Siete curiosi di scoprire cosa riserva il destino in amore l'oroscopo del 23 e 24 settembre? Che siate un Ariete intraprendente, un Toro determinato o un Pesci sognatore, troverete sicuramente qualcosa di interessante in queste previsioni astrologiche. DI seguito l'Oroscopo su cosa vi aspetta nel mondo dell’amore durante il prossimo fine settimana.

L'oroscopo dell'amore fine settimana 23 e 24 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questo fine settimana l'ardore amoroso è in modalità turbo. Se cercate un partner, non abbiate paura di essere audaci e uscite a caccia.

Per chi è già in una relazione, ricordate di fare attenzione alle fiamme alte. Potreste bruciare il vostro amore con troppa passione. Ricordate, ci vuole un equilibrio tra l'ardore e l'autocontrollo.

Toro: questo weekend sarà perfetto per il lato sensuale. Sarete come il cioccolato fuso sulle fragole - irresistibili! Sia che stiate cercando l'amore o che lo abbiate già trovato, mettetevi comodi e godetevi il vostro momento di coccole.

Gemelli: siete sempre pronti a comunicare, ma ricordate di non confondere l'arte della conversazione con l'interrogatorio di polizia. Chiedere troppo è come scavare una buca nella sabbia - prima o poi crollerà. Questo weekend, cercate di ascoltare di più e parlare di meno.

Potreste scoprire che c'è molto di più da apprendere dalle persone che vi circondano.

Cancro: questo weekend il cuore è come un gattino che cerca affetto. Siete in uno di quei rari momenti in cui volete essere il centro dell'attenzione. Perché non organizzare una cena romantica a lume di candela a casa vostra? Sarete avvolti dall'amore e dalla bontà, proprio come una coperta calda in una fredda notte d'inverno.

Previsioni zodiacali sull'amore fine settimana 23 e 24 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: questo fine settimana è tutto vostro. Siete pronti a brillare come il sole? Siate aperti e ottimisti nell'amore. Mostrate al mondo la vostra luce interiore, ma non dimenticate di rispettare lo spazio degli altri. Nessuno vuole essere abbagliato dall'eccesso di luce.

Vergine: avete un occhio critico per i dettagli, ma attenzione a non esaminare eccessivamente il partner o potreste finire per vederne i difetti invece delle virtù. Questo weekend, rilassatevi e godetevi il momento senza troppe analisi. Lasciate che l'amore sia il vostro GPS e vedrete dove vi porterà.

Bilancia: siete alla ricerca dell'armonia in amore, ma non esagerate con la diplomazia. Questo weekend, potreste essere tentati di evitare i conflitti a tutti i costi, ma a volte è necessario affrontare le questioni. Se c'è un problema, affrontatelo con grazia e maturità.

Scorpione: siete pronti a svelare i vostri segreti più profondi? Questo weekend potrebbe essere il momento giusto per condividere qualcosa di più con il vostro partner, ma ricordate: la condivisione è una strada a doppio senso.

Assicuratevi che anche il vostro partner sia pronto ad aprirsi.

Previsioni astrologiche sull'amore fine settimana 23 e 24 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il fine settimana potrebbe venire stravolto da una telefonata che non vi aspettavate; potrebbe arrivare un cambiamento inaspettato. Probabilmente questo vi farà sentire una grande smania dentro di voi.

Capricorno: siate sempre concentrati sui vostri obiettivi, ma non dimenticate che l'amore è un viaggio, non una destinazione. Questo weekend, prendetevi il tempo per apprezzare il percorso e i momenti speciali con il partner. Non tutto può essere pianificato nei minimi dettagli.

Acquario: il vostro spirito libero è contagioso, ma ricordate che l'amore richiede anche un po' di radicamento.

Questo weekend trovate un equilibrio tra la voglia di libertà e la necessità di stabilire connessioni più profonde con il partner.

Pesci: l'empatia è un dono, ma attenzione a non permettere agli altri di approfittarsene. Questo weekend, praticate l'auto compassione e imparate a dire no quando è necessario. Non dovete essere l'ancora di salvezza di tutti.