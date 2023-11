Le previsioni astrologiche del 29 novembre per quel che concerne il lavoro ci indicano che il Cancro potrebbe essere un po' pigro, lo Scorpione dovrà avere molta pazienza mentre il Sagittario andrà incontro a diverse novità.

Di seguito tutti i dettagli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: miglioramenti in vista ma non tutti i problemi dell'ultimo periodo verranno risolti. Le cose non cambieranno tanto facilmente e bisognerà che vi armiate di molta pazienza: il momento è comunque positivo.

Toro: la vostra professione vi terrà parecchio impegnati e avrete modo di sperimentare alcune situazioni che non vi piaceranno molto.

Cercate di non essere troppo polemici ed evitate tensioni inutili.

Gemelli: pensate molto di più a voi stessi e state attenti ad alcuni atteggiamenti di qualche vostro collega che vorrebbe mettervi in cattiva luce agli occhi dei superiori. Fate un'attenta selezione prima di fidarvi pienamente.

Cancro: siate concentrati sul lavoro e non lasciatevi andare a quella pigrizia che sta caratterizzando le vostre giornate. La vostra abnegazione vi porterà lontano, a patto che non disattendiate le aspettative che ci sono su di voi.

Leone: non sarà una giornata particolarmente proficua dal punto di vista lavorativo, alcune problematiche potrebbero riguardavi e non essere molto semplici da risolversi. Metteteci tutto voi stessi per non avere recriminazioni di alcun tipo.

Vergine: potreste non essere molto centrati sul progetto per il quale state lavorando, non tutto andrà come avreste voluto e probabilmente non raggiungerete nel breve l'obiettivo desiderato. Gambe in spalle e abbiate coraggio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un collega in particolare potrebbe non accettare il vostro punto di vista e soprattutto le vostre idee brillanti e innovative.

Cercate una mediazione perché stare in pace con gli altri vi gioverà certamente da ogni punto di vista.

Scorpione: abbiate pazienza e pensate in positivo, finalmente la vostra tentazione di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno si rivelerà concreta. Provate anche a capire se è quella la direzione che volete prendere.

Sagittario: ci saranno molte novità che vi riguarderanno in ambito professionale, una in particolare vi metterà certamente di buonumore.

In vista ci sarebbe una promozione che produrrà anche un aumento di stipendio.

Capricorno: non mancheranno le sorprese, l'importante è che vi adattiate ad alcune novità che potrebbero cambiare le abitudini principali della vostra vita. Prendete tutto come una sfida e cercate di non accusare troppo le conseguenze.

Acquario: potreste decidere di lasciare il lavoro che state svolgendo da diversi anni dato che non avete più gli stimoli necessari per andare avanti. State tranquilli perché all'orizzonte potrebbe prospettarsi qualcosa di particolarmente interessante.

Pesci: avrete maggiori responsabilità ma anche la possibilità di innalzare in maniera determinante la vostra carriera lavorativa. Date il massimo e non ve ne pentirete.