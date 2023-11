L'oroscopo della giornata di venerdì 24 novembre prevede un Leone particolarmente attento alle spese, nel tentativo di ottenere ciò che vuole spendendo il meno possibile, mentre Gemelli potrebbe concedervi qualche piccolo sfizio. Pesci potrà contare su un rapporto equilibrato grazie alla Luna, mentre Bilancia non sarà sempre in perfetta sintonia con il partner.

Previsioni oroscopo venerdì 24 novembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di venerdì. Anche se Venere sarà in cattivo aspetto, vi sentirete abbastanza bene e vogliosi di risollevare il vostro rapporto con il partner.

Nel lavoro sarete sicuri delle vostre decisioni grazie a Mercurio in trigono con idee sempre interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì stabile per voi nativi del segno. Secondo l'Oroscopo il rapporto con il partner si rivelerà abbastanza appagante con momenti di crescita e di romanticismo. In ambito lavorativo farete un po’ di fatica in questo periodo a causa di Marte opposto. Le energie non saranno molte, ma la vostra forza di volontà di spingerà ad andare avanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Non potrete chiedere di meglio in questo periodo per la vostra relazione di coppia che si dimostrerà forte e matura. Potreste inoltre togliervi qualche piccolo sfizio insieme alla vostra anima gemella.

In ambito lavorativo cercate di essere meno superficiali nei vostri progetti, soprattutto quelli più delicati. Voto - 7️⃣

Cancro: cercherete di fare impresa con i vostri progetti professionali, cercando di massimizzare i vostri profitti. Alcuni obiettivi sono davvero difficili da raggiungere, ma se dimostrerete impegno potreste riuscirci.

Sul fronte amoroso non sarà il periodo migliore per parlare di sentimenti considerato Venere e l'astro argenteo contrari. Non sarete così interessati all'amore, ma prima o poi Cupido verrà a bussare alla vostra porta. Voto - 7️⃣

Leone: presterete particolare attenzione alle spese da sostenere in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Avrete degli obiettivi da raggiungere, ciò nonostante cercherete di non spendere più del dovuto, cercando comunque di ottenere ciò che volete. In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, pronti a riempire la vostra vita sentimentale di buone emozioni. Voto - 8️⃣

Vergine: con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Marte in sestile vi darà le forze per reagire, ma attenzione a non agire d'impulso. Sul fronte amoroso avrete abbastanza cura del vostro rapporto, che si rivelerà abbastanza tranquillo e appagante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete non sarete sempre in perfetta sintonia con la persona che amate.

Single oppure no, sarà necessario non superare certi limiti e rispettare le volontà della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi permetterà di agire in modo razionale. Dovrete comprendere inoltre che non sempre potrete essere particolarmente ambiziosi. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di venerdì tutto sommato positiva secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà particolarmente influente in amore, ciò nonostante il vostro rapporto sarà comunque abbastanza romantico. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie e sarete premiati per il vostro impegno e costanza che avete dimostrato nell'ultimo periodo. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale equilibrata e piacevole secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

In amore ci penseranno la Luna e Venere ad accompagnarvi verso una relazione appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in congiunzione vi permetterà di ottimizzare le vostre mansioni e raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo sottotono sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo non vi darà molte opportunità romantiche. Sarà necessario rimboccarsi le maniche e cercare di dare maggiore enfasi alla vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro alcuni obiettivi sono lontani attualmente, ma con il giusto impegno presto li raggiungerete. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima in questo venerdì di novembre.

Questo cielo sarà dalla vostra parte ancora per un po’. Sfruttate questo periodo per legare con la persona che amate o, se siete single, per approfondire una potenziale storia d'amore. In ambito lavorativo sfrutterete il vostro talento per creare progetti di successo, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in avvicinamento in posizioni per voi più comode potrete contare su un rapporto più equilibrato secondo l'oroscopo. Anche voi single sarete più socievoli e presto potrebbe arrivare qualcosa di interessante. In ambito lavorativo non sarà facile procedere secondo una precisa tabella di marcia considerato Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 7️⃣