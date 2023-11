Secondo l'oroscopo del 22 novembre sarà una giornata carica di energia e di felicità per gli Ariete. Per i Gemelli sarà una giornata alquanto insolita, invece i Vergine potranno concludere i progetti lasciati in sospeso.

La giornata di mercoledì 22 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi sveglierete con tanta energia e voglia di ritrovare la felicità, dopo tanta sofferenza. Approfittate del fatto che vi sentirete più allegri che mai. In amore, sarà il momento di impegnarvi con la vostra dolce metà, anche se sentite di non essere all’altezza di ciò che il vostro cuore desidera.

Prendere questa decisione vi aiuterà a rafforzare il legame.

Toro – Se avete intenzione di raggiungere i vostri obiettivi di vita, dovreste mettere più entusiasmo in quello che fate. Evitate di rilassarvi perché potreste perdere qualsiasi opportunità. Se ritenete che la vostra relazione amorosa stia andando nella giusta direzione, in questo giorno sorprendete il vostro partner proponendogli un matrimonio o una convivenza.

Gemelli – Secondo l'Oroscopo del 22 novembre sarà una giornata davvero insolita, nella quale potrete esprimere il vostro lato più percettivo e libero. Qualunque cosa voi facciate, vi sentirete al settimo cielo e nessuno sarà in grado di eclissarvi. Smettete di pensare così tanto e amate la vostra anima gemella per quello che è veramente.

Non cercate di cambiare alcuni lati del suo carattere, poiché ogni persona ha la propria essenza.

Cancro – Sarà il momento giusto per iniziare a credere nella vostra immaginazione, che sarà essenziale per risolvere tutti i problemi che si presenteranno lungo il vostro cammino. Per l’amore, sarà il periodo giusto per formalizzare o iniziare la convivenza con la vostra dolce metà e concretizzare quei progetti di coppia.

Chiedetele se è disposta a farlo.

Previsioni degli astri per il 22 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Sarà la volta giusta per dare il meglio di voi stessi e scommettere sulle cose materiali che avete sempre sognato, e ci riuscirete grazie alla vostra intelligenza. In amore, fate la vostra scelta e andate avanti. La persona di cui siete innamorati da tanto tempo è davanti a voi, quindi, non cogliete al volo l’occasione per dichiararvi.

Vergine – Sarà un’ottima giornata per portare a termine quei progetti ancora in sospeso e che vi è stato difficile realizzare a causa della vostra irresponsabilità. Smettete di discutere con la vostra famiglia nel poco tempo che trascorrete con loro, quindi, cercate di godervi pienamente la loro compagnia. In questo momento hanno bisogno di voi.

Bilancia – Respirate aria fresca. Non vedete che le cose stanno davvero cambiando in meglio? Pensate all’ultima volta che siete stati veramente felici. Pensate a voi stessi adesso. In campo amoroso, trascorrerete una giornata più informale con il vostro amante. Entrambi avete cose in mente e di cui siete preoccupati.

Scorpione – Sarà una giornata in cui vi troverete davanti a troppe opzioni e dovrete decidere quella più conveniente.

Rilassatevi e aspettate fino a domani per prendere la decisione giusta. Vi farebbe bene iniziare a migliorare il vostro atteggiamento rude nei confronti dei vostri cari, poiché il transito di Marte potrebbe dare vita a una nuova discussione familiare.

Astrologia del 22 novembre da Sagittario a Pesci

Sagittario – Mettete tutto il vostro entusiasmo nel raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Prima di tutto, dovreste avere bene in mente cosa volete veramente e lavorare per ottenerlo. In amore, non sentitevi in colpa, ma sarebbe bene porre dei limiti ai capricci dei vostri figli. Anche se si arrabbiano adesso, vi ringrazieranno in futuro.

Capricorno – Non rivivete le vostre vecchie storie e cercate di dimenticare il passato.

Iniziate ad affrontare il presente in maniera diversa e vi sentirete meno angosciati. Se avete litigato con il vostro migliore amico per aver fatto un commento inappropriato, non rimediate perché potrebbe complicare ancora di più le cose.

Acquario – Prima di andare avanti, dovete avere ben chiaro dove volete andare. Avrete la spinta necessaria per conquistare tutto ciò che desiderate. Attraverserete giornate in cui sarete troppo sensibili. Questo stato d’animo vi farà sentire molto dipendente dal vostro amante o dalla vostra famiglia, quindi, cercate il loro sostegno.

Pesci – Smettete di commettere sempre lo stesso errore umiliandovi continuamente. Anche se non lo vedete, i vostri meriti sono molto ben riconosciuti dalle persone che vi circondano.

Ricordate che qualche giorno fa avete avuto un confronto molto importante con il vostro partner d’amore. Siate preparati, perché vi richiederà quella cosa e voi non sarete ancora in grado di fornirgliela.