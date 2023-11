L’oroscopo per la settimana che va dal 13 al 19 novembre relativamente all'amore vede lo Scorpione svettare il testa alla classifica, mentre l'Ariete deve accontentarsi dell'ultima posizione.

Previsioni astrologiche dell'amore dal 13 al 19 novembre: Scorpione in vetta alla classifica

1. Scorpione: siete al primo posto della classifica grazie alla presenza di Venere e Marte nel vostro segno. Questa settimana sarà ricca di emozioni e di incontri intriganti, sia che siate single o in coppia. Potrete vivere momenti di grande intesa e complicità con il vostro partner, oppure fare nuove conoscenze se siete alla ricerca dell’anima gemella.

Il vostro fascino sarà irresistibile e saprete come sedurre chi vi piace.

2. Sagittario: settimana favorevole per ampliare i vostri orizzonti e per sperimentare nuove esperienze in amore. Se siete single, potreste incontrare una persona speciale in un viaggio o in un contesto culturale. Se siete in coppia, potreste rinnovare la vostra relazione con una vacanza o un progetto comune. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e saprete come divertirvi.

3. Bilancia: periodo propizio per consolidare e approfondire i legami affettivi. Potrete comunicare con chiarezza e sincerità i vostri sentimenti, oppure ascoltare con attenzione e comprensione quelli degli altri. Il vostro equilibrio sarà apprezzato e saprete come creare armonia.

4. Leone: settimana stimolante e sorprendente per la vita amorosa. Potrete vivere situazioni impreviste e originali, oppure provare sensazioni nuove e diverse. Il vostro spirito sarà innovativo e saprete come rompere la routine.

5. Pesci: questa settimana sarà ricca di fantasia e di romanticismo, sia che siate single o in coppia.

Potrete sognare ad occhi aperti e lasciarvi trasportare dalle emozioni, oppure condividere con dolcezza e tenerezza i vostri sentimenti. La vostra sensibilità sarà profonda e saprete come commuovere chi vi sta vicino.

6. Toro: periodo intenso e passionale in amore, sia per chi è single sia per chi ha un legame di coppia. Potrete esprimere con forza e determinazione i vostri desideri, oppure ricevere con gratitudine e generosità quelli degli altri.

La vostra sensualità sarà magnetica e saprete come conquistare chi vi attrae.

7. Cancro: avete il sostegno di Sole e di Mercurio. Questa settimana sarà positiva e brillante per la vostra vita sentimentale. Potrete mostrare con fiducia e allegria il vostro carattere, oppure apprezzare con simpatia e curiosità quello degli altri. La vostra vitalità sarà contagiosa e saprete come coinvolgere chi vi interessa.

8. Gemelli: questa settimana sarà movimentata e variabile per il vostro cuore, sia che siate single o in coppia. Potrete vivere momenti di attrazione e di contrasto, oppure di divertimento e di noia. Il vostro umore sarà mutevole e saprete come cambiare spesso registro.

9. Capricorno: settimana impegnativa per la vita amorosa.

Potrete affrontare con serietà e impegno le sfide e le difficoltà, ma anche con saggezza e maturità le opportunità e le soddisfazioni. La vostra determinazione sarà ammirata e saprete come raggiungere i vostri obiettivi.

10. Vergine: con la presenza di Mercurio e Nettuno nel vostro segno, questa settimana sarà confusa e incerta in amore. Potrete vivere momenti di dubbio e di indecisione, oppure di illusione e di delusione. Il vostro senso critico sarà messo alla prova e saprete come cercare di essere razionale.

11. Acquario: questa settimana sarà turbolenta e imprevedibile per la vostra vita sentimentale, sia che siate single sia che viviate una relazione di coppia. Potrete vivere situazioni di rottura e di cambiamento, oppure di tensione e di conflitto.

Il vostro spirito ribelle sarà evidente e saprete come reagire alle provocazioni.

12. Ariete: periodo difficile e stressante per il vostro cuore. Potrete vivere momenti di nervosismo e di irritabilità, oppure di solitudine e di malinconia. Il vostro temperamento sarà esasperato e saprete come cercare di controllarvi.