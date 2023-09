Una nuova giornata per i vari segni zodiacali sta per prendere il via. Arrivano novità e cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti dall'Ariete ai Pesci, vediamo quali leggendo l'oroscopo di mercoledì 6 settembre 2023.

Le previsioni astrologiche del 6 settembre

Ariete: in amore la situazione è in generale migliore rispetto al passato e vi porterà ad avere delle occasioni in più. Avrete una grande capacità di azione. Nel lavoro tutto quello che cercate ora porterà dei vantaggi, anche se alcune persone potranno essere contro di voi.

Toro: per i sentimenti Venere in opposizione porta delle complicazioni, per questo motivo non mancheranno discussioni.

Nel lavoro al momento non avete molto tempo per gestire tutto quello che vorreste.

Gemelli: a livello sentimentale se volete portare avanti un progetto queste sono giornate interessanti, attenzione perché potrebbero esserci difficoltà. Nel lavoro una risposta a breve non mancherà, ma in queste ore tutto andrà a rallentatore.

Cancro: in amore giornata è una intrigante, per questo motivo potrete vivere al meglio un incontro, anche se dei conflitti non mancheranno. A livello lavorativo chi ha avuto un problema potrà recuperare, non pensate ora solo a cose negative.

Leone: a livello sentimentale è una giornata che vede Venere nel segno che al momento per voi porta una maggiore forza. Nel lavoro ci sono diverse attività interessanti da fare, è probabile da ora una nuova collaborazione.

Vergine: a livello sentimentale tutto sembra complicato e difficile da gestire, vi sentite molto stanchi. Nel lavoro sentite al momento delle difficoltà a far crescere un progetto, arriveranno comunque nuove possibilità.

Bilancia: a livello amoroso con la Luna favorevole giornata che aiuta a recuperare, potrete fare qualcosa in più nella vita di coppia.

Nel lavoro bisogna fare qualcosa in più e non rimanere sempre chiusi in sé stessi.

Scorpione: in amore è un periodo interessante, se volete far partire nuovi progetti agite adesso. A livello lavorativo nonostante il momento promette bene la giornata potrebbe portare qualche difficoltà.

Sagittario: per i sentimenti è meglio non rimandare per i chiarimenti, le ultime ore della giornata saranno sottotono.

Nel lavoro attenzione ad una persona che potrebbe essere contro di voi, riuscirete comunque a vincere.

Capricorno: in amore vi sentite più forti adesso, ci sarà la possibilità di fare una conoscenza speciale. Nel lavoro siete in una fase di grande cambiamento e le stelle vi aiutano.

Acquario: a livello amoroso le storie nate da poco potranno ora recuperare dopo alcuni giorni difficili, a breve riceverete un invito importante. Nel lavoro vorreste fare qualcosa di nuovo ma meglio non esagerare.

Pesci: in amore c'è troppa confusione in questa giornata, per questo motivo è meglio fare le cose con calma. Nel lavoro anche se vi hanno fatto delle promesse alcune non vi convincono, per questo motivo potreste sperimentare qualcosa di nuovo.