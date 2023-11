L'Oroscopo di domenica 26 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. Le stelle, grazie alla loro influenza, piloteranno la quotidianità dei profili. È presente anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 novembre.

La classifica secondo l'oroscopo di domenica 26 novembre

Leone (1° posto): vi sentirete davvero fortunati. Sarà una giornata tranquilla e serena, all'insegna della comprensione.

Coltiverete le vostre amicizie in armonia, valorizzando principi importanti.

Capricorno (2° posto): userete le vostre energie nel migliore dei modi. Non sprecherete neanche un istante. Vi rilasserete in vista dell'inizio della nuova settimana lavorativa. Avrete grandi progetti.

Scorpione (3° posto): sarete perfettamente in grado di badare a voi stessi. Nonostante questo, riceverete tantissimo affetto da parte delle persone care. La famiglia si esporrà per voi e gli amici faranno lo stesso.

Toro (4° posto): vi farete accecare dal fuoco della passione. Avrete occhi solo per il partner. Vorrete trasformare questa relazione in qualcosa di più serio. Sicuramente, starete sulla strada giusta.

Pesci (5° posto): vi affiderete alla vostra famiglia.

Condividerete momenti divertenti e spensierati. Non vorrete intromissioni e, per questo motivo, assumerete un tono un po' brusco con le altre persone.

Vergine (6° posto): non sentirete la mancanza di un'anima gemella. Starete bene anche da soli. Utilizzerete questo tempo per coltivare i vostri hobby e per intraprendere attività del tutto nuove.

Acquario (7° posto): farete arrabbiare il partner. Correre ai ripari non sarà facile, ma non tutto andrà perduto. Dovrete solo trovare la strategia giusta per colpire nel segno. Le cose miglioreranno nei giorni successivi.

Gemelli (8° posto): non nutrirete grande interesse verso la vita di coppia. Preferirete concentrarvi su questioni pratiche, in modo da ottenere qualcosa di concreto.

Non smetterete di pensare al lavoro.

Sagittario (9° posto): farete fatica a concentrarvi. Sarà una giornata piuttosto turbolenta dal punto di vista emotivo. Non vi fiderete del partner e anche le interazioni con gli amici vi lasceranno un po' perplessi.

Bilancia (10° posto): non sarete affatto contenti del partner. Prenderete le distanze da lui perché non avrete alcuna intenzione di stressarvi. Attraverserete un momento piuttosto difficile.

Cancro (11° posto): vi farete ingannare un po' troppo facilmente. Vi fiderete delle persone, anche di coloro che non meriteranno il vostro affetto. Sarà necessaria un'accurata selezione.

Ariete (12° posto): il rapporto con il partner sarà piuttosto travagliato. Avrete bisogno di un po' di tempo per sistemare le cose. Per il momento, cercherete di non perdere la calma e di mantenere un certo equilibrio.