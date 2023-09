L'oroscopo di lunedì 4 settembre aiuta a capire in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno le energie dei diversi segni zodiacali. Per Toro e Pesci ci saranno molte novità al lavoro, mentre Scorpione e Capricorno avranno ancora qualche problema.

Oroscopo di lunedì 4 settembre: Ariete emotivo

Ariete: inizierete la settimana con una buona dose di emotività e questo potrebbe essere il vostro punto debole. Al lavoro tutto procederà al meglio e saprete come superare gli ostacoli che si presenteranno sulla vostra strada.

Toro: le stelle saranno dalla vostra parte e favoriranno tutte le nuove sfide, quindi lanciatevi senza paura e siate pronti anche a qualche rischio.

Sarete piuttosto stanchi, prendetevi più cura di voi.

Gemelli: sarete molto equilibrati e saprete valutare bene i pro e i contro delle proposte che riceverete. Dal punto di vista economico avrete una bella spinta dalla fortuna, approfittatene e sfruttatela al massimo.

Cancro: non sarete il segno più fortunato, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Le incomprensioni saranno all'ordine del giorno, ma nonostante tutto avrete la forza di guardare al futuro con ottimismo.

Oroscopo del giorno: Vergine esplosiva

Leone: avete trascorso un'estate davvero positiva sotto tutti i puti di vista e vi sentirete carichi di energie per i prossimi mesi. Sarà molto difficile farvi perdere la pazienza e non ci saranno ostacoli che vi fermeranno.

Vergine: sarà un lunedì esplosivo per voi che al lavoro riuscirete a brillare e a rendere reale qualunque idea. La comunicazione sarà il vostro punto di forza e riuscirete a far breccia in qualcuno che vi sta a cuore.

Bilancia: il ritorno alla quotidianità dopo le vacanze sarà molto duro per voi, ma non avrete altra scelta.

Impegnatevi ed organizzate il vostro lavoro. In amore sarete molto complicati e vorrete di più.

Scorpione: non riuscirete a ritrovare la calma dopo alcuni torti subiti e la rabbia prenderà il sopravvento. Sarete pieni di risentimento e vendicarvi sarà il vostro unico pensiero, ma aspettate prima di agire.

Capricorno confuso, Pesci energici

Sagittario: l'arrivo del mese di settembre vi ha portato una grande voglia di cambiamenti. Sentirete il bisogno di un nuovo amore che vi accetti per quello che siete e non vi voglia in nessun modo diversi.

Capricorno: l'oroscopo del 4 settembre annuncia che sarete piuttosto sottotono e nei sentimenti la confusione prenderà il sopravvento. Non saprete decidere per il vostro futuro e per questo avrete bisogno di confidarvi con un amico.

Acquario: la vostra razionalità farà a pugni con la vostra di sognare che tenta la vostra fantasia con l'arrivo di un nuovo amore. Lasciatevi andare più spesso senza fare nessun calcolo, vi farà bene.

Pesci: la noia dei mesi scorsi ha lasciato spazio alla carica. Nel lavoro darete il meglio di voi e nonostante i tanti impegni riuscirete ad organizzare tutto. La stanchezza non vi peserà affatto.