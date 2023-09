L'oroscopo della giornata di venerdì 15 settembre [VIDEO] prevede una Luna nuova ripartire dal segno della Vergine, che potrebbe dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita, mentre Leone potrebbe azzardare degli investimenti per ottenere profitti maggiori. Pesci potrebbe sentirsi con le spalle al muro in amore a causa della Luna, mentre Capricorno prenderà scelte più ragionate al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 15 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 15 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una giornata stabile in amore per voi nativi del segno, grazie anche alla posizione favorevole di Venere.

Di contro, la Luna si sta avvicinando nel segno della Bilancia, e quest'opposizione potrebbe non fare bene al vostro rapporto. Nel lavoro cercherete di esprimervi in modo chiaro, facendo il possibile per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì soddisfacente in amore grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, il vostro buon senso vi permetterà di costruire un rapporto migliore. Mettete da parte sentimenti di passione, almeno per adesso. Nel lavoro potrete contare su Mercurio e Giove favorevoli per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: questa Luna nuova in Vergine potrebbe rivelarsi un vero e proprio disagio secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Single oppure no, dovrete essere più attivi e rispettosi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo andrete abbastanza bene grazie a Marte, ma in intestarditevi su progetti che al momento non potete svolgere. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Potreste sentire la necessità di vivere in modo alternativo il vostro rapporto, ma attenzione perché con la Luna in arrivo nel segno della Bilancia, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

In ambito lavorativo coprirete una buona posizione al momento che, se gestita bene, vi porterà lontano. Voto - 8️⃣

Leone: potreste tentare qualche investimento secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, allo scopo di ricavare profitti maggiori. Non sarà un’operazione facile, ma ci proverete. Per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà stabilità nel vostro rapporto, con momenti davvero appaganti insieme alla persona che amate grazie a Venere favorevole.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna nuova ripartirà dal vostro segno zodiacale, e sarà un ottimo periodo per dare una svolta al vostro rapporto, iniziando un capitolo della vostra vita. Anche per voi single potrebbe essere la giornata ideale per vivere nuove emozioni. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, con le giuste idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Soprattutto voi single, potreste finalmente rendervi conto di quanto il vostro legame con una persona che conoscete ma non vedete da tempo, sarà importante. Sul fronte professionale Marte vi darà le energie di cui avrete bisogno per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà tutto sommato stabile, ma non eccellente. Se siete single la voglia di amare ritornerà in voi, ciò nonostante sarà opportuno andarci in modo cauto. Nel lavoro sarete attivi e concentrati, ma non dovrete imporre il vostro modo di fare agli altri, soprattutto se non rientrano nel vostro campo di competenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di venerdì altalenante in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e non potrete pretendere di poter vivere un rapporto romantico senza prima avere cura del benessere della persona che amate.

Nel lavoro sarete ancora in modalità vacanza, e sarà necessario ricominciare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva in questa giornata di venerdì. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e non potrete chiedere di meglio per il vostro rapporto. Tenete però a mente che l'astro argenteo sta per spostarsi nel segno della Bilancia. Nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni ragionate grazie a Mercurio, utili per centrare il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà una giornata particolarmente movimentata in ambito amoroso, complice anche il pianeta Venere in opposizione. Single oppure no, dovrete avere più a cuore il benessere della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante meglio non avere grandissime aspettative. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in opposizione potrebbe mettervi con le spalle al muro in questa giornata di venerdì. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa, e potreste prendere decisioni drastiche. In ogni caso, sarà importante valutare attentamente ciò che volete fare. In ambito lavorativo dovrete avere le idee abbastanza chiare prima di dare inizio a nuovi progetti. Voto - 6️⃣