L'oroscopo della giornata di giovedì 23 novembre [VIDEO] vedrà la Luna ripartire dal segno dell'Ariete, mentre Bilancia dovrà dimostrare maturità oltre che romanticismo. Vita sentimentale molto movimentata per i nativi Acquario grazie a Venere, mentre Sagittario riuscirà a dimostrare indipendenza soprattutto al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 23 novembre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno la Luna ripartire dal vostro segno zodiacale.

Secondo l'oroscopo riuscirete a dimostrare maggior maturità e responsabilità nei confronti del partner. Venere sarà ancora negativa, ciò nonostante potreste avere l'occasione di recuperare terreno. Nel lavoro la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di gestire in modo razionale e ordinato le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di giovedì discreta sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole serenità, utile per vivere un rapporto appagante e senza troppi eccessi. In ambito lavorativo riuscirete a cavarvela, ciò nonostante potreste desiderare di fare qualcosa di diverso, più stimolante e appagante. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo più coinvolgente in amore ora che la Luna si trova in una posizione più agiata.

Venere in trigono inoltre renderà questo periodo più romantico per voi e per il partner, ma anche voi single potreste ottenere qualcosa in più dalla vostra fiamma. Nel lavoro non sarà il periodo migliore per i vostri guadagni, anche se state cercando nuove strade per poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale nuovamente in calo considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto.

Attualmente non state vivendo un periodo splendido con la persona che amate, faticando anche nel cercare una soluzione per poter cambiare. A volte bisogna toccare il fondo per poter risalire. Settore professionale tutto sommato discreto con risultati sicuramente positivi ma non eccellenti. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale ottima secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno in buon aspetto per voi. Dimostrerete romanticismo nei confronti del partner, curando maggiormente anche il benessere della persona che amate. Nel lavoro i vostri progetti prenderanno la giusta piega grazie a Mercurio e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un giovedì promettente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Avrete tanta fiducia nei confronti della persona che amate e ci terrete tanto a vivere un rapporto che possa funzionare davvero. Sul fronte professionale alcune stelle come Saturno e Mercurio potrebbero mettervi in difficoltà. Cercate sempre di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in lieve calo sul fronte sentimentale considerato che la Luna si troverà nel segno dell'Ariete.

Tra voi e il partner ci sarà ancora un bel rapporto, ma in certi momenti potreste peccare di presunzione o comunque causare delle incomprensioni. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene grazie a Mercurio, con buone possibilità di mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣

Scorpione: Marte in congiunzione porterà buone energie secondo l'oroscopo. I vostri progetti andranno avanti, e ci metterete abbastanza impegno ed entusiasmo. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma mai eccessivamente romantico. Se siete single esplorerete con una certa calma nuovi rapporti, cercando di capire se quella che avete davanti sia veramente la persona giusta per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata di giovedì.

Il rapporto con la persona che amate sarà regolato da questa splendida Luna in trigono, mentre alla parte romantica ci penserà Venere in sestile. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in congiunzione riuscirete ad essere indipendenti, dimostrando che potete svolgere in autonomia anche progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe rendere il prossimo periodo meno più complicato sul fronte sentimentale. Venere in quadratura inoltre non sarà di grande aiuto per risollevare le sorti del vostro rapporto. In ambito lavorativo vi preoccuperete molto dei vostri progetti, affinché questi possano essere perfetti in ogni dettaglio. Voto - 6️⃣

Acquario: vita sentimentale movimentata in questa giornata di giovedì.

Secondo l'oroscopo potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto che riempiranno la vostra vita amorosa di momenti interessanti, anche per voi cuori solitari. Sul fronte professionale avrete maggiore cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte e Giove in cattivo aspetto che potrebbero rendere il vostro percorso professionale più tortuoso. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un giovedì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Questo cielo forse non sarà eccellente per il vostro rapporto, ciò nonostante ci sarà una piacevole intesa tra voi e il partner. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi. Attenzione dunque a possibili imprevisti. Voto - 7️⃣