L'oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre promette avventure professionali per molti di voi. Abbandonate la noia e preparatevi a seguire le stelle attraverso le previsioni lavorative per i vostri segni zodiacali:

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci):

Cancro (21 giugno - 22 luglio): questa settimana potreste trovarvi a dover affrontare una sfida emotiva in ufficio. Forse il vostro capo vi ha criticato, o forse il progetto su cui stavate lavorando è andato in frantumi. Non lasciate che questa ondata di sensibilità vi travolga. Ricordate che siete anche noti per la vostra capacità di adattamento, quindi tirate fuori il vostro esoscheletro emotivo e affrontate la situazione con grinta.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): siete noti per la vostra profondità e intelligenza. Tuttavia, questa settimana potreste essere tentati di lasciarvi andare alle profonde riflessioni sulla vita e sul vostro posto nel mondo, magari mentre siete in riunione con il vostro capo. Ricordatevi di mantenere un minimo di concentrazione sul lavoro e salvate le filosofie esistenziali per dopo. Potreste trovare soluzioni creative ai problemi lavorativi mentre vi immergete nelle profondità della vostra mente.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): sempre con la testa tra le nuvole e un cuore pieno di empatia. Questa settimana, cercate di mantenere i piedi per terra durante le riunioni. Potreste essere inclini a sognare ad occhi aperti invece di concentrarvi sulla task list.

Tuttavia, non sottovalutate la vostra capacità di leggere le emozioni altrui e di creare un'atmosfera positiva in ufficio. Usate questa abilità per guadagnare punti con i colleghi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario):

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana, potreste sentirvi un po' come un ruggente guerriero intrappolato in una riunione noiosa.

Tuttavia, usate la vostra energia per proporre idee audaci e soluzioni innovative. Lasciate che il vostro fuoco interiore bruci nelle vostre presentazioni e lascerete un'impressione indelebile.

Leone (23 luglio - 22 agosto): il Leone è il re della giungla e dell'ufficio. Questa settimana, potreste sentire di meritare l'attenzione di tutti, ma attenzione all'ego smisurato.

Troppo narcisismo potrebbe farvi sembrare fuori luogo. Invece, cercate di essere il leader che ispira gli altri con il vostro carisma e la vostra generosità. La generosità, naturalmente, dovrebbe includere riconoscere il merito del vostro team.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): questa settimana, potreste sentirvi intrappolati nella monotonia dell'ufficio. Tuttavia, cercate di trovare modi creativi per rompere la routine. Organizzate una riunione all'aperto o suggerite una gita aziendale per rinfrescare il vostro spirito. La vostra energia contagiosa può rendere l'ufficio un posto più vivace e divertente.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno):

Toro (20 aprile - 20 maggio): questa settimana, potreste trovarvi in una maratona di lavoro o in un progetto che richiede molta pazienza.

Anche se il vostro desiderio di rilassarvi sotto il sole è forte, mantenete la vostra forza interiore. La vostra determinazione vi aiuterà a portare a termine il compito con successo e a guadagnare il rispetto dei vostri colleghi.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): sarete nella vostra zona di comfort mentre analizzate rapporti e create elenchi di cose da fare. Tuttavia, fate attenzione a non cadere nella trappola della perfezione. Lasciate spazio per la creatività e l'innovazione, e scoprirete che le soluzioni più brillanti spesso si nascondono dietro i dettagli.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): questa settimana, sarete in pieno controllo delle vostre azioni. Tuttavia, non trascurate il vostro benessere.

La vostra salute è una risorsa preziosa, quindi prendetevi il tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie. Un Capricorno rinvigorito è un Capricorno più produttivo.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario):

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): il vostro ufficio potrebbe diventare una sorta di spettacolo teatrale, con tutti che cercano di attirare la vostra attenzione. Rimanete aperti alle idee degli altri e usate la vostra abilità di mediazione per risolvere conflitti.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): questa settimana, potreste trovarvi nel mezzo di una disputa tra colleghi. Usate la vostra capacità di vedere entrambi i lati della questione per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Ricordate, la pace in ufficio è la vostra specialità.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): avrete idee fuori dagli schemi che potrebbero sconvolgere l'ordine delle cose. Non abbiate paura di condividere le vostre visioni innovative con il team. La vostra creatività potrebbe portare a soluzioni rivoluzionarie e a nuove opportunità di crescita professionale.