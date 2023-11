L'Oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 novembre vedrà un Sagittario in crescita dal punto di vista professionale, ma anche in ambito amoroso, mentre Acquario sarà più comunicativo e comprensivo nei confronti del partner. Pesci dovrà fare attenzione ad alcuni imprevisti, mentre Leone sarà affiatato in amore e impegnato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 13 al 19 novembre.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale poco brillante in questa settimana di novembre.

Venere in opposizione v'impedirà di essere romantici a modo vostro. Dovrete inoltre fare attenzione al vostro modo di confrontarvi con il partner. La Luna vi darà una mano all’inizio del weekend, ma in ogni caso, non abbiate grandi aspettative. Per quanto riguarda il lavoro sarete pronti a gestire nuovi progetti grazie a Mercurio in trigono. Voto - 6️⃣

Toro: sarà una settimana tutto sommato discreta dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con la vostra anima gemella andrà avanti, e sarà più incentrato sulla maturità e sul benessere del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete più razionali con i vostri progetti, e in grado di fare piccoli, ma importanti passi avanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo favorevole in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, con la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, avrete buone possibilità per riuscire a mettere in risalto il vostro rapporto. Sul fronte professionale Mercurio in opposizione potrebbe disorientarvi. Potreste prendere infatti alcune decisioni poco coerenti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Venere in Bilancia renderà questa settimana complicata per la vostra relazione di coppia.

Anche voi single potreste non esprimere i vostri sentimenti nel modo corretto, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie, utili per portare avanti alcuni importanti progetti in corso d'opera. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale godibile nel corso della prossima settimana. Sarete in grado di godere di una relazione affiatata grazie a Venere in sestile.

La Luna inoltre vi darà una mano, soprattutto nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro sarete impegnati. Marte potrebbe togliervi energie, ma con Mercurio in trigono potreste avere interessanti idee. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. In ambito amoroso il vostro rapporto dimostrerà ancora di essere affiatato e sufficientemente romantico, anche se Venere non sarà più nel vostro cielo. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe complicare alcuni progetti, ciò nonostante riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una settimana ottima dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in congiunzione. La Luna inoltre navigherà in buone posizioni, mettendovi spesso a vostro agio.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza persuasivi da convincere il vostro gruppo di lavoro a gestire alcuni progetti a modo vostro. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso sarete aiutati dalla Luna, in particolare tra le giornate di lunedì e martedì. Sarà un bel periodo per provare a vivere un rapporto stabile e soddisfacente. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio non sarà più dei vostri, potrete ancora contare su Marte e Saturno per mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana in crescita per voi nativi del segno. Venere in sestile vi riporterà sulla retta via in amore. Single oppure no, sarà un buon momento per mostrarvi più romantici e responsabili.

Nel weekend la Luna vi darà qualche occasione d'amore in più. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione vi aiuterà a prendere i vostri progetti con la giusta serietà e concentrazione. Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente affiatato considerato Venere in quadratura. Anche voi single non sarete così focalizzati verso la vostra fiamma, avendo altri pensieri per la testa. Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Marte, Saturno e Giove, che vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti, raggiungendo buoni risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta Venere in trigono vi permetterà di essere più comprensivi e comunicativi nei confronti della persona che amate.

Secondo l'oroscopo, avrete modo di vivere una relazione affiatata, appagante, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario, potrebbero insorgere alcuni imprevisti sul fronte professionale. Giove e Saturno saranno ancora favorevoli, e vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. In amore vi sentirete abbastanza bene, con quella voglia di costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Voto - 7️