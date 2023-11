L'oroscopo relativo all'amore del weekend 25 e 26 novembre 2023 vedrà i segni di acqua in difficoltà. Per i segni di fuoco invece ci sarà amore, passione e romanticismo. In particolare ci saranno delle riflessioni per il Capricorno, mentre il Leone e il Sagittario saranno al top.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la classifica.

L'oroscopo dell'amore del weekend: armonia per Leone

1° Leone: finalmente l'ambito di coppia ritroverà un'armonia che potrebbe portarvi a fare qualche passo in avanti.

Sono favoriti anche gli incontri. La fortuna sarà particolarmente alta con la comunicazione in famiglia.

2° Sagittario: avrete a cuore gli interessi della famiglia e svilupperete molto il rapporto con coloro che vi circondano, anche con il partner. Vi sentirete molto vicini a un'amicizia che potrebbe regalarvi delle bellissime emozioni nel corso del fine settimana.

3° Gemelli: avrete modo di rivitalizzare il vostro rapporto con qualche esperienza fuori dal comune con la persona amata. Avrete a disposizione due bellissime serate all'insegna del romanticismo e anche del divertimento con gli amici.

4° Bilancia: potrete risvegliare la passionalità nella vita di coppia e probabilmente anche un'affinità particolare con qualche nuova amicizia.

In famiglia l'atmosfera può sensibilmente migliorare, arrivando ad avere un rapporto decisamente idilliaco con qualcuno in particolare.

Novità per Ariete

5° Ariete: l'ambito di coppia ora più che mai ritornerà ad essere la protagonista delle vostre giornate. Avrete dei progetti molto fortunati insieme che con il trascorrere delle ore avranno sempre più possibilità di concretizzarsi.

6° Vergine: questo weekend ci sarà un cambio di passo per la vostra vita sentimentale. Arriveranno nuovi amori e nuove esperienze amicali che vi valorizzeranno sempre di più. Nella vita familiare ci sarà un bellissimo affiatamento e una spiccata collaborazione fra le parti.

7° Toro: avrete modo di ridimensionare qualche rapporto per poter essere molto più responsabili nei confronti di voi stessi.

Amarvi ora più che mai sarà necessario anche per perseguire degli obiettivi personali senza precedenti. La fortuna toccherà moltissimo il rapporto che avete con i figli.

8° Capricorno: avrete la possibilità di riflettere su qualche decisione familiare che potrebbe necessitare di una revisione. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete un po' più di fiducia verso voi stessi rispetto a quella che potreste provare nei confronti di qualcun altro.

Obiettivi personali al centro per l'Acquario

9° Acquario: nel fine settimana avrete meno tempo e meno voglia del solito per pensare all'amore e ai sentimenti. Al contrario avrete un focus molto forte sui vostri obiettivi personali, perseguirli sarà qualcosa per cui varrà la pena anche di stancarsi.

10° Pesci: anche se ci sarà qualche piccolo conflitto, in famiglia potrebbe tornare il sereno entro la giornata di domenica. Avrete la possibilità di dimenticare qualche nostalgia di troppo nel corso delle due giornate del weekend.

11° Scorpione: in amore non ci sarà molta fortuna in questo periodo. Avrete però una volontà molto determinata di stare per conto vostro e di dare moltissimo per la famiglia. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del weekend, farete anche qualcosa di dolce per voi stessi.

12° Cancro: avrete molto da fare e i sentimenti verranno completamente messi da parte. Avrete dei traguardi personali che perseguirete per soddisfare voi stessi. Avrete molta più cura sia della vostra mente che del vostro corpo.