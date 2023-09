L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 settembre prevede un Gemelli più aperto e sincero in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Capricorno sarà piuttosto perspicace al lavoro. Acquario sarà più fortunato in amore, mentre Vergine farà dei sacrifici in campo sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questa parte centrale della settimana vi permetterà di raggiungere il culmine in ambito amoroso. La Luna sosterà nel segno dei Gemelli, che renderà più movimentato il vostro rapporto con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza organizzati in questa giornata. Quando sapete cosa fare, sarà possibile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere in quadratura tornerà a farsi sentire in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, trovare il giusto equilibrio con la persona che amate potrebbe non essere così semplice. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi, riuscendo a mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì positiva in amore. Godrete del favore della Luna e di Venere in questo periodo, e vi mostrerete più aperti e sinceri nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete a che fare con nuove mansioni in questo periodo che, se gestite bene, potrebbero rivelarsi proficue.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Potreste riuscire a sorprendere il partner, cercando il giusto pretesto per dare vita a interessanti momenti d'amore. Sul fronte professionale ci penseranno stelle come Mercurio, Giove e Saturno per gestire bene le vostre mansioni e portarle a termine con successo.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere accenderanno il vostro entusiasmo verso il partner. Se siete single, potrebbe farsi vivo un ritorno di fiamma con una persona alla quale non avete mai smesso di pensare. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma il tempo a disposizione non sarà moltissimo.

Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Sarete disposti anche a fare dei sacrifici per la persona che amate affinché possiate stare bene insieme. Nel lavoro questo cielo vedrà Mercurio e Giove dalla vostra parte. Sarà possibile raggiungere interessanti risultati se dimostrerete le vostre abilità. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un mercoledì positivo dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, godrete del favore della Luna in trigono. Se siete single, vi sentirete più ottimisti e con la voglia di rimettervi in gioco, ricominciando dalle persone che vi hanno dimostrato realmente amore. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, e con Marte nel segno avrete energie in abbondanza.

Voto - 7️⃣

Scorpione: l'astro argenteo smetterà di essere contrario in questo mercoledì di settembre. Faticherete ancora molto a essere romantici nei confronti del partner, ciò nonostante sarete più disposti a cercare il dialogo. In ambito lavorativo Mercurio metterà in mostra la vostra determinazione. Presto potreste raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale difficile in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà di mezzo la Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone idee su cui investire per cercare di ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Capricorno: dimostrerete maggior perspicacia in ambito professionale secondo l'oroscopo.

Con il sostegno di stelle come Mercurio e Giove sarà possibile gestire al meglio i vostri progetti. In amore ci sarà stabilità tra voi e il partner e sarà possibile godere di una relazione abbastanza serena. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete più fortunati in questa giornata di mercoledì, soprattutto in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Sarà possibile vivere una relazione più tranquilla, ciò nonostante non dovrete ignorare i problemi che ci sono nella vostra storia d'amore. In ambito lavorativo sarete piuttosto attivi, ma per i buoni risultati dovrete aspettare. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale altalenante in questo mercoledì di settembre. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli e non sarete sempre così romantici nei confronti del partner. In ambito lavorativo avrete Mercurio in opposizione. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, ciò nonostante dovrete fare attenzione a come si evolveranno i vostri progetti. Voto - 6️⃣