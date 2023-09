L'Oroscopo della giornata di mercoledì 20 settembre vedrà la Luna spostarsi nel segno del Sagittario, che dimostrerà maggior affetto nei confronti del partner, mentre Pesci potrebbe essere intrattabile in amore. Venere porterà spensieratezza e romanticismo ai nativi Leone, mentre Toro si sentirà meno sotto pressione in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 20 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 settembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale in miglioramento in questa giornata di mercoledì.

La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e insieme a Venere in trigono, il rapporto con la vostra anima gemella non potrà che beneficiarne. Nel lavoro alcune idee potrebbero richiedete tempo ed energie. Siate dunque consapevoli di ciò. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve rialzo ora che la Luna si allontanerà dal segno dello Scorpione. Il rapporto con il partner migliorerà, ciò nonostante vi sentirete ancora sotto pressione. Non dovrete far finta di niente dei problemi di coppia che avete. Nel lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Mercurio, e Giove in congiunzione porterà un po’ di fortuna. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un mercoledì sottotono in amore secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in opposizione, e il vostro rapporto potrebbe non rivelarsi così romantico.

Sul fronte professionale Mercurio sarà sfavorevole, e sarà necessario rivedere alcune vostre strategie affinché possano rivelarsi proficue. Voto - 6️⃣

Cancro: nonostante la Luna non sarà più in buon aspetto, il vostro rapporto con il partner sarà abbastanza soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Anche voi single dimostrerete simpatia verso amici e persone a cui tenete molto.

Nel lavoro Mercurio e Giove saranno dalla vostra parte, ma, nonostante i recenti risultati positivi, meglio non correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna non sarà più contraria durante questo mercoledì di settembre, e con Venere in buon aspetto potrete vivere un rapporto più spensierato, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro dovrete soltanto abituarvi a nuovi ambienti professionali, e potrete sfruttarne tutto il potenziale. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna spostarsi in quadratura dal segno del Sagittario in questa giornata. Dovrete impegnarvi di più all'interno del vostro rapporto di coppia, mentre voi single dovrete essere in grado di socializzare meglio. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ancora una volta una valida risorsa nel vostro gruppo di lavoro, centrando spesso ottimi risultati grazie a stelle come Mercurio in congiunzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo più roseo in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere entrambi in sestile vi aiuteranno a capire cosa volete dalla vostra vita amorosa e dal vostro rapporto di coppia.

Potrebbe forse volerci un po’ di tempo, ma avere degli obiettivi sarà importante per voi. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti in modo più spedito grazie a Marte in congiunzione. Voto - 7️⃣

Scorpione: tra voi e il partner continuerà a non esserci un forte feeling a causa di Venere. La Luna vi darà una mano per qualche altra ora, ciò nonostante, appare evidente come sia necessario fare qualcosa in più. Nel lavoro sarete abbastanza precisi in quel che fate, con le idee giuste per provare a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà un forte romanticismo, con quella maturità e buon senso che renderà solido il vostro legame.

Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà energie, ma avrete bisogno anche di progetti validi da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì discreto per voi secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete motivati da buoni sentimenti, e da quella voglia di provare a rendere più interessanti le vostre relazioni sentimentali e sociali. Nel lavoro sarete particolarmente acuti grazie a Mercurio, ma un po’ pigri a causa di Marte. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna vi darà una mano dal segno del Sagittario, ma appare chiaro come nel vostro rapporto ci sia bisogno di rivedere alcuni aspetti. Settore professionale tutto sommato discreto, grazie a un cielo abbastanza favorevole da permettervi di svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: l'astro argenteo in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe rendervi intrattabili in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Single oppure no, non avrete motivo di rispondere in modo acceso anche per questioni di poco. Nel lavoro alcune decisioni andranno prese in gruppo affinché possano funzionare davvero. Voto - 6️⃣