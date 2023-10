Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 26 ottobre 2023, con tutte le novità del giorno e i cambiamenti astrologici in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 26 ottobre

Ariete: in amore bisogna decidere se continuare o meno un rapporto. Chi ha due storie parallele è in difficoltà. Nel lavoro giornata ideale per concludere accordi grazie alla Luna nel segno.

Toro: giornata in cui sarà opportuno risolvere le discussioni e cercare di migliorare un rapporto sentimentale. Nel lavoro molte situazioni andranno a chiarirsi, raddoppiano però le vostre responsabilità.

Gemelli: a livello sentimentale mattinata sottotono, ma nel pomeriggio le cose andranno meglio. C'è una forte voglia di amare. Nel lavoro, con Saturno in opposizione, non mancherà qualche discussione.

Cancro: in amore fatevi avanti anche se la giornata può risultare nervosa. A livello lavorativo bisogna recuperare, ci sarà ora la possibilità di andare avanti e meglio.

Leone: in amore se vi propongono qualcosa di nuovo sarebbe meglio fermarsi e riflettere, così da valutare se portare avanti la propria storia. Nel lavoro in arrivo nuove strategie nel vostro campo.

Vergine: in amore si avvicina un periodo migliore, cercate delle soluzioni visto che tutto sarà più semplice. A livello lavorativo molto stanno vivendo una situazione di grande attenzione, ma alla fine arriverà una vittoria.

Bilancia: situazione generale di recupero, ma in amore alcuni cambiamenti saranno inevitabili. Nel lavoro non tutti sono soddisfatti di quello che stanno facendo, ma le occasioni di recupero non mancheranno.

Scorpione: se siete nervosi meglio non portare avanti discussioni con il partner, liberatevi di tutte quelle situazioni inutili.

A livello lavorativo momento utile per risolvere un piccolo problema.

Sagittario: in amore è arrivato il momento di fare delle scelte, non mancheranno però alcuni problemi. Nel lavoro se c'è da fare un passo importante agite, ma con prudenza.

Capricorno: ci sarà la possibilità di stare vicini alla persona amata e vivere emozioni sincere.

Nel lavoro non siate troppo diretti, cercate mediazioni.

Acquario: se siete in coppia e desiderate fare un passo importante, agite adesso, da domani sarete più nervosi. Nel lavoro ci sono miglioramenti, ma a partire dalla seconda parte della giornata.

Pesci: in amore migliorano alcune situazioni, ma dovete fare chiarezza in una storia. Nel lavoro non mancheranno nuovi accordi, ci sono già dei consensi e delle crescite.