L'oroscopo del fine settimana che va dal 25 al 26 novembre prevede una forte positività in Toro grazie alla Luna in congiunzione, mentre Pesci dedicherà più tempo alla persona che ama. Vergine godrà di un periodo sereno insieme al partner, mentre Leone dovrà stare attento a possibili incomprensioni.

Previsioni del weekend 25-26 novembre: incomprensioni per Leone

Ariete: periodo difficile in amore in quest'ultimo fine settimana di novembre. Il pianeta Venere continuerà a crearvi grattacapi in amore e faticherete a uscire da certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a essere razionali e gestire i vostri progetti in modo oculato in modo tale da poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli secondo l'Oroscopo. La Luna in congiunzione porterà un certo ottimismo e positività in voi. Avrete modo di condividere bei momenti insieme alle persone che più amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro sarete sicuri dei risultati che potete raggiungere, ma attenzione a non strafare. Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere in trigono dal segno amico della Bilancia vi aiuterà a rendere più interessante questo fine settimana dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, siate più creativi verso la persona che amate. Nel lavoro invece meglio volare basso per il momento e cercare di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un fine settimana senza particolari spunti d'interesse per voi nativi del segno. Sul fronte professionale potreste sentirvi senza meta, faticando nel trovare un progetto su cui investire. Sul fronte amoroso il dialogo e l'intesa con il partner non saranno granché a causa di Venere. La Luna vi darà una mano dal segno del Toro, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative.

Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono in questo fine settimana per voi nativi del segno. La Luna in quadratura potrebbe rendere meno affascinante il vostro rapporto con il partner, nonostante Venere sia a favore. Attenzione dunque a possibili incomprensioni. In ambito lavorativo sarete indaffarati, ciò nonostante arriveranno risultati più interessanti dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Toro renderà più movimentato questo fine settimana dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sarà un bel periodo per mettere in mostra le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro potreste ricevere alcuni riscontri purtroppo un po’ deludenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questo periodo grazie a Venere in congiunzione. Il vostro entusiasmo nei confronti del partner si vedrà tutto, e non potrete che gioire dell'intesa che si creerà tra di voi. In ambito lavorativo sarete più sicuri delle vostre scelte grazie a Marte e Mercurio. Sarete dunque in grado di mettere insieme progetti davvero interessanti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo meno invitante del solito sul fronte sentimentale a causa della Luna in opposizione. Non sarete così entusiasti del vostro rapporto. È anche vero che potete fare di più per poter vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene in quel che fate, anche se forse potreste aver perso un po’ di smalto. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà intenso grazie a Venere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro vi prenderete più cura delle vostre mansioni grazie a Marte e Mercurio, raggiungendo interessanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un weekend migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono.

Venere in quadratura vi darà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante riuscirete a vedere il vostro rapporto dal suo lato positivo. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno. Tuttavia, meglio non essere particolarmente ambiziosi. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro e non sempre potreste essere dell'umore giusto per vivere una relazione appagante. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti e vi sentirete un passo più vicini ai vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in sestile dal segno del Toro, dedicherete più tempo alla persona che amate in questo periodo.

Anche voi single sarete più romantici, pronti a impegnarvi per dare vita a nuovi rapporti. Nel lavoro la strada si farà in salita a causa di Marte e Mercurio contrari, ma con Giove e Saturno favorevoli non vi arrenderete. Voto - 7️