere l'attimo fugace, o addirittura incontrare l'uomo o la donna dei sogni, datevi da fare!

Assimilerete bene i concetti legati al lavoro e sarete in grado di cogliere il senso dei problemi. Potrete contare su una chiarezza espositiva capace di renderà ancora più preziosi i vostri consigli.

Toro: ★★★★★. La Luna porterà allegria e armonia nella relazione. La relazione affettiva con la persona amata diverrà ancora più forte quando trascorrerete momenti di condivisione e intimità insieme.

Le risate, le conversazioni profonde e gli abbracci calorosi riempiranno il vostro cuore di gioia e vi faranno sentire amati e apprezzati da ogni persona con cui avrete a che fare. Se siete single, non potete ignorare la magia delle piccole cose, come un sorriso, un abbraccio o un gesto gentile: possono illuminare la giornata, trasformando l'atmosfera intorno a voi.

Coltivate la gratitudine per i momenti semplici e imparate a trovare la bellezza anche nelle situazioni apparentemente insignificanti. Sappiate che ogni istante racchiude un tesoro, tutto da scoprire. Nell'ambiente lavorativo, sarete capaci di creare un'atmosfera di collaborazione: pronti a offrire il vostro contributo ai colleghi?

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 29 settembre annuncia un periodo parzialmente amichevole. La finezza del vostro intuito vi permetterà di formulare osservazioni che coglieranno nel segno. Riceverete aiuti concreti da un familiare, che finora si era tenuto in disparte. Dimostrate la vostra gratitudine a chi sapete... Se siete in coppia, l'intesa sentimentale volerà sotto la buona spinta di astri generosi, che, manco a dirlo, saranno a tratti portentoso.

Avrete a disposizione un'energia passionale notevole, da riversare completamente sulla persona che avete al vostro fianco. Se siete single invece, una radiosa Luna vi illuminerà la giornata, alzando il livello della vostra sensibilità, rendendovi più percettivi su tutto ciò che accadrà attorno a voi. Mettete in campo la brillante socialità di cui siete dotati, da veri campioni, conoscendo nuove persone o coltivando amicizie. Il cielo vi regalerà una grande determinazione sul lavoro: sfruttatela, otterrete risultati.

Oroscopo e stelle del 29 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo giudicato in massima parte all'insegna del sottotono. Sarà necessario impegnarvi seriamente per rafforzare i legami con il partner, dedicando del tempo per condividere momenti speciali e creare ricordi preziosi.

Sebbene abbiate un rapporto molto più complice e intimo, potreste avere difficoltà a trovare un giusto compromesso per mantenere una relazione serena. Se siete single, non permettete alla Luna dispettosa di spegnere il vostro entusiasmo. Evitate di frequentare persone negative o invidiose che non riescono a condividere con voi i successi che ottenete. Ma lasciate che Venere vi trasporti in un vortice di passione e romanticismo, dove tutti i desideri più felici possono realizzarsi. Aumentate la consapevolezza delle finanze, pianificate il budget e cercate di fare scelte oculate per raggiungere una stabilità economica e garantirvi una vita serena.

Leone: ★★★★. Si prevede un'atmosfera abbastanza carica di aspettative.

L'entusiasmo e la passione verranno contraccambiati, anche se in parte, da chi sapete. Tra un impegno e l'altro cercate di ritagliarvi un po' di tempo per assaporare qualche momento di relax. Le stelle vi doneranno un pizzico di raffinatezza da sfruttare con chi amate: chi vi è accanto, apprezzerà e vi ricompenserà. State viaggiando davvero sulla stessa lunghezza d'onda con la persona che vi accompagna, quindi tenetela ben stretta e regalatevi una serata tranquilla da trascorrere insieme. Se siete single, cogliete l'onda di positività che sta arrivando nella vostra direzione. Presto troverete tanta prosperità e una discreta fortuna a portata di mano. Gli ostacoli si ridurranno a zero se manterrete un atteggiamento positivo.

Sarà estremamente facile fare grandi passi avanti in qualsiasi progetto sentimentale. I vostri alleati nell'ambito professionale vi aiuteranno a raggiungere avanzamenti in carriera a lungo sognati.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 28 settembre, invita a fidarvi del vostro istinto, probabilmente a ragione: non prendete nulla al valore nominale, perché c'è una frenesia che minaccia di attirarvi nel lato sbagliato! Affrontate il partner con cautela, senza perdere tempo o le conseguenze potrebbero essere spiacevoli, rovinando il periodo con arrabbiature e musi lunghi. Single, non fatevi trascinare da promesse vuote, le persone potrebbero parlare molto, ma in realtà probabilmente non avranno nulla da dire.

Non sprecate tempo a cercare di dare un senso a inutili sciocchezze. Avete cose più importanti da fare che perdere pezzi di vita con amici invidiosi. Fate “buon viso a cattivo gioco” nel lavoro: se il vostro capo facesse la voce grossa, non curatevi di questo suo atteggiamento, dovuto senz’altro a un momento di tensione passeggera. L’indomani la situazione migliorerà considerevolmente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 settembre.