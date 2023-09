L'oroscopo della giornata di giovedì 14 settembre prevede un Gemelli vigoroso al lavoro, grazie a Marte, ma meno in amore, mentre Vergine potrà contare su un ottimo equilibrio tra sentimenti e lavoro. Capricorno sarà più sdolcinato, mentre Mercurio darà una mano ai nati Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 14 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 14 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale godibile in questa giornata di giovedì. Con il partner ci sarà una discreta intesa, che vi permetterà di trascorrere una giornata abbastanza tranquilla.

Sul fronte professionale Marte in opposizione sarà una spina nel fianco tra voi e il successo che state rincorrendo. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di giovedì migliore sul fronte amoroso. Voi cuori solitari potreste accorgervi che ci sono persone importanti, che vi hanno dimostrato tanto e che stanno solo aspettando di entrare a far parte della vostra vita. In ambito lavorativo sarà un periodo produttivo, grazie alla posizione favorevole di Mercurio e di Giove. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive dal punto di vista professionale. Marte vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per gestire in modo più efficace le vostre mansioni. In campo amoroso invece dovrete fare i conti con la Luna in quadratura.

Sarete attivi e romantici, ma non dovrete mai essere troppo invadenti nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale solida per i nati nel segno. Sul fronte sentimentale potrete contare sulla Luna in buon aspetto per vivere un rapporto maturo e sufficientemente romantico. In ambito lavorativo Mercurio in sestile porterà buone idee, ma con Marte in quadratura potreste faticare un po’ a metterle in pratica.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Venere vi terrà compagnia ancora per un po’ e, single oppure no, sarà facile godere di un momento davvero teneri insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima grazie alla Luna in congiunzione. Il rapporto con la persona che amate sarà un connubio perfetto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno due preziosi alleati per cercare di mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Bilancia: il pianeta Marte, in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarà di grande aiuto in questo giovedì di settembre, soprattutto in campo professionale. Avrete molti progetti da portare a termine, ma anche un momento sufficienti energie per farcela. In amore potrete contare su Venere in sestile per dare un tocco più romantico al vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio, in sestile dal segno della Vergine, vi darà una mano con le vostre faccende in questa giornata di giovedì.

Anche in amore sarete più tranquilli e interessati al vostro rapporto grazie alla Luna in buon aspetto. Voi cuori solitari sarete più aperti e disponibili nei confronti degli altri. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo poco appagante sul fronte amoroso per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo la Luna potrebbe rendervi poco romantici nei confronti del partner. Sarà importante soprattutto evitare di dire o fare qualcosa che potrebbe infastidire la persona che amate. Nel lavoro avrete bisogno delle idee giuste per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi renderà più sdolcinati sul fronte amoroso in questa giornata. Sarà dunque un giovedì piacevole per voi innamorati, ma anche per i single in cerca di sentimenti.

Nel lavoro Marte potrebbe togliervi energie, ma con Mercurio favorevole, la vostra mente non si fermerà, in cerca di nuove idee da realizzare. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale ancora complicata secondo l'oroscopo. La Luna sta per avvicinarsi in una posizione più agiata per voi, ciò nonostante sapete molto bene che ci sono ancora tanti problemi da risolvere con il partner. Nel lavoro sarete abbastanza attivi grazie a Marte, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in opposizione v'impedirà di vivere come meglio credete il vostro rapporto. Non sarete sempre così romantici, ma proverete comunque a fare del vostro meglio. In ambito lavorativo sarà importante prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Con Mercurio negativo potreste commettere degli errori. Voto - 6️