L'oroscopo di lunedì 13 novembre 2023 è piuttosto negativo per i segni di Fuoco: la fortuna è scarsa e le questioni amorose sono molto deludenti. Vergine e Acquario occuperanno rispettivamente le prime due posizioni della classifica.

L'oroscopo di lunedì: Vergine tenera

1° Vergine: passione, responsabilità e tenerezza. Questa giornata sarà colma di questi tre elementi per quanto riguarda la vita di coppia. Ci sarà attrazione reciproca per una persona e la serata sarà colma di progetti in famiglia, così come sul lavoro.

2° Acquario: le questioni di carattere amoroso conosceranno la vostra completa attenzione.

La vivacità e la responsabilità di cui vi farete carico saranno motivo di soddisfazione. Sul lavoro l'impegno sarà ampiamente ricompensato.

3° Gemelli: i sentimenti daranno la carica giornaliera per affrontare ogni ambito della vostra quotidianità. Andrete incontro anche a una maturazione individuale che vi permetterà di realizzare qualche desiderio.

4° Toro: ritornare in ambito familiare significherà respirare aria fresca. Nella coppia vivrete un affiatamento che accompagnerà in modo sublime la passione. Sarà il momento di sbilanciarvi per confessare i vostri sentimenti.

Traguardi per Bilancia

5° Bilancia: raggiungerete dei traguardi che vi permetteranno di pensare di più a voi stessi, mentre con l'amore vi sentirete molto corteggiati dalla persona amata.

Andare di fretta però potrebbe essere controproducente per la sintonia di coppia.

6° Capricorno: sarà un periodo molto prolifico per i guadagni. La sintonia con la persona amata e con le amicizie vi darà tutto il buonumore che vi occorre per facilitare l'interazione ed eventualmente anche alcune riappacificazioni.

7° Pesci: potreste avere qualche punta di stress che vi permetterà di lavorare, ma non molto agevolmente.

Le amicizie e magari nuove conoscenze vi aiuteranno a sentirvi meno oppressi dalla quotidianità.

8° Scorpione: sicuramente la prudenza sul piano professionale potrebbe essere motivo di responsabilità a fronte di qualche progetto decisamente pesante da portare avanti. Avrete una squadra sul lavoro che collaborerà parecchio, innescando anche qualche amicizia inaspettata.

Lo stesso non si potrà dire della famiglia.

Cancro a riposo

9° Cancro: potreste evitare di fare qualche cosa di troppo faticoso, la salute fisica e mentale è decisamente più importante di ogni altra cosa. La necessità di avere del tempo per voi si farà sempre più impellente se non le darete ascolto in modo adeguato.

10° Ariete: gli affari di cuore potrebbero essere accantonati per questioni molto più serie, come ad esempio la poca dinamicità che avrete sul lavoro. Spesso e volentieri avrete bisogno di uno stacco che vi possa rilassare.

11° Leone: di amore non vorrete proprio sentirne parlare, forse a causa di una delusione cocente oppure per una situazione familiare che non vi sta a genio. Sicuramente avrete a che fare con il bisogno di stare un po' da soli.

Sul lavoro la fortuna sarà in netto calo, ma ciò non vi impedirà di fare qualcosa di diverso.

12° Sagittario: spesso e volentieri la stanchezza vi farà sentire piuttosto nervosi. Accettare qualche consiglio potrebbe essere di aiuto per il lavoro, specialmente se vivete delle difficoltà molto significative.