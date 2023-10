L'oroscopo del mese di ottobre 2023 porta buone notizie per alcuni segni zodiacali. Per i Pesci sarà un periodo discreto mentre per i nati sotto il segno del Sagittario ci saranno tante sorprese in arrivo. Di seguito le previsioni lavoro, l'amore e la fortuna per ogni segno zodiacale in ottobre:

Oroscopo mese di ottobre per amore, lavoro e fortuna: dall'Ariete al Cancro

Ariete

Amore: potete vivere un periodo divertente e spensierato in amore, soprattutto fino al 9 ottobre, quando Venere è ancora in posizione favorevole al vostro segno. Potete frequentare persone interessanti, vivere avventure senza complicazioni o capire meglio cosa volete dalla vostra relazione attuale.

Il 14 ottobre potreste avere un confronto importante con il vostro partner o con una persona che vi piace. Verso la fine del mese potreste sentirvi più distaccati o indifferenti.

Lavoro: il lavoro potrebbe essere fonte di stress e tensione, soprattutto nella prima metà del mese, quando Marte e Mercurio sono in opposizione al vostro segno. Potreste avere dei conflitti con i colleghi, dei ritardi o delle difficoltà nella gestione dei progetti. Nella seconda metà del mese la situazione migliora e potete recuperare il tempo perso o risolvere le questioni in sospeso. Il 28 ottobre si chiude un ciclo finanziario biennale che vi permette di stabilizzare i vostri guadagni o di realizzare i vostri obiettivi.

Fortuna: la fortuna non vi abbandona mai del tutto, ma potrebbe essere altalenante in questo mese. Potreste avere delle opportunità da cogliere al volo, ma anche dei rischi da evitare. Fate attenzione a non esagerare con le spese o con le scommesse. Cercate di mantenere un equilibrio tra razionalità e intuizione.

Toro

Amore: l’amore è nel vostro destino in questo mese, grazie alla posizione favorevole di Venere, il vostro pianeta guida, che entra in Vergine il 9 ottobre.

Potete vivere momenti romantici, dolci e appaganti con il vostro partner o con una persona che vi colpisce. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi fa battere il cuore. Dal 12 ottobre Marte entra in Scorpione e vi rende più passionali e sensuali, ma anche più esigenti e gelosi.

Lavoro: il lavoro procede bene, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Mercurio torna in posizione favorevole al vostro segno.

Potete comunicare meglio le vostre idee, collaborare con gli altri e ottenere dei risultati soddisfacenti. Potete anche approfittare del sostegno di Giove e Saturno, che vi aiutano a consolidare la vostra posizione professionale o a espandere i vostri orizzonti.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete sfruttare le occasioni che si presentano. Potete avere delle entrate extra o dei guadagni inaspettati. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Gemelli

Amore: il vostro umore amoroso cambia in questo mese, a causa del passaggio di Venere da una posizione favorevole a una sfavorevole al vostro segno.

Fino al 9 ottobre potete ancora godervi il clima armonioso e divertente che caratterizza le vostre relazioni, ma dopo questa data potreste incontrare delle difficoltà o delle tensioni con il vostro partner o con una persona che vi interessa. Potreste sentirvi insoddisfatti, annoiati o frustrati. Cercate di non chiudervi in voi stessi o di non essere troppo critici.

Lavoro: il lavoro vi offre delle nuove opportunità in questo mese, grazie al transito favorevole di Mercurio, il vostro pianeta guida, che entra in Bilancia il 5 ottobre. Potete esprimere al meglio le vostre capacità comunicative, creative e intellettuali. Potete anche fare delle collaborazioni interessanti o dei contatti utili. Fino al 12 ottobre potete contare anche sull’energia positiva di Marte, che vi rende più intraprendenti e determinati.

Fortuna: la fortuna è variabile in questo mese, dipende molto da come gestite le vostre emozioni e i vostri pensieri. Potreste avere delle intuizioni geniali o dei colpi di fortuna, ma anche dei momenti di confusione o di dubbio. Cercate di essere flessibili e adattabili alle situazioni che si presentano.

Cancro

Amore: l’amore è un aspetto importante della vostra vita in questo mese, soprattutto nella seconda metà, quando Venere torna a sorridervi e vi regala momenti romantici e appassionati con il vostro partner o con una persona che vi attrae. Se siete single, potreste fare un incontro significativo o riscoprire un vecchio amore. Nella prima metà del mese potreste invece avere delle difficoltà a esprimere i vostri sentimenti o a capire quelli degli altri.

Lavoro: il lavoro vi mette di fronte a diversi ostacoli in questo mese, soprattutto tra il 5 e il 25 ottobre, quando Mercurio è in posizione sfavorevole al vostro segno. Potreste avere dei problemi di comunicazione, di organizzazione o di gestione del tempo. Potreste anche sentirvi poco valorizzati o apprezzati. Tuttavia, potete contare sulla protezione di Giove e Saturno, che vi aiutano a superare le difficoltà e a mantenere la vostra professionalità.

Fortuna: la fortuna è discreta in questo mese, ma non eccezionale. Potreste avere delle occasioni da sfruttare con prudenza e saggezza, ma anche dei rischi da evitare con cautela e senso pratico. Fate attenzione alla salute e al benessere fisico e mentale.

Previsioni astrali mese di ottobre amore, lavoro e fortuna: dal Leone allo Scorpione

Leone

Amore: l’amore è un settore della vostra vita che non vi delude in questo mese, anche se Venere esce dal vostro segno il 9 ottobre. Potete mantenere l’equilibrio e l’armonia che avete raggiunto nelle vostre relazioni, grazie alla vostra generosità, al vostro entusiasmo e al vostro carisma. Potete anche vivere delle emozioni intense e profonde con il vostro partner o con una persona che vi affascina. Se siete single, potreste avere delle opportunità interessanti o delle sorprese piacevoli.

Lavoro: il lavoro procede bene in questo mese, soprattutto tra il 5 e il 25 ottobre, quando Mercurio è in posizione favorevole al vostro segno.

Potete dimostrare le vostre abilità comunicative, creative e organizzative. Potete anche fare delle collaborazioni fruttuose o dei progetti innovativi. Potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra competenza.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete essere ottimisti e fiduciosi. Potete avere delle soddisfazioni personali o professionali che aumentano la vostra autostima e il vostro benessere. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Vergine

Amore: l’amore è nel vostro destino in questo mese, grazie alla posizione favorevole di Venere, che entra nel vostro segno il 9 ottobre.

Potete vivere momenti romantici, dolci e appaganti con il vostro partner o con una persona che vi colpisce. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi fa battere il cuore. Dal 12 ottobre Marte entra in Scorpione e vi rende più passionale e sensuale, ma anche più esigente e geloso.

Lavoro: il lavoro vi richiede di essere precisi, efficienti e responsabili in questo mese, soprattutto nella prima metà, quando Mercurio è ancora nel vostro segno. Potete dimostrare le vostre capacità analitiche, critiche e organizzative. Potete anche fare delle scelte importanti o dei cambiamenti positivi. Nella seconda metà del mese potreste avere delle difficoltà a comunicare o a collaborare con gli altri.

Fortuna: la fortuna è discreta in questo mese, ma non eccezionale. Potreste avere delle occasioni da sfruttare con prudenza e saggezza, ma anche dei rischi da evitare con cautela e senso pratico. Fate attenzione alla salute e al benessere fisico e mentale.

Bilancia

Amore: l’amore è un settore della vostra vita che vi regala delle belle sorprese in questo mese, grazie alla presenza di Mercurio nel vostro segno dal 5 ottobre. Potete comunicare meglio i vostri sentimenti, ascoltare quelli degli altri e trovare un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del vostro partner o di una persona che vi interessa. Se siete single, potreste fare degli incontri stimolanti o delle scoperte interessanti.

Lavoro: il lavoro vi offre delle nuove opportunità in questo mese, grazie al transito favorevole di Marte, che entra in Scorpione il 12 ottobre.

Potete essere più determinati, intraprendenti e ambiziosi. Potete anche fare delle collaborazioni fruttuose o dei progetti innovativi. Potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra competenza.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete essere ottimisti e fiduciosi. Potete avere delle soddisfazioni personali o professionali che aumentano la vostra autostima e il vostro benessere. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Scorpione

Amore: l’amore è un aspetto importante della vostra vita in questo mese, soprattutto nella seconda metà, quando Venere entra in Sagittario il 28 ottobre.

Potete vivere momenti romantici, appassionati e avventurosi con il vostro partner o con una persona che vi attrae. Se siete single, potreste fare un incontro significativo o riscoprire un vecchio amore. Nella prima metà del mese potreste invece avere delle difficoltà a esprimere i vostri sentimenti o a capire quelli degli altri.

Lavoro: il lavoro vi richiede di essere precisi, efficienti e responsabili in questo mese, soprattutto nella prima metà, quando Mercurio è ancora nel vostro segno. Potete dimostrare le vostre capacità analitiche, critiche e organizzative. Potete anche fare delle scelte importanti o dei cambiamenti positivi. Nella seconda metà del mese potreste avere delle difficoltà a comunicare o a collaborare con gli altri.

Fortuna: la fortuna è discreta in questo mese, ma non eccezionale. Potreste avere delle occasioni da sfruttare con prudenza e saggezza, ma anche dei rischi da evitare con cautela e senso pratico. Fate attenzione alla salute e al benessere fisico e mentale.

Previsioni cosmiche mese di ottobre per amore, lavoro e fortuna: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario

Amore: l’amore è un settore della vostra vita che vi regala delle belle sorprese in questo mese, grazie alla presenza di Mercurio nel vostro segno dal 25 ottobre. Potete comunicare meglio i vostri sentimenti, ascoltare quelli degli altri e trovare un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del vostro partner o di una persona che vi interessa. Se siete single, potreste fare degli incontri stimolanti o delle scoperte interessanti.

Lavoro: il lavoro vi offre delle nuove opportunità in questo mese, grazie al transito favorevole di Marte, che entra in Sagittario il 28 ottobre. Potete essere più determinati, intraprendenti e ambiziosi. Potete anche fare delle collaborazioni fruttuose o dei progetti innovativi. Potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra competenza.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete essere ottimisti e fiduciosi. Potete avere delle soddisfazioni personali o professionali che aumentano la vostra autostima e il vostro benessere. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Capricorno

Amore: l’amore è un aspetto importante della vostra vita in questo mese, soprattutto nella seconda metà, quando Venere entra in Capricorno il 28 ottobre. Potete vivere momenti romantici, dolci e appaganti con il vostro partner o con una persona che vi colpisce. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi fa battere il cuore. Dal 12 ottobre Marte entra in Sagittario e vi rende più passionale e sensuale, ma anche più esigente e geloso.

Lavoro: il lavoro procede bene, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Mercurio torna in posizione favorevole al vostro segno. Potete comunicare meglio le vostre idee, collaborare con gli altri e ottenere dei risultati soddisfacenti. Potete anche approfittare del sostegno di Giove e Saturno, che vi aiutano a consolidare la vostra posizione professionale o a espandere i vostri orizzonti.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete sfruttare le occasioni che si presentano. Potete avere delle entrate extra o dei guadagni inaspettati. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Acquario

Amore: l’amore è un settore della vostra vita che non vi delude in questo mese, anche se Venere esce dal vostro segno il 9 ottobre. Potete mantenere l’equilibrio e l’armonia che avete raggiunto nelle vostre relazioni, grazie alla vostra generosità, al vostro entusiasmo e al vostro carisma. Potete anche vivere delle emozioni intense e profonde con il vostro partner o con una persona che vi affascina. Se siete single, potreste avere delle opportunità interessanti o delle sorprese piacevoli.

Lavoro: il lavoro procede bene in questo mese, soprattutto tra il 5 e il 25 ottobre, quando Mercurio è in posizione favorevole al vostro segno. Potete dimostrare le vostre abilità comunicative, creative e organizzative. Potete anche fare delle collaborazioni fruttuose o dei progetti innovativi. Potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra competenza.

Fortuna: la fortuna è dalla vostra parte in questo mese, soprattutto se sapete essere ottimisti e fiduciosi. Potete avere delle soddisfazioni personali o professionali che aumentano la vostra autostima e il vostro benessere. Potete anche fare dei viaggi o delle esperienze culturali che arricchiscono la vostra mente e il vostro spirito.

Pesci

Amore: l’amore è un aspetto importante della vostra vita in questo mese, soprattutto nella prima metà, quando Venere è ancora in posizione favorevole al vostro segno. Potete vivere momenti romantici, dolci e appaganti con il vostro partner o con una persona che vi colpisce. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi fa battere il cuore. Dal 9 ottobre Venere entra in Sagittario e vi rende più passionale e sensuale, ma anche più esigente e geloso.

Lavoro: il lavoro vi richiede di essere precisi, efficienti e responsabili in questo mese, soprattutto nella prima metà, quando Mercurio è ancora in posizione sfavorevole al vostro segno. Potete dimostrare le vostre capacità analitiche, critiche e organizzative. Potete anche fare delle scelte importanti o dei cambiamenti positivi. Nella seconda metà del mese potreste avere delle difficoltà a comunicare o a collaborare con gli altri.

Fortuna: la fortuna è discreta in questo mese, ma non eccezionale. Potreste avere delle occasioni da sfruttare con prudenza e saggezza, ma anche dei rischi da evitare con cautela e senso pratico. Fate attenzione alla salute e al benessere fisico e mentale.