Le previsioni astrologiche del 24 novembre ci portano a conoscenza del fatto che il Leone dovrà mettere da parte rancore e gelosia, il Sagittario dovrà sfruttare al meglio le proprie occasioni e la Bilancia potrà trascorrere del tempo con la persona amata. Di seguito l'andamento nel dettaglio dei dodici segni zodiacali.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di essere più concreti in campo sentimentale. Non fatevi fuorviare da nessuno, seguite il vostro istinto e ambite al raggiungimento dei vostri traguardi. Sul lavoro, attenzione a non commettere errori di valutazione.

Toro: potrebbe essere una giornata non banale per quel che concerne la vostra vita affettiva, cercate solamente di dedicare spazio alle cose che ritenete realmente importanti. Non mancheranno opportunità lavorative, sfruttatele nel migliore dei modi.

Gemelli: provate qualcosa di diverso, non adattatevi alla pigrizia della vita quotidiana. Avete bisogno di novità e di essere catapultati in una avventura che vi faccia di nuovo emozionare. Il lavoro non sarà per voi un ostacolo, anzi, un incentivo.

Cancro: non riuscite proprio ad evitare discussioni, cercate almeno di non renderle definitive e soprattutto gravi, anche perché sarà poi difficile tornare indietro. Approfittate del buon momento lavorativo per stare più sereni.

Leone: la giornata potrebbe trascorrere in maniera piuttosto serena, a patto che mettiate da parte dei vecchi rancori e un pizzico di gelosia ingiustificata. Per un giorno, pensate a rilassarvi e a non rivolgere troppo i vostri pensieri al lavoro.

Vergine: non cercate sempre lo scontro, anche perché non è detto che ne usciate vincitori e con il morale alle stelle.

La vostra attività professionale potrebbe andare meglio ma al momento è bene accontentarsi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'ideale sarebbe trascorrere gran parte del tempo con la persona amata o comunque in ambito familiare. Gli impegni lavorativi potrebbero non consentirlo o comunque ostacolare i vostri propositi, ora la scelta spetta a voi.

Scorpione: la giornata potrebbe essere caratterizzata da alcune indecisioni che potrebbero indirizzare negativamente le vostre attività. Il lavoro vi aiuterà a vedere positivamente alcune cose e ad apprezzare il bicchiere mezzo pieno.

Sagittario: un bel progetto lavorativo potrebbe tenervi molto impegnati, cogliete al volo l'occasione e dedicate tutta la vostra passione alla sua riuscita. In amore non ci saranno avvenimenti degni di nota.

Capricorno: la giornata potrebbe essere ricca di emozioni, soprattutto insieme alla persona amata. Nel caso siate single, non disperate: avrete altre attività che vi daranno gioia. Sul lavoro, attenzione a qualche collega un po' troppo invidioso.

Acquario: potrebbe non essere la migliore delle giornate possibili, forse vi aspettavate qualcosina in più visto l'inizio che poteva far ben sperare, in serata potrebbe esserci qualche discussione di troppo.

Se volete nuovi stimoli, inventatevi qualcosa di diverso, professionalmente parlando.

Pesci: potrebbero esserci per voi diverse sorprese positive, sfruttatele al meglio e non fatevi scappare alcune occasioni. Per quel che concerne il lavoro difficilmente riuscirete ad essere soddisfatti di ciò che state facendo.