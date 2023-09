L'oroscopo della giornata di lunedì 11 settembre prevede un Leone intrigante in amore grazie al sostegno della Luna e di Venere, mentre Sagittario troverà grande serenità con il partner. Le passioni saranno in calo per i nativi Bilancia, che si sentiranno smarriti, mentre Marte porterà buone energie ai nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 11 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in rapida ripresa dopo un weekend deludente. La Luna si troverà in trigono dal segno amico del Leone, e vi permetterà di avere quella marcia in più per poter vivere un rapporto appagante.

Nel lavoro sarete pieni di idee, ma attenzione a non mettervi a sviluppare più progetti contemporaneamente considerato Marte opposto. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà nuovamente qualche nuvola all'orizzonte all'inizio di questa settimana. Essere possessivi nei confronti del partner non vi aiuterà a ricostruire un buon legame. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà ad avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di lunedì invitante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere al vostro servizio, sarà facile per voi condividere passione e sentimenti con il partner.

Nel lavoro potreste riuscire a mettere le mani su progetti entusiasmanti, che possano permettervi di raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale all'inizio di questa settimana secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete comunque attraenti e romantici, ma un po’ meno concentrati sulla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro state seguendo un determinato percorso che potrebbe portarvi presto a interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo vi renderanno intriganti agli occhi della vostra fiamma, cuori solitari oppure no. Sul fronte professionale potreste avvertire un po’ di stanchezza o pigrizia, ciò nonostante non mancherete nel portare a termine i vostri impegni.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Il legame con la persona che amate sarà forte e sarete in grado di superare qualunque ostacolo insieme. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, e non vi farete sfuggire nulla grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra passione nei confronti del partner sarà in calo in questa giornata di lunedì. Single oppure no, potreste non sentirvi sempre a vostro agio con la vostra fiamma. Positivo invece il settore professionale grazie a Marte in congiunzione, che vi darà buone energie da investire sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di lunedì difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno.

La Luna e Venere saranno entrambi in quadratura e potreste infiammarvi facilmente, soprattutto nei confronti del partner. Cercare il pretesto per litigare potrebbe non essere produttivo per la vostra relazione. Anche nel lavoro potreste non essere al top a causa di alcune distrazioni di troppo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente in questa prima giornata della settimana. A riempire di passione il vostro rapporto ci penseranno la Luna e Venere. Anche voi single sarete più romantici del solito. In ambito lavorativo sarete piuttosto attivi. Una volta trovato i giusti progetti a cui dedicarvi, potreste mettere insieme interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: potrete vivere un lunedì abbastanza sereno con la persona che amate.

Secondo l'oroscopo, questo cielo non v'influenzerà più di tanto e il vostro rapporto si rivelerà davvero felice. Nel lavoro potrebbe esserci qualche imprevisto, ma con Mercurio a favore saprete come risolvere tutto senza perdere troppo tempo. Voto - 7️⃣

Acquario: la settimana inizierà con il piede sbagliato per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà il pianeta dell'amore Venere e l'astro argenteo contrari e sarà molto difficile cercare il dialogo con la persona che amate. Il lavoro sarà una scappatoia per fuggire dai problemi della vostra vita sentimentale, ciò nonostante non sempre potreste centrare buoni risultati. Voto - 5️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questa giornata di lunedì.

Tra voi e il partner ci sarà una piacevole stabilità, che vi permetterà di godere di un rapporto sano. In ambito lavorativo buone stelle vi accompagneranno con i vostri progetti, altre invece potrebbero ostacolarvi. Cercate dunque di non prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣