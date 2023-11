L'Oroscopo della fortuna di giovedì 30 novembre 2023 vedrà un ritorno in vetta per il segno del Leone, con tanti affari e tanti guadagni. Il Toro sarà estremamente creativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Gemelli ottimo nella squadra di lavoro

1° Vergine: i progetti che avete in corso troveranno una inaspettata e fortunatissima conclusione. Concedervi qualche sfizio come un po' di tempo e shopping in più sarà un vero e proprio toccasana per la vostra mente.

2° Leone: avrete qualche colpo di fortuna che sul lavoro si tradurrà in una rimonta dei guadagni e del prestigio della vostra carriera. L'ambito professionale si potrebbe affollare di persone molto ambiziose che saranno disposte a condividere con voi idee vincenti da concretizzare.

3° Gemelli: dare il massimo in questa giornata sarà possibile grazie ad una forte collaborazione con la squadra professionale. Sarete in grado di sbaragliare la concorrenza con qualche piccolo accorgimento sul piano che avete in essere.

4° Ariete: avrete finalmente i guadagni che stavate aspettando da tantissimo tempo. Sarà ora di pensare a fare qualcosa che possa migliorare sensibilmente la vostra vita quotidiana e il vostro impegno sul piano professionale.

Continuate così.

Sagittario alle prime posizioni

5° Sagittario: non avrete rivali sul piano lavorativo, anzi. Avrete a che fare con persone che vorranno ricevere da voi dei consigli e con colleghi che si affideranno alla vostra esperienza ma soprattutto alla vostra perspicacia. Farvi qualche regalo farà bene alla vostra autostima.

6° Toro: le idee saranno all'altezza di qualunque situazione voi abbiate in mano. Arriverete a fare progetti ambiziosi e allo stesso tempo avrete la pazienza e le energie per poterli portare avanti senza fermarvi.

7° Pesci: il lavoro procederà abbastanza bene, ma i guadagni potrebbero essere altalenanti in questa giornata. Avrete qualche spesa in più che molto probabilmente potrebbe arrecarvi qualche fastidio.

Tuttavia, potrete anche dedicarvi a qualche affare che potrebbe fare la differenza.

8° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo, nella squadra di lavoro ci sarà qualche piccola diatriba che potreste risolvere insieme in un batter d'occhio. Però avvertirete un calo delle energie che in un primo momento non vi darà molte noie.

Cancro risolutivo

9° Cancro: sarete in grado di portare a termine qualche affare, ma potreste immediatamente sentire la stanchezza farsi largo sia nel fisico che nella mente. L'oroscopo suggerisce un po' di riposo in serata per tornare scattanti come prima.

10° Scorpione: le energie potrebbero esaurirsi in fretta, soprattutto se fate parte di una squadra di lavoro che spesso ha delle divergenze piuttosto importanti.

Lavorare in solitaria non vi darà salti di qualità, ma vi farà sentire più sereni.

11° Acquario: avvertirete un po' di affaticamento e sul lavoro questo potrebbe influire negativamente sulla vostra concentrazione. Al momento essere impulsivi sul posto di lavoro potrebbe far perdere molto del carisma che avete acquisito nel tempo.

12° Capricorno: farete un po' di pausa, ritornando ad un ritmo un po' più lento. Purtroppo questo potrebbe essere controproducente per i vostri affari ma anche per qualche progetto che avete in mente e che non potrete concretizzare al momento.