L'oroscopo di venerdì 24 novembre 2023 inerente alla fortuna vede il Pesci e il Capricorno in basso alla classifica. Prevalentemente saranno i segni di fuoco quelli favoriti.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: zero ostacoli per Sagittario

1° Leone: questo venerdì di lavoro non avrete assolutamente rivali. Sarete voi, anzi, ad essere dei veri e propri punti di riferimento per gli altri colleghi. Avrete finalmente le gratificazioni che attendevate, insieme ai guadagni.

2° Sagittario: nuovi orizzonti. Ci saranno sempre nuove opportunità sia per fare carriera, sia per trovare il lavoro che vi regalerà vere soddisfazioni.

Finalmente non ci saranno ostacoli, ma solamente tantissima fortuna. Spesso e volentieri anche gli affari andranno a gonfie vele.

3° Acquario: ritornerete ad essere forti e ruggenti sul lavoro, forse anche grazie ad una spiccata collaborazione di squadra. Avvertirete un senso di piena soddisfazione quando potrete appurare i guadagni. Avrete a cuore qualcuno che avrà bisogno di un aiuto professionale e concreto.

4° Ariete: secondo quanto riportato dall'Oroscopo acquisterete fiducia in voi stessi con una buona efficacia. La squadra riuscirà a collaborare insieme, mentre sul piano burocratico risolverete moltissime delle vostre problematiche. Avrete la possibilità di fare shopping per voi stessi e per chi amate.

Bilancia alla carica

5° Bilancia: ridare nuova linfa alla vostra professione significherà anche avere molte più possibilità di guadagnare e di fare qualcosa di concreto per la vostra carriera. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata il lavoro potrebbe avere delle sorprese inaspettate.

6° Cancro: sarete incentivati a fare le cose con calma e ponderazione sul posto di lavoro, arrivando anche a definire meglio ciò che in effetti amate fare e cosa no.

Probabilmente sarete centro dell'attenzione esattamente grazie alla vostra rinnovata intraprendenza.

7° Toro: probabilmente avrete la possibilità di fare un tuffo nel passato proprio grazie alla fortuna di questa giornata sul posto di lavoro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata spesso e volentieri sentirete l'esigenza di riposare più del dovuto.

8° Vergine: In questo periodo la stanchezza si farà sentire poco, ma sarà sufficiente a farvi rallentare sul lavoro e anche in modo significativo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, ora sperimenterete una vasta gamma di ausili e non soltanto da parte dei colleghi.

Rivalutazioni per Gemelli

9° Gemelli: dovrete necessariamente rivalutare il vostro lavoro, magari anche cambiarlo se non vi sta più bene. Dovrete cercare di rientrare con alcune spese necessarie ed evitare ciò che in questo momento non vi serve. L'ambito burocratico presenterà qualche problema di troppo.

10° Scorpione: le energie potrebbero essere molto meno e molto meno efficaci nel corso della giornata. Ora come ora dovrete fare attenzione a non lasciarvi scappare qualche occasione dettata dalla fortuna.

Non avrete le soddisfazioni che cercavate, ma non demorderete molto facilmente.

11° Pesci: dovrete arrancare un po' prima di poter sentirvi bene economicamente, però fare attenzione a qualche spesa in più potrebbe essere utile. Sul lavoro purtroppo ci saranno dei rallentamenti significativi per cui sarà bene approfittare per riposare e ricaricare le batterie.

12° Capricorno: secondo quanto riportato dall'oroscopo dovrete rivedere la vostra tabella di marcia e riprendere qualche hobby che avete lasciato lungo il cammino del tempo.