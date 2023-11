L'oroscopo della giornata di domenica 26 novembre prevede uno Scorpione lunatico dal punto di vista sentimentale, mentre Pesci sarà in grado di godere di una relazione stabile. Leone non sarà sempre in perfetta sintonia con il partner, Cancro sarà ben disposto sul fronte professionale.

Oroscopo 26 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una domenica sottotono dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner faticherà a essere romantico a causa di Venere in opposizione. In questo periodo sarà importante cercare di ritrovare la giusta intesa.

In ambito lavorativo alcune idee vi metteranno in una posizione di vantaggio, permettendovi di gestire molto bene alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali stabili dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante il rapporto con la persona che amate si rivelerà piacevole. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, ma attenzione a Marte in opposizione che potrebbe rallentarvi. Voto - 8️⃣

Gemelli: riuscirete a godervi una domenica serena con la persona che amate. Venere in trigono vi permetterà di vivere una relazione affiatata, piena di momenti piacevoli soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio in opposizione, complice di possibili imprevisti.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarete ben disposti sul fronte professionale. L'aiuto di Marte in trigono si rivelerà prezioso per concludere alcuni progetti ambiziosi o per iniziarne dei nuovi. In amore il rapporto con il partner non sarà particolarmente romantico a causa di Venere, ma con la Luna in sestile ci sarà un po’ di tranquillità.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno del Toro non sarete sempre in perfetta sintonia con la persona che amate. Anche voi single faticherete a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. In ambito lavorativo è arrivato il momento di iniziare a dedicarvi a nuove mansioni, forse un po’ più pesanti, ma che potrebbero darvi delle soddisfazioni.

Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale discreta in questa giornata. La Luna in trigono dal segno amico del Toro vi metterà a vostro agio e il rapporto con la persona che amate sarà davvero piacevole. In ambito lavorativo il vostro modo di fare potrebbe non essere così efficace considerato Mercurio in quadratura. Attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile. Il rapporto con il partner sarà abbastanza tranquillo con momenti tutto sommato sereni, ma attenzione a non pretendere troppo dal partner. In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio per mettere insieme progetti razionali e di successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: il vostro atteggiamento lunatico potrebbe mettere in crisi il rapporto con il partner.

Non sarà un periodo particolarmente difficile per voi, ma sarà evidente di come ci siano alcuni problemi che andrebbero risolti. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie e i vostri progetti procederanno in modo ottimale. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una domenica equilibrata e vivace. Il rapporto con il partner sarà regolato dal pianeta Venere in sestile. Se siete single il vostro modo di corteggiare non passerà inosservato. In ambito lavorativo avrete a cuore i vostri progetti e con Mercurio in congiunzione non trascurerete un dettaglio. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo migliore sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono. Questo non vorrà dire che i problemi con il partner spariranno, ciò nonostante sarete in grado di fare qualche passo avanti.

In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, mentre Giove e Saturno avranno risorse a sufficienza e un pizzico di fortuna. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono in questa giornata. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non sempre sarete romantici e affiatati nei confronti del partner. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma attenzione a non chiedere più del dovuto considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete in grado di godere di una relazione stabile grazie alla Luna in buon aspetto. Sarà un buon momento per dimostrare le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣