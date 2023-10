L'oroscopo della fortuna di lunedì 16 ottobre 2023 segna la permanenza della maggior parte dei segni di Aria alle prime posizioni della classifica. I segni di Fuoco, invece, saranno ancora nelle posizioni più basse.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: guadagni per Toro

1° Bilancia: ora potrete trovare delle occasioni di fare affari e di guadagnare in modo molto più semplice e veloce. La fortuna ora spazzerà via ogni sfida difficile e che possa essere di intralcio a progetti che avete messo in primo piano.

2° Capricorno: oscillerete alle prime posizioni in questo periodo, e questo significa che vi state concentrando ma in modo abbastanza instabile. Inaspettatamente però questa situazione potrebbe volgere a vostro favore con gli affari. L'interazione con la vostra squadra sarà più viva che mai.

3° Toro: i guadagni saranno lì appositamente per voi, e la creatività sarà al centro dei vostri progetti più ambiziosi. Proverete una certa soddisfazione nel vostro operato, anche se si tratta di qualcosa di semplice e che non vi toglie molte energie.

4° Vergine: secondo l'oroscopo questa giornata sarà produttiva e decisamente molto prolifica economicamente parlando. Finché le sfide saranno di lieve entità, potrete preparare dei progetti decisamente ambiziosi con l'ausilio della fortuna.

Ci saranno degli affari che supereranno le aspettative.

Acquario incerto

5° Gemelli: potresti riscoprire una fortissima vitalità sul lavoro che potrebbe darvi sentire in grado di fare molto di più rispetto alla norma. Con i guadagni finalmente vi sentirete al sicuro dopo tanto tempo a questa parte. Gli stimoli a fare meglio saranno sempre più produttivi.

6° Ariete: si presenterà qualche miglioramento a livello professionale, forse una nuova mansione che potrebbe mettere alla luce delle qualità nascoste sia vostre che della vostra squadra di lavoro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata, vi sentirete anche più forti.

7° Acquario: sarete molto incerti sul lavoro e al momento il coraggio in calo non vi permetterà di osare di più di quanto non abbiate già fatto.

Ora se la fortuna sarà presente, lo stesso non si potrà dire delle energie, decisamente scarse e prive anche di una soluzione che possa ristorarvi a dovere.

8° Scorpione: prestare cautela con qualche affare non sarà controproducente per l'ambito economico complessivo a vostra disposizione. Le occasioni di trovare un lavoro che possa soddisfarvi e rendervi indipendenti ora potrebbero essere ridotte ai minimi termini. Ricercate però la possibilità di fare qualche passo in avanti.

Segni di Acqua stanchi

9° Cancro: avrete un po' di stanchezza nel corpo, ma abbastanza significativa per rendere possibile una procrastinazione accentuata sul lavoro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di lunedì, fare qualche spesa in più che potrebbe mettervi in ​​difficoltà per le giornate future.

10° Pesci: sentirete tutta la stanchezza delle settimane scorse addosso, per cui non sarà difficile immaginare di dover stare un po' immobili per riposare il corpo. Con la mente potrete riscontrare dello stress dovuto principalmente alla mancanza di svago, soprattutto fuori porta.

11° Leone: dovrete prendervi un po' di pausa che possa farvi staccare davvero la spina dalle questioni lavorative, familiari e che riguardano anche l'ambito burocratico. Con i colleghi l'atmosfera non sarà delle migliori, se si dovrà anche delle divergenze passate.

12° Sagittario: per le questioni di stampo economico ora la fortuna potrebbe esservi decisamente avversa, di conseguenza anche qualche piccolo affare potrebbe non essere all'altezza delle vostre aspettative di stampo lavorativo. Portare pazienza sarà una delle poche opzioni.