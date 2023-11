L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre 2023 è pronto a dare una chiave di lettura ai prossimi sette giorni. In primo piano spicca il segno dell'Acquario, favorito dalla Luna nel segno e meritatamente inserito di diritto alla testa della classifica settimanale. Prima di iniziare a decantare le previsioni della settimana prossima, ci preme dare un assaggio sui nuovi transiti in programma.

Ad aprire il periodo, riguardo i transiti astrali previsti nei prossimi sette giorni, la Luna in Sagittario, martedì 14 novembre alle ore 3:23, inaugurando un viaggio settimanale in un segno di Fuoco.

Il secondo avvicendamento si verificherà giovedì 16 novembre alle 16:41, quando assisteremo al passaggio della Luna in Capricorno. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della, previsto per questo sabato 18 novembre.

Scopriamo l'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. Le influenze astrali sembrano avvertire una certa inquietudine, generata dalla combinazione disarmonica. Questo potrebbe influire negativamente sul vostro umore, riportando antiche preoccupazioni e suscitando sentimenti di gelosia non risolti nella sfera amorosa. È consigliabile cercare una distrazione, riducendo gli impegni e concedendovi del tempo all'aria aperta per rilassarvi.

Nel lavoro, alcune situazioni metteranno alla prova la vostra pazienza. È fondamentale cercare di mantenere il controllo, mettendo a frutto la vostra esperienza per affrontare le sfide. Per quanto riguarda l'amore, nelle relazioni di lunga data potrebbe insinuarsi una certa monotonia, ma è importante essere vigili, poiché il seme della gelosia potrebbe essere ancora presente, suggerendo di essere prudenti.

Sulla questione del benessere, anche se dolci e cioccolatini possono offrire un immediato sollievo, è saggio evitare e bilanciare tali piaceri con la vostra salute complessiva, specialmente quando si tratta di mantenere l'equilibrio ponderato.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 novembre;

★★ martedì 14 novembre.

♉ Toro: voto 6.

Settimana all'insegna dei nuovi incontri che renderanno il periodo piuttosto vivace. Avrete l'opportunità di condividere momenti emozionanti e di scambiare opinioni stimolanti con gli altri. Grazie all'auspicio astrale, potrete soddisfare il desiderio di comunicare e instaurare relazioni significative con gli altri. Nel lavoro, potreste accettare un'offerta di impiego che, sebbene non sia totalmente soddisfacente dal punto di vista economico, vi permetterà di mettere in luce le vostre abilità e talenti. Per quanto riguarda l'amore, la coppia godrà di una bella armonia: stare insieme sarà piacevole e divertente, come se fosse un gioco. Regalatevi una serata speciale da trascorrere insieme. Sul fronte salute, l'armonia tra Luna, Venere e Marte avrà effetti positivi sul vostro benessere generale, migliorando il tono dell'organismo, l'efficienza e anche l'estetica.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 13 e mercoledì 15;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 novembre;

★★ sabato 18 novembre.

♊ Gemelli: voto 7. Con la luna in un'ottima posizione nel cielo, vi sentirete motivati ed entusiasti, soprattutto grazie al favorevole influsso di Urano che vi conferisce dinamismo e tempismo. La vostra creatività e originalità saranno punti di forza, soprattutto nell'ambito artistico, dove le vostre idee avranno un brillante successo. Nel lavoro, affronterete le situazioni con abilità, mantenendo il sostegno delle persone influenti che hanno fiducia nel vostro operato. In amore, il cielo si colora di rosa grazie al favorevole aspetto di Venere, che sostiene e arricchisce i vostri momenti amorosi con un tocco di romantico splendore.

Per quanto riguarda la salute, è una settimana perfetta per una visita dal parrucchiere. Un nuovo taglio rivitalizzerà i capelli danneggiati da trattamenti chimici, regalando loro forza e vitalità.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno domenica 19 novembre;

domenica 19 novembre; ★★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★ martedì 14 novembre;

★★ mercoledì 15 novembre.

♋ Cancro: voto 7. Grazie a una gestione organizzativa efficace, riuscirete a portare a termine gli impegni della settimana, sebbene i nuovi progetti siano momentaneamente fermi. Se state valutando l'acquisto della vostra prima casa, prendetevi il tempo di considerare attentamente i pro e i contro di qualsiasi offerta che si presenti.

Nel lavoro, è il momento di adottare l'approccio "chi va piano, va sano e va lontano". Meglio fare piccoli passi avanti senza affannarsi troppo. Per quanto riguarda l'amore, l'assenza di problemi potrebbe rendere le questioni del cuore di secondo piano. Tuttavia, non è scontato che chi vi ama resti in attesa all'infinito di un vostro segnale. Sul fronte della salute, potreste riscontrare un leggero calo di energie causato dalla stanchezza. Non è nulla di preoccupante: concedetevi una pausa per rigenerarvi e rilassarvi.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 13 novembre;

lunedì 13 novembre; ★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 novembre;

★★ venerdì 17 novembre.

♌ Leone: voto 7.

I prossimi sette giorni vi vedranno meticolosi e discreti, mantenendo un comportamento impeccabile al lavoro e evitando situazioni che possano compromettere la vostra reputazione. La vostra priorità è aumentare i guadagni senza compromessi. Nel lavoro, sarete rapidi nel comprendere le intenzioni degli altri e saprete evitare coloro che agiscono in modo ambiguo. In amore, avrete diverse opportunità di conquistare chi vi interessa, ma dovrete essere pazienti e rispettare i tempi e le esigenze dell'altra persona. Per quanto riguarda la salute, sarete in forma, ma l'ipocondria potrebbe portarvi a inventare malanni non necessari.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno mercoledì 15 novembre;

mercoledì 15 novembre; ★★★★★ martedì 14 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★ sabato 18 novembre;

★★ domenica 19 novembre.

♍ Vergine: voto 8.

Potrebbe essere una settimana in cui sarete chiamati a essere coraggiosi, a diventare protagonisti delle vostre scelte e delle realtà che le stelle contribuiranno ad influenzare. Già a partire da martedì, Plutone vi donerà una forza straordinaria e unica, che vi permetterà di affrontare le situazioni con maggior determinazione. Sarete intraprendenti di fronte al cielo astrologico di mercoledì, un momento che vi metterà spesso di fronte a scelte cruciali, consentendovi di decidere se accettare le incoerenze e le contraddizioni di qualcuno o optare per un'autonomia nobile e razionale. L'invito è quello di non lasciarsi influenzare dalle eccessive speranze di coloro che sembrano non comprendere appieno la situazione, specialmente venerdì.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno venerdì 17 novembre;

venerdì 17 novembre; ★★★★★ giovedì 16, sabato 18 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 novembre;

★★★ lunedì 13 novembre;

★★ martedì 14 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Sotto l'influenza di un energico Marte che mantiene costantemente attive le vostre energie, anche quando potreste non sentirne il desiderio, la settimana sembra risplendere di nuove idee e iniziative. Ad esempio, mercoledì, l'effetto di Urano potrebbe rendervi impazienti, irrequieti e incapaci di rimanere fermi. Invece, giovedì, la situazione diventa più irrazionale e meno ponderata, a causa di Saturno e di riflesso, Mercurio, aiutandovi a stabilire priorità e ad evitare confusione nelle vostre azioni.

Infine, venerdì, potreste essere tentati di intraprendere qualcosa per rendere felice qualcuno o soddisfare le aspettative di chi vi circonda. Avrete la possibilità di farlo senza particolari preoccupazioni.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 14 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17, domenica 19;

★★★ mercoledì 13 novembre;

★★ giovedì 16 novembre 2023.

♏ Scorpione: voto 5. Avvolti e guidati dall'istinto, nei prossimi giorni molti Scorpione sembrano destinati a una settimana tutto fuorché noiosa o ordinaria, offrendo sempre un momento leggermente speciale. Martedì, le energie e le passioni saranno particolarmente alte grazie a Plutone, permettendovi di concentrarvi appieno sugli aspetti personali o professionali e affrontare tutto con una forza straordinaria.

In seguito, sarete decisi e irremovibili riguardo a questioni domestiche o relazioni familiari con cui sceglierete di confrontarvi. La giornata di domenica porterà finalmente un dialogo intelligente e comprensibile con una persona importante. Tuttavia, è bene mantenere una certa distanza dagli entusiasmi privi di logica.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione

★★★★★ lunedì 13 novembre;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15, domenica 19;

★★★ giovedì 16, sabato 18;

★★ venerdì 17 novembre 2023.

♐ Sagittario: voto 9. Questa settimana raccomandazioni ed osservazioni giungono dalle stelle per voi. Mentre il vostro ottimismo potrebbe risultare forzato e le speranze non del tutto reali, influenzate forse da Giove illusorio, dall'altra parte, si avverte un'accelerazione inutile di idee, passioni e relazioni.

È consigliabile bilanciare queste pressioni opposte per evitare errori e non diventare vittime inconsapevoli di decisioni affrettate. Tuttavia, evitate di aspettarvi un supporto concreto da persone che potrebbero promettere molto ma non possiedono le capacità per sostenerlo. Questa settimana, votate per la prudenza e la moderazione: potreste apparire un po' noiosi, ma sicuramente sarete più fortunati.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 14 novembre (Luna nel segno);

martedì 14 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17;

★★★★ giovedì 16, sabato 18;

★★★ domenica 19 novembre 2023.

♑ Capricorno: voto 8. A volte, ci lasciamo trasportare inconsapevolmente verso direzioni che potrebbero non essere favorevoli o positive. Questo accade, forse, per superficialità o per mancanza di consapevolezza. Attualmente, Marte rappresenta un invito a muoversi rapidamente nelle relazioni, un'energia incessante diretta verso persone e situazioni. Tuttavia, questo contrasta con la prudenza di Saturno, che potrebbe generare incertezze nel vostro segno. Come procedere? Sarebbe saggio non lasciarsi trascinare dalle passioni, specialmente a partire da giovedì, quando l'attrattiva dell'entusiasmo sarà irresistibile. In questo, potreste prendere esempio da qualcuno che dimostra la bellezza della fermezza attraverso le proprie azioni.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 16 novembre (Luna nel segno);

giovedì 16 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 17, sabato 18, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 novembre;

★★★ martedì 14 novembre;

★★ lunedì 13 novembre.

♒ Acquario: voto 10. Ottima settimana tutta da godere alla grande! L'energia lunare, al tempo in sintonia con il lato più leggero e piacevole di molti Acquario, si farà notare nei prossimi giorni, soprattutto alla fine della settimana. Sarà un periodo in cui l'entusiasmo sarà un compagno costante, il che è piuttosto insolito per voi. Tuttavia, resterete ancorati alla razionalità, soprattutto nella giornata di giovedì, quando chiederete l'aiuto di Mercurio per valutare se valga davvero la pena intraprendere nuove e interessanti avventure. Mercoledì, invece, sarà un'occasione per dedicare del tempo a un caro amico, dopo aver compreso appieno l'importanza di questa preziosa relazione.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 18 novembre (Luna nel segno);

sabato 18 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 15, giovedì 16, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, venerdì 13.

♓ Pesci: voto 6. La prossima settimana ad essere messi in primo piano saranno i segni d'acqua, come il vostro, mantenendoli costantemente al centro dell'attenzione. Nonostante i dubbi e le incertezze seminati da Giove, che continua a muoversi imperterrito, molti Pesci saranno capaci di mantenere lo sguardo concentrato sulle cose essenziali, su tutto ciò che non può e non deve essere trascurato. Sarà importante non lasciare che l'ansia di qualcuno prevalga su di voi (soprattutto venerdì e sabato) per coesistere in armonia con le vostre stelle. Anche se sul finire della settimana potreste sentire di sprecare tempo ed energie, già da domenica inizierete a fare pace con i tempi d'attesa, riacquistando fiducia nel vostro stile di vita unico.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: