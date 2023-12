La ponytail bassa e lo chignon saranno le acconciature più gettonate in questo inverno 2023-2024. Inoltre le varie proposte possono essere sfoggiate anche durante le feste natalizie. Si possono anche realizzare le tonalità caramel macchiato e il biondo miele. Adesso è arrivato il momento per scoprire le ultime novità per i prossimi mesi.

Le pettinature dell'inverno

Per realizzare delle acconciature particolari basta solamente un po' di fantasia. La ponytail bassa è sempre molto richiesta. Sulla pettinatura le lunghezze possono essere lisce e non possono mancare dei ciuffi liberi ai lati del viso.

La coda bassa risulta essere molto ordinata e inoltre è molto facile da realizzare. Lo chignon può essere scelto nella versione alta, magari per una serata elegante. L'acconciatura in questione può essere impreziosita da un fermaglio con le perle. Un'idea originale può essere quella di realizzare delle micro treccine e successivamente raccoglierle in uno chignon.

Altre proposte da copiare

La treccia è immancabile durante la stagione invernale. Questa può essere scelta in una versione morbida e leggermente spettinata. Oppure si può optare anche per la meravigliosa treccia a corona. Sulle lunghezze si possono applicare delle micro perline colorate o bianche. Si possono lasciare sciolti i capelli lunghi, realizzare delle onde leggere e applicare un cerchietto colorato.

Invece con uno styling liscio si può abbinare un fiocco in velluto. Su un bob pari mosso o un pixie cut spettinato si può scegliere un accessorio dorato o di colore rosso. Su un lob è ideale una riga a zig zag o obliqua. Su questo hairstyle si possono applicare delle forcine e creare una figura geometrica, Un semiraccolto può essere impreziosito da uno scrunchie in raso e invece sulle lunghezze si può realizzare il frisé, ma solamente in alcuni punti.

Le tonalità della stagione invernale

La stagione invernale è il momento più adatto per scegliere delle nuove tonalità per i capelli. Ad esempio si può optare per il biondo miele sfoggiato da Rihanna. La nuance della cantante risulta essere molto luminosa, elegante e anche molto avvolgente. Il biondo miele può essere realizzato su un mullet con frangia lunga.

Per un risultato finale molto più originale si possono aggiungere delle sfumature blu notte in vari punti della chioma. Invece il caramel macchiato è stato scelto dall'avvocatessa Amal Clooney. Sulla tonalità sono presenti dei riflessi caramello che regalano al tutto molta tridimensionalità. Il caramel macchiato può essere abbinato a un pixie cut super sfilato. Su un bob scalato con frangia pari si può abbinare il color liquirizia sfoggiato dall'attrice Riley Keough. Si tratta di una nuance rigorosa e soprattutto uniforme. Per rendere la capigliatura più sbarazzina si possono creare dei piccoli ciuffi di colore rosso fiamma solamente sulla frangia. Uno styling spettinato e l'hairstyle è davvero terminato.