L'Oroscopo quotidiano di lunedì 13 novembre 2023 si preannuncia come molto favorevole per i Pesci e la Vergine, meno roseo invece per Toro e Acquario.

In questa giornata la Luna (che si farà Nuova alle ore 9:27), il Sole e Marte transitare nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio sosterà sui gradi del Sagittario e Venere risiederà nell'orbita della Bilancia. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete e Nettuno assieme a Saturno proseguiranno la sosta in Pesci. Giove e Urano, infine, continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: feeling ristabilito. Nella giornata inaugurale della settimana i nati del segno potrebbero avere diverse occasioni per rinsaldare la simbiosi con una persona cara, ad esempio ritrovando la complicità in un'amicizia o il feeling intimo in coppia.

2° posto Vergine: progetti al via. Secondo l'oroscopo di lunedì 13 novembre, i nati Vergine si ritroveranno presumibilmente alle prese con un'idea o un progetto da mettere su piazza ma, a differenza dell'ultimo periodo, questa nuova avventura di matrice lavorativa subodorerà già di successo.

3° posto Scorpione: accordi vantaggiosi. Ad avere una marcia in più nelle ventiquattro ore in questione saranno, c'è da scommetterci, i nati Scorpione che guidano un'azienda o sono comunque a capo di un team professionale, in quanto per loro sarà semplice finalizzare un accordo vantaggioso che gli permetterà di risparmiare un bel gruzzolo.

I mezzani

4° posto Capricorno: a tamburo battente. Sia dal punto di vista caratteriale che pratico i nati Capricorno parranno beneficiare di una tempra non indifferente questo lunedì, specialmente le prime due decadi che si dimostreranno dotati di una proficua e ben indirizzata tenacia.

5° posto Sagittario: attrazioni. I nati del segno sembreranno riprendere dimestichezza con il loro lato affettuoso e romantico, porzioni caratteriali che faranno da apripista per nuove attrazioni nei loro confronti da parte di persone interessanti.

6° posto Ariete: ospitali. Organizzare una rimpatriata con i vecchi compagni del liceo oppure una cena in casa con quegli amici che si erano persi di vista rappresenteranno probabilmente le priorità di casa Ariete questo lunedì, in quanto i nativi risulteranno ospitali nonché vogliosi di circondarsi di chi non vedono da un po'.

7° posto Cancro: mettersi alla prova. Il Novilunio e Marte da un lato in felice aspetto e l'osticità al giro di boa di Plutone dall'altro lato potrebbe spingere i nati Cancro a decidere di mettere alla prova alcune loro abilità, ad esempio cimentandosi nella preparazione di un piatto elaborato oppure sperimentando una nuova attività sportiva.

8° posto Leone: stringere i denti. La luce in fondo al tunnel astrologico per i nati Leone dovrebbe faticare a scorgersi questo lunedì ma, al contempo, tale bagliore potrebbe essere offuscato dal deficit percettivo del segno di Fuoco. Mercurio e Venere a braccetto, però, strizzeranno l'occhio ai nativi sussurrando loro di stringere i denti.

9° posto Bilancia: in secondo piano.

L'ombra di un partner o un genitore avranno buone chance di creare le circostanze idonee per fare in modo che i nati Bilancia rinuncino ai loro desideri per accontentare la controparte.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: timidi. A venir meno questo giorno autunnale per i nati Acquario sarà il coraggio e la determinazione di battersi per i loro ideali, in quanto in tal senso il segno Fisso parrà timido e arrendevole quando ci sarebbe invece da tirar fuori la garra.

11° posto Toro: distratti. Il tallone d'Achille di casa Toro questo lunedì novembrino sarà rappresentato dalla mancanza di concentrazione che i nati del segno avranno nelle questioni professionali, distrazione reiterata che non sarà vista di buon occhio dai parigrado.

12° posto Gemelli: colpi di testa. Tendenti a esagerare nonché a cambiare repentinamente rotta, i nati Gemelli in questa giornata autunnale avranno buone chance di rischiare di dire qualche parola fuori posto o di prendere una decisione impulsiva delle quali pentirsi rapidamente.