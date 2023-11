L'oroscopo della settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre prevede un Capricorno più acuto sul fronte professionale grazie a Mercurio in congiunzione, mentre il pianeta Marte arriverà nel segno del Sagittario. Leone riceverà importanti soddisfazioni e potrebbe dare presto vita a nuove iniziative, mentre Pesci avrà idee migliori, ma meno energie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 27 novembre al 3 dicembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno importanti cambiamenti nel vostro cielo.

Secondo l'oroscopo, avrete modo di mettere in campo più energie in quel che fate grazie a Marte in trigono. Mercurio però passerà in quadratura, dunque non sempre le vostre strategie potrebbero funzionare. In amore Venere sarà ancora in opposizione. Non sarà così ancora per molto, ciò nonostante non sarà facile godere di un rapporto stabile. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale appagante durante la prossima settimana per voi nativi del segno. Eccezion fatta per il weekend, la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, avrete interessanti occasioni per trascorrere bei momenti insieme alla persona che vi piace. Nel lavoro Mercurio arriverà in vostro soccorso dal segno del Capricorno, mentre Marte non sarà più opposto.

Avrete dunque maggiori possibilità di mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una settimana piena d'amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio in questo periodo, riempiendo la vostra relazione di coppia di momenti davvero unici. Sul fronte professionale Marte in opposizione potrebbe togliervi un po’ di energie in un periodo comunque fortunatamente meno impegnativo.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che continuerà a muoversi a vostro svantaggio secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore Venere sarà ancora in cattivo aspetto. Di contro la Luna vi darà una mano, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì. Nel lavoro Mercurio sarà in opposizione, mentre Marte lascerà Scorpione.

Potreste faticare molto a trovare la giusta quadra per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: periodo confortevole in amore secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato da una splendida Venere in trigono, che però non sarà così splendida ancora per molto. Cercate dunque di fortificare il vostro legame con il partner. Nel lavoro Marte subentrerà a Mercurio nel vostro cielo e porterà energie interessanti per concentrarvi su nuovi progetti che possano darvi le soddisfazioni che meritate. Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo di Mercurio in Capricorno sarà per voi molto utile per cercare di gestire i vostri progetti in modo più oculato e razionale. Attenzione però a Marte, ora in quadratura, che potrebbe togliervi energie.

Sul fronte amoroso avrete modo di godere di una relazione abbastanza affiatata. Attenzione però alla Luna in cattivo aspetto all'inizio della settimana. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole durante la prossima settimana per voi nativi del segno. Venere sarà ancora dalla vostra parte. Attenzione soltanto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo Mercurio in quadratura potrebbe disorientarvi un po’. Di contro, Marte in sestile porterà buone energie per poter reagire bene agli ostacoli. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi avvicinerete all'ultimo mese dell'anno con un certo entusiasmo secondo l'oroscopo. In ambito amoroso ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto e il prossimo periodo sarà ancor più promettente.

In ambito lavorativo perderete il supporto di Marte. Di contro, Mercurio sarà in sestile e vi aiuterà a gestire al meglio i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Marte arriverà nel vostro segno zodiacale mentre Mercurio lo lascerà. Per quanto riguarda il lavoro sarete più attivi, ma alcune idee potrebbero non essere così efficaci. In amore sarete a vostro agio con la persona che amate grazie a Venere in sestile. Nel weekend inoltre avrete qualche occasione romantica in più, grazie alla Luna in trigono. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno il passaggio di Mercurio nel vostro cielo. Insieme a Giove e Saturno, sarà possibile mettere insieme progetti di qualità superiore, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i sentimenti, in questa settimana non potrete avere grandi aspettative. Siete in attesa di alcuni eventi che potrebbero cambiare le sorti del vostro rapporto. Per il momento, dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che continuerà a splendere nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Sarete in grado di vivere al meglio il vostro rapporto e poter godere di momenti davvero interessanti. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Sul fronte professionale l'arrivo di Marte in Sagittario vi permetterà di gestire in modo più efficace alcune mansioni impegnative. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una settimana discreta per voi nativi del segno.

Si avvicinano le feste, ma con l'arrivo di Marte in quadratura le energie a disposizione non saranno molte. Mercurio invece passerà dalla vostra parte e potreste avere idee interessanti da sviluppare molto presto. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato stabile, ma con la Luna in cattivo aspetto, soprattutto tra le giornate di martedì e mercoledì, attenzione a non superare certi limiti. Voto - 7️