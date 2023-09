L'oroscopo della fortuna di giovedì 14 settembre 2023 vede il segno del Toro in rialzo nella classifica, eccezionalmente nella prima posizione. Il Capricorno farà incetta di guadagni che supereranno le normali aspettative.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna.

L'oroscopo del 14 settembre in amore: Toro al centro dell'attenzione

1° Toro: sarete al centro dell'attenzione nel vostro lavoro grazie alla vostra energia e alla vostra intraprendenza. Secondo l'oroscopo avrete la tendenza ad appianare ogni tipo di divisione contando esclusivamente sul vostro senso di persuasione, decisamente efficace.

2° Capricorno: l'incremento dei guadagni ora potrebbe rendere possibile un nuovo investimento e anche nuove scoperte. Curare i vostri affari adesso potrebbe portarvi a livelli molto alti di autostima e di carisma che eserciterete nei confronti dei colleghi.

3° Pesci: ora sentirvi autonomi e in grado di sbrigare ogni faccenda finanziaria con le vostre sole forze vi metterà in condizione di osare anche sul lavoro, ottenendo anche dei risultati decisamente remunerativi. Secondo l'oroscopo avrete in mente una sorpresa per il partner.

4° Vergine: riprenderete in mano dei progetti che avete lasciato in sospeso e che finalmente troveranno una giusta collocazione nella vostra carriera. Fare qualche piccolo strappo alla regola con il vostro denaro non guasterà di certo, soprattutto per la vostra mente.

Acquario in rimonta

5° Acquario: avrete voglia di riemergere e rendere il vostro talento palpabile e in continua evoluzione. Farete molti sforzi che alla fine riusciranno a partorire con successo. Ora la fortuna potrebbe anche farvi un bel regalo di stampo finanziario.

6° Scorpione: fare qualche piccolo progetto che vi porti sempre a traguardi vi darà una bella autostima che con il trascorrere del tempo potrebbe anche incrementare a dismisura.

La carriera potrebbe portarvi a un aspetto finanziario in progressivo miglioramento.

7° Ariete: la pressione che le sfide hanno avuto recentemente nei vostri confronti si allenterà in modo molto graduale. Avrete del tempo per poter sviluppare dei progetti molto più ambiziosi, ma per il momento avrete a che fare con un po' di riposo.

8° Bilancia: in questa giornata di giovedì 14 settembre 2023 potreste avere bisogno di staccare un po' la spina. Nella squadra di lavoro ci sarò un calo piuttosto drastico dell'intesa collaborativa. Potreste avere un po' di stanchezza in corpo che necessiterà di una pausa, anche piccola.

Cancro rilassato

9° Cancro: avrete modo di rilassarvi soltanto dopo una giornata molto intensa di lavoro e anche in presenza di qualche ostacolo. Sentirsi in completa opposizione con la volontà della squadra di lavoro potrebbe portare il vostro lavoro individuale a essere sottovalutato.

10° Leone: sarete molto diffidenti nei confronti della vostra squadra e non vi convincerà il suo giudizio. Dovrete fare in modo di mettervi in gioco un po' di più per poter fare qualche progetto che possa realmente fare la differenza nella vostra carriera.

Avrete poco spirito di intraprendenza in questa giornata.

11° Sagittario: dovrete evitare qualche progetto che potrebbe essere controproducente per l'intero arco della vostra costruzione professionale. Avrete un atteggiamento molto debole dal punto di vista mentale in questo momento, avrete la necessità di rivalutare voi stessi e le vostre capacità.

12° Gemelli: l'autostima adesso sarà un calo e di conseguenza i progetti che sono in essere potrebbero essere "in pericolo". Fare qualcosa che vi dia la possibilità di distrarvi sarà qualcosa di cui andrete fieri in futuro.