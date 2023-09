L'Oroscopo della giornata di lunedì 18 settembre vedrà una Luna nuova affacciarsi nel segno dello Scorpione, che ritroverà una discreta intesa con il partner, mentre Ariete sarà alla ricerca di nuovi stimoli per gestire meglio il proprio lavoro.

Le finanze dei nati in Gemelli saranno sufficienti per azzardare degli investimenti, mentre Pesci sarà più simpatico agli occhi degli altri.

Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede l'oroscopo della giornata di lunedì 18 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 18 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sarete finalmente liberi dalla morsa della Luna in opposizione, e potrete godere dei benefici di Venere in trigono dal segno amico del Leone.

Single oppure no, sarete più spontanei, ciò nonostante dovrete capire quando dovrete fermarvi. Nel lavoro portate avanti i vostri progetti un passo alla volta, senza pretendere troppo. Voto - 8️⃣

Toro: la nuova settimana inizierà in modo complicato per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere saranno contrari, e causeranno discussioni con la persona che amate, che non riuscirete a risolvere nella stessa giornata. In ambito lavorativo, invece, sarete abbastanza sicuri delle scelte che farete, ottenendo dei buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrologiche del 18 settembre positive. Anche se la Luna non sarà più ben allineata, potrete contare su Venere in sestile dal segno del Leone per dare una spinta alla vostra relazione di coppia, o per iniziare una fase di corteggiamento se siete single.

In ambito lavorativo godrete di una buona disponibilità finanziaria che vi consentirà di fare degli investimenti utili per la vostra crescita professionale. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi metterà di buon umore. Sarete in grado di far felice il partner e di godere di bei momenti insieme.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti serenamente, e i buoni risultati si vedranno. Voto - 8️⃣

Leone: non ci sarà molta sintonia tra voi e il partner a causa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Single oppure no, nonostante Venere a favore, potreste faticare un po' a esprimere i vostri sentimenti. Sul fronte professionale, sarete carichi di impegni.

Sarete così occupati che difficilmente riuscirete a gestire altri impegni. Voto - 6️⃣

Vergine: vivrete una giornata piacevole ed equilibrata. La Luna sosterrà il vostro rapporto, che si rivelerà più che soddisfacente, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro potrete contare su Mercurio che vi aiuterà a prendere le decisioni più appropriate per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un lunedì convincente in amore grazie a Venere in sestile. Tra voi e il partner ci sarà una discreta sintonia, e sarà necessario preservare questo fragile equilibrio. Se siete single, invece, l'amore al momento non sarà al centro dei vostri pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, sarete pieni di energie e pronti a dare inizio ad una nuova settimana produttiva.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Anche se Venere sarà in quadratura, tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che dovrete essere in grado di sfruttare. Nel lavoro sarete molto abili sulla carta grazie a Mercurio, ciò nonostante, dovrete anche essere capaci di dimostrare le vostre abilità all'atto pratico. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale appagante grazie a Venere in trigono. Single oppure no, vi sentirete di buon umore, e con la voglia di trascorrere momenti felici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di prendere in mano la situazione per portare a termine al meglio i vostri progetti, nonostante le difficoltà.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un lunedì stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi permetterà di sentirvi bene insieme alla persona che amate. Anche voi single avrete più a cuore le vostre relazioni sociali. Nel lavoro alcune piccole novità potrebbero stimolarvi a metterci più impegno in quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: non inizierà bene la settimana per voi nativi del segno a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, faticherete molto a trovare la giusta intesa con la persona che amate. Il rischio di causare litigi sarà elevato. Sul fronte professionale Marte vi aiuterà con i vostri progetti, ciò nonostante sarà meglio non avere grandi aspettative.

Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione risulterete più simpatici agli occhi degli altri. Sarà più facile stabilire un buon legame con chi vi sta intorno. Nel lavoro Mercurio continuerà a mettervi in difficoltà, ciò nonostante avrete la forza per reagire e cercare di svolgere bene le vostre attività. Voto - 8️