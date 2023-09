L'Oroscopo della fortuna di venerdì 22 settembre 2023 vede il segno dello Scorpione in cima alla classifica, seguito dal Sagittario e dal Vergine. Per il segno del Toro si prospetta una giornata con più ore di pausa.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di venerdì: ripartenza per Sagittario

1° Scorpione: sarete decisamente creativi, intraprendenti, perspicaci sul lavoro. Avrete degli obiettivi che finalmente riuscirete a raggiungere in men che non si dica.

Secondo quanto riporta l'oroscopo di venerdì 22 settembre, avrete dei punti di vantaggio grazie alla fortuna.

2° Sagittario: avrete una bella ripartenza sul piano professionale, che non solo sarà in grado di farvi ottenere dei grossi guadagni, ma anche darvi quell'autostima e carisma che recentemente sono stati piuttosto traballanti dalle vostre parti, secondo l'oroscopo.

3° Vergine: la fortuna da un lato e la vostra spiccata intraprendenza dall'altro potrebbero essere i fautori dell'avanzamento di carriera che stavate attendendo da molto tempo a questa parte. Secondo l'oroscopo avrete anche delle belle sorprese sul piano finanziario.

4° Capricorno: scattanti ed energici. Ora più che mai sarete al di sopra delle vostre stesse aspettative sul piano professionale.

Avrete degli incarichi che comporteranno delle responsabilità, ma anche delle soddisfazioni in caso di riuscita, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Leone volenteroso

5° Leone: riuscirete a fare molto lavoro rispetto al solito, grazie alla vostra vena creativa ma soprattutto da fervore che avete acquisito dopo qualche momento di pausa ristoratrice.

Regalarvi qualche strappo alla regola in serata vi aiuterà a rimettervi completamente in sesto.

6° Cancro: essere circondati finalmente dalla squadra di lavoro vi darà una carica nuova che potrebbe essere molto produttiva per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo le energie saranno in grado di velocizzare qualche progetto in essere con poca difficoltà.

7° Toro: i momenti di pausa potrebbero essere intervallati dalla nascita di un nuovo hobby, mentre in mattinata avrete a che fare con una giornata lavorativa che procederà liscia, fatta eccezione per qualche ostacolo di troppo che potrebbe farvi perdere la pazienza.

8° Acquario: l'ambito professionale sta subendo alcuni contraccolpi legati all'ambito finanziario. Ora più che mai dovrete fare attenzione al denaro e fare anche qualche sacrificio con le spese per far quadrare i conti. Per il resto, le problematiche saranno facilmente risolvibili.

Ariete responsabile

9° Ariete: cercare di andare avanti con il lavoro e badare a qualche responsabilità in più sarà molto più difficile di quanto pensiate.

Potreste incontrare delle difficoltà nel rapportarvi a qualcuno all'interno della vostra squadra di lavoro, mentre la fortuna vi darà qualche piccolo grattacapo.

10° Pesci: cercate di fare attenzione a qualche ostacolo di troppo sul piano energetico che potrebbe rallentare considerevolmente nel corso della giornata di venerdì. Sul lavoro ci saranno alcuni intoppi che difficilmente riuscirete a tollerare, soprattutto se derivano da situazioni che avete ormai superato.

11° Bilancia: la stanchezza ora sarà molto pesante, per cui tutto ciò che dovreste fare in questo momento particolare sarà mettervi letteralmente a riposo e dimenticare le faccende che vi hanno tenuti incollati al lavoro troppo a lungo.

Regalatevi una serata in solitaria.

12° Gemelli: dovrete evitare discussioni sul posto di lavoro e dovreste essere non troppo tesi. Purtroppo però non ci saranno dei momenti di quiete sul lavoro, e non soltanto a causa degli impegni. Potreste sentire le punte di stress che si alzeranno a dismisura.