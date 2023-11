Le previsioni dell'oroscopo del 25 novembre 2023 prevedono dei cambiamenti per gli Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera privata. I Leone, invece, farebbero bene a mantenere la calma: nella vita ci vuole pazienza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: le stelle vi invitano a essere tenaci. Se ci tenete a portare a casa un risultato importante dovete essere coraggiosi e non fermarvi dinanzi gli ostacoli.

11° Gemelli: in famiglia potrebbe esserci qualche piccolo disguido. Cercate di non essere troppo pretenziosi ed esigenti, soprattutto dalle persone a cui tenete particolarmente.

10° Leone: siate calmi. Spesso tendete a perdere le staffe anche per cose piuttosto futili. In amore ci vuole pazienza.

9° Pesci: siete abbastanza temerari e pronti a mettervi in gioco. Cercate di riflettere attentamente prima di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera privata. Se state pensando di compiere un passo importante, questo è il momento di darsi da fare.

7° Ariete: dovete prestare maggiore attenzione ai segnali provenienti dal vostro corpo. Non ignorateli, altrimenti poi potrebbero esserci delle conseguenze.

6° Bilancia: nel lavoro potrebbe nascere qualche complicazione, specie a inizio giornata. Con calma e diplomazia sarà possibile risolvere le questioni in sospeso, anche quelle inerenti l'amore.

5° Vergine: l'inventiva e la creatività sono delle caratteristiche che non dovrebbero mai mancare nella vita. Soprattutto per chi svolge professioni in cui sono richieste queste caratteristiche è necessario prestarci attenzione.

Segni fortunati del 25 novembre

4° in classifica, Scorpione: cercate di essere sintetici e diretti soprattutto in ambito professionale. Non girate troppo intorno alle cose, in quanto create un inutile perdita di tempo e fatica.

3° Toro: dovete essere indulgenti, soprattutto verso voi stessi. Spesso tendete a essere eccessivamente critici e questo non sempre è un bene.

Nel lavoro siete favoriti.

2° Cancro: in amore l'importante è essere audaci. Le coppie potrebbero risolvere delle questioni in sospeso, mentre i single dovrebbero aprirsi a nuove opportunità.

1° Capricorno: siate audaci e lasciatevi andare. Nel lavoro state per cimentarvi in nuove avventure per questo dovete recuperare le forze, in modo da mostrarvi sempre al top. In ambito sentimentale potete osare un po' di più.