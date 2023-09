L'oroscopo della giornata di giovedì 21 settembre prevede una Vergine gelosa dal punto di vista sentimentale, mentre Venere delizierà i nativi Sagittario. Acquario avrà modo di poter vivere un rapporto più tranquillo, mentre Pesci dovrà dare il giusto peso alle proprie mansioni professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 21 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 21 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questa nuova giornata si rivelerà piacevole per la vostra relazione di coppia. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi permetteranno di vivere questo rapporto con il giusto atteggiamento.

In ambito lavorativo vi piacerebbe poter puntare più in alto, ma per il momento, meglio non correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Single oppure no, non sarà facile trovare il giusto equilibrio tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a rimanere concentrati, cercando di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in opposizione potrebbe impedirvi di vedere quanto di buono ci sia all'interno della vostra relazione di coppia. Cercate di essere più attivi e interessati al vostro rapporto. In ambito professionale vi sentirete pieni di energie grazie a Marte in trigono, ma serviranno anche buone idee per raggiungere buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un giovedì piuttosto valido dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che se saprete coltivare potrebbe portarvi lontano. In ambito lavorativo è arrivato il momento di iniziare a pensare e pianificare i prossimi progetti professionali, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete coccolati da stelle come Venere e la Luna secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale e sociale, che si rivelerà attiva e romantica. Nel lavoro vi piacerà prendere l'iniziativa, ma sappiate che il confronto con i colleghi a volte sarà fondamentale.

Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, potreste mostrare un po’ troppa gelosia in questa giornata, e non solo nei confronti del partner, ma anche per quanto riguarda beni materiali. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale soddisfacente per voi grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Soprattutto chi è già in coppia, potrà godere di un rapporto davvero affiatato. I single che vengono da storie travagliate, cercheranno di ripartire a modo loro. In ambito lavorativo cercate di evitare le distrazioni, soprattutto in questo periodo pieno di impegni importanti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti, considerato che Venere sarà ancora in quadratura. Tra voi e il partner sarà necessario trovare il dialogo, e mettere fine a quelle piccole cose che v'impediscono di provare amore puro. Nel lavoro Mercurio e Saturno vi daranno una mano, ma attenzione a stelle negative come Giove opposto. Voto - 6️⃣

Sagittario: il pianeta Venere vi delizierà in questa giornata secondo l'oroscopo, con momenti davvero pieni d'amore. La Luna invece vi permetterà di vivere il vostro rapporto con maggior buon senso e responsabilità. Nel lavoro accettare i consigli di chi ne sa più di voi non sarà segno di sconfitta. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi permetterà di trascorrere una giornata abbastanza tranquilla e piacevole insieme alla persona che amate.

Se siete single potrebbe essere un buon momento per guardarsi intorno. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza problemi grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura potreste non essere sempre al top della forma. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna favorevole secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà discreto, ma non particolarmente romantico considerato Venere in opposizione. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe rivelarsi una spina nel fianco in questa giornata. Single oppure no, dovrete stare più attenti a quello che potreste dire o fare nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro dovrete avere le idee più chiare su come portare avanti i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️