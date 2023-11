Le previsioni dell'oroscopo del 26 novembre per quel che riguarda i single segnalano che il Toro può fare degli incontri interessanti, per il Sagittario ci sarà la possibilità di riallacciare un rapporto importante, mentre i Pesci potranno conquistare una persona.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se siete single non cercate di fare cose di cui poi potreste pentirvi, fare il passo più lungo della gamba sarebbe davvero deleterio. State tranquilli e vivete la giornata in assoluta serenità.

Toro: se non avete trovato l'anima gemella potrebbe essere una giornata buona per effettuare qualche incontro interessante.

Evitate però di rimanere a casa e uscite con il solo intento di divertirvi.

Gemelli: sarebbe buono passare una giornata all'insegna dell'amicizia, cercate di capire quale può essere la cosa migliore per voi e poi coinvolgete qualche amico. Il divertimento sarà garantito, a patto che sappiate cogliere al volo le occasioni.

Cancro: la vostra voglia di intraprendere una relazione sentimentale è sotto gli occhi di tutti, non forzate però le cose e abbiate la pazienza di attendere. Tutto arriverà al momento giusto e sarà ancora più bello.

Leone: se siete single e volete mettervi in gioco dimostrate maggiore concretezza agli occhi della persona sulla quale volete fare colpo. Non tiratevi mai indietro e agite con coraggio.

Vergine: potrebbe essere la giornata adatta per riflettere un po' sul vostro status e sulle motivazioni che vi relegano nella categoria dei single. Ragionate tranquillamente e non mettetevi troppa fretta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se siete single cercate di divertirvi e trascorrere del tempo in maniera serena, un incontro potrebbe farvi riflettere e invogliarvi a cominciare cautamente una relazione.

Rischiate e non ve ne pentirete.

Scorpione: se non avete trovato l'anima gemella non disperate e concentratevi nel vivere una giornata all'insegna dell'avventura e delle emozioni. Vivete giorno per giorno e senza il benché minimo assillo.

Sagittario: se siete single vorrete cambiare il vostro status al più presto, riallacciate i rapporti con una persona che non avete mai smesso di pensare e che occupa un posto importante nel vostro cuore.

Capricorno: la giornata di domenica può rappresentare un momento importante per trascorrere in famiglia delle ore piacevoli e piene di rilassatezza. Approfittate del momento per incontrare qualcuno che non vedevate da tempo.

Acquario: a volte date l'impressione di essere troppo superficiali nello scegliere le persone che volete accanto a voi, sia in amore che in amicizia. Questo è forse uno dei motivi per cui siete single.

Pesci: la giornata può essere buona per incontrare una persona che a breve vi farà battere il cuore, mettete tutto l'impegno necessario per conquistarla e cercate di proporle qualcosa di duraturo.