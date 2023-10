L'oroscopo del mese di dicembre 2023, per quanto riguarda l'amore, è caratterizzato dalla presenza di Venere nella costellazione dello Scorpione e Marte in quella del Sagittario.

L'oroscopo di dicembre segno per segno: amore alle stelle per Pesci

1° Scorpione: Venere sarà l'indiscussa protagonista delle vostre emozioni. Vi lascerete trasportare dai sentimenti con un entusiasmo molto forte dal punto di vista passionale. Andrete incontro a delle rivoluzioni sul piano affettivo, forse un cambio di rotta sull'atteggiamento in famiglia.

2° Pesci: l'atmosfera che vivrete con il partner sarà splendida, ma anche molto appagante in campo amoroso.

Se avete avuto delle delusioni di recente, qualche incontro potrebbe segnare l'inizio di una nuova relazione. Sentirvi a vostro agio in famiglia sarà la ciliegina sulla torta per vivere un periodo di festività positivo e diverso dal solito.

3° Cancro: sentimentali. Avrete la possibilità di realizzare un sogno in compagnia del partner, forse un progetto in due a cui vi dedicherete anima e corpo. Il senso di maturazione crescerà a livelli esponenziali, per cui anche l'ambito familiare avrà la propria colonna portante. Dicembre si prospetta anche un mese molto prolifico per gli incontri.

4° Capricorno: riemergerete dopo una relazione che è stata deludente fin dall'inizio. Uscire allo scoperto, fare amicizia, innamorarsi, potrebbe essere il vostro modo per concedervi una seconda possibilità.

In famiglia l'atmosfera sarà positiva, ricca di aiuti e supporti anche dal punto di vista morale.

Passione vivace per Ariete

5° Ariete: la passione riaccenderà la vostra mente, insieme a quella del partner. Non sarà strano che vi lasciate coinvolgere dalla vivacità delle festività natalizie per poter fare una proposta seria alla persona amata.

Farete degli incontri molto stimolanti se siete single, mentre per alcuni di voi sarà molto più semplice intavolare una relazione senza impegno.

6° Sagittario: amore più facile. Scoprirete che sarà molto semplice entrare in sintonia con la persona amata in questo periodo di festa. Regalare qualcosa o semplicemente stare insieme molto più spesso potrebbe innescare una serie di eventi che vi spingeranno sempre di più a stare insieme.

Il rapporto con la famiglia sarà più che ottimo, ma le responsabilità saranno molto poco rilassanti.

7° Acquario: dopo qualche turbolenza interna nella vostra storia d'amore, finalmente nel mese di dicembre entrerete molto più in contatto con il partner, superando di volta in volta qualche divergenza non esattamente piacevole. Arriverà il momento della tenerezza, precisamente nella seconda metà del mese, quando avrete voi stessi un atteggiamento molto più rilassato.

8° Toro: origini. Ritornare alla famiglia di origine sarà fonte di gioia e spensieratezza, a fronte di una relazione che molto probabilmente raggiungerà un momento di stallo. Potrete trovare in una amicizia sincera l'appoggio che vi serve per superare qualche piccolo ostacolo emozionale.

Scarseggeranno gli incontri, ma non la voglia di divertirvi.

Leone perplesso

9° Leone: le questioni amorose potrebbero essere messe da parte da un momento all'altro. Dopo un cenno di perplessità potreste essere inclini a scappare a gambe levate. Sentirete l'esigenza di avere accanto soltanto persone che vogliono il vostro bene e non qualcuno che non tollera il vostro modo di essere.

10° Gemelli: sarete molto insoddisfatti della vostra relazione amorosa, sicuramente avrete bisogno di respirare aria fresca, senza dover necessariamente socializzare. In famiglia non sempre l'atmosfera sarà piena di pace e di divertimento, anzi potrebbero avvicinarsi le festività di Natale senza molti salti di qualità.

Qualche amicizia potrebbe lasciarvi alquanto perplessi.

11° Vergine: non si presenteranno situazioni molto rosee nel corso del mese di dicembre. Qualche relazione potrebbe finire, ma non per questo significa che ne uscite tristi. Però avrete molta voglia di dedicarvi a voi stessi, alla mente e al corpo. Di conseguenza farete molta fatica ad accettare una nuova storia d'amore o di passione senza aver trascorso qualche settimana da soli.

12° Bilancia: purtroppo l'amore non busserà alla vostra porta in questo mese. Le festività saranno relegate alla famiglia, a qualche amicizia di vecchia data, ma le prospettive di incontri potrebbero essere quasi nulle, nonostante le feste natalizie. L'Oroscopo consiglia di avviare un lungo periodo di riflessione in cui dovrete scoprire cosa esattamente sarà meglio per voi stessi.