L’amore è uno dei temi più importanti e affascinanti della vita, e l’astrologia può aiutarci a capire meglio le dinamiche affettive e relazionali. Nell'oroscopo dal 11 al 17 settembre 2023 i Pesci avranno la possibilità di incontrare l'anima gemella, i Leone dovranno fare attenzione a non litigare per motivi futili e i Bilancia riceveranno una bella sorpresa dal partner.

Previsioni astrologiche sull'amore, settimana fino al 17 settembre: da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Voto: 8. Settimana favorevole per l’amore, sia per i single che per le coppie.

I pianeti vi regalano energia, passione e fascino, che saprete usare al meglio per conquistare o riconquistare il vostro partner. Potreste anche fare nuove conoscenze interessanti, se siete alla ricerca dell’anima gemella. Il weekend sarà particolarmente romantico e divertente.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Voto: 7. Settimana piuttosto tranquilla per l’amore, senza grandi novità ma anche senza problemi. Le coppie potranno godersi la serenità e la complicità che li lega, magari organizzando qualche uscita o cenetta a lume di candela. I single potranno approfittare della buona disposizione di Venere per fare nuove amicizie e flirtare un po’, senza impegnarsi troppo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Voto: 6.

Settimana un po’ altalenante per l’amore. Le coppie potrebbero avere qualche discussione o incomprensione, dovuta soprattutto alla comunicazione difficile. Cercate di essere più chiari e sinceri con il vostro partner, e di ascoltare le sue esigenze. I single potrebbero sentirsi un po’ soli o insoddisfatti, ma non fatevi scoraggiare: le cose cambieranno presto.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Voto: 9. Settimana splendida grazie al favore di Venere e Marte che vi rendono irresistibili e passionale. Le coppie vivranno momenti intensi e appassionati, riscoprendo il piacere di stare insieme e di sorprendersi. I single avranno l’occasione di incontrare una persona speciale, che potrebbe far battere il loro cuore a mille.

Non fatevi sfuggire questa opportunità.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Voto: 5. Settimana difficile per l’amore a causa di alcuni ostacoli o tensioni che potrebbero mettervi alla prova. Le coppie dovranno fare attenzione a non litigare per motivi futili o per questioni di orgoglio. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi con il vostro partner, e di risolvere i problemi con il dialogo. I single dovranno avere pazienza e non forzare le cose: il momento giusto arriverà.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Voto: 7. Settimana abbastanza positiva per l’amore, con qualche occasione da cogliere al volo. Le coppie potranno consolidare il loro rapporto, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Potreste anche decidere di fare un passo importante, come convivere o sposarvi. I single potranno incontrare una persona che li colpirà per la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo. Fatevi avanti con sicurezza.

Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Voto: 8. Settimana favorevole grazie al sostegno del pianeta Venere che vi rende affascinanti e seducenti. Le coppie vivranno una fase di armonia e di felicità, condividendo progetti e sogni per il futuro. Potreste anche ricevere una bella sorpresa dal vostro partner, che vi farà sentire amati e apprezzati. I single avranno l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte che riceveranno. Seguite il vostro cuore.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) - Voto: 6. Settimana discreta con alti e bassi. Le coppie potrebbero avere qualche divergenza di opinioni o di gusti, che potrebbe creare qualche attrito. Cercate di essere più flessibili e di accettare le differenze del vostro partner, senza volerlo cambiare. I single potrebbero avere qualche avventura senza impegno, ma non troveranno la persona giusta per una relazione stabile.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Voto: 9. Settimana fantastica grazie all’influenza di Giove e Marte che vi rendono ottimisti e intraprendenti. Le coppie vivranno momenti di grande complicità e divertimento, condividendo esperienze nuove e stimolanti. Potreste anche decidere di fare un viaggio insieme, per scoprire luoghi e culture diverse.

I single avranno la possibilità di conoscere una persona che li affascinerà per il suo carisma e la sua generosità. Non fatevi sfuggire questa occasione.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) - Voto: 7. Settimana piuttosto buona per l’amore con qualche soddisfazione da raccogliere. Le coppie potranno rafforzare il loro legame, basato sulla solidità e sulla lealtà. Potreste anche ricevere una buona notizia riguardante il vostro lavoro o la vostra famiglia, che vi renderà orgogliosi e felici. I single potranno fare nuove conoscenze interessanti, soprattutto in ambito professionale o sociale. Fatevi notare per le vostre qualità.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Voto: 8. Settimana molto positiva per l’amore grazie al favore di Venere e Urano che vi rendono originali e magnetici.

Le coppie vivranno una fase di rinnovamento e di fantasia, sperimentando nuove modalità di esprimere i loro sentimenti. Potreste anche fare qualche cambiamento nella vostra casa o nel vostro look, per dare una svolta alla vostra vita. I single avranno l’occasione di incontrare una persona che li sorprenderà per la sua simpatia e la sua creatività. Lasciatevi andare.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) - Voto: 9. Settimana meravigliosa grazie al favore di Venere e Nettuno che vi rendono romantici e sensibili. Le coppie vivranno momenti magici e indimenticabili, in cui si sentiranno in perfetta sintonia con il loro partner. Potreste anche fare una dichiarazione d’amore o ricevere una proposta importante, che vi farà emozionare. I single avranno la possibilità di incontrare la loro anima gemella, che li conquisterà con il suo fascino e la sua dolcezza.