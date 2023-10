Se siete nati sotto il segno del Cancro, l'Oroscopo settimanale potrebbe avere delle sorprese per voi nel campo dell'amore, del lavoro e della fortuna. Per la settimana che va dal 23 al 29 ottobre ci sarà un segno di fuoco che farà battere il vostro cuore.

Amore: momenti di tensioni per la coppia

Potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. Si tratta di un segno di fuoco, molto passionale e avventuroso. Potrebbe essere un Leone, un Ariete o un Sagittario. Il problema è che potrebbe essere anche impegnato, sposato o fidanzato.

Quindi, prima di lanciarvi in una relazione, cercate di scoprire la verità e di non farvi coinvolgere troppo. Altrimenti, potreste ritrovarvi con un bel pugno di mosche e un cuore spezzato.

Se invece siete già in coppia, questa settimana potreste vivere dei momenti di tensione e di incomprensione con il vostro partner. Forse avrete dei problemi di comunicazione o esigenze diverse. In ogni caso, cercate di non litigare troppo e di mantenere il dialogo aperto. Se amate davvero il vostro partner, potrete superare questa fase difficile e ritrovare l’armonia.

Lavoro: settimana appagante nel campo professionale

Questa settimana potreste ricevere una proposta di lavoro molto allettante da parte di una azienda prestigiosa.

Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare, che potrebbe cambiare la vostra vita professionale in meglio. Potreste avere più responsabilità, più guadagno e più soddisfazioni. Il problema è che dovreste anche cambiare città, trasferirvi in un posto lontano dalla vostra famiglia e dai vostri amici. Quindi, prima di accettare, riflettete bene sui pro e i contro e valutate se ne vale la pena.

Se invece siete soddisfatti del vostro lavoro attuale, questa settimana potreste ricevere dei complimenti e dei riconoscimenti per il vostro operato. Il vostro capo apprezza la vostra dedizione, la vostra competenza e la vostra creatività. I vostri colleghi vi stimano e vi rispettano. I vostri clienti sono contenti dei vostri servizi.

Insomma, siete sulla cresta dell’onda e potete godervi i frutti del vostro lavoro.

Fortuna: entrate extra questa settimana

Secondo gli astri potreste avere una botta di fortuna inaspettata. Forse vincerete alla lotteria, forse troverete un oggetto prezioso per strada o magari riceverete un’eredità da un parente lontano. In ogni caso, sarete felici di avere una buona entrata extra che vi permetterà di realizzare qualche desiderio o di risolvere qualche problema. Ma attenzione a non sperperare tutto in fretta e a non fidarvi di chi vi chiede dei prestiti o dei favori. Ricordate che la fortuna è cieca, ma la sfortuna vede benissimo.

Se invece non avete particolari colpi di fortuna, questa settimana potrete comunque contare sulla vostra intuizione e sul vostro istinto.

Sarete in grado di fare le scelte giuste al momento giusto, seguendo il vostro cuore e la vostra ragione. Sarete protetti dalle influenze negative e dagli imprevisti spiacevoli. Insomma, sarete in armonia con voi stessi e con l’universo.