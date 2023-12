L’Oroscopo di martedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 gennaio. Sotto i riflettori astrali i segni della seconda sestina: ansiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il prezioso supporto delle stelle?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 gennaio consultando il responso dell'astrologia di martedì in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Splendida giornata in arrivo, senza ombra di dubbio.

Questo martedì si prospetta generoso e promette più di qualche opportunità per prosperare. Saturno sorridente nei confronti del vostro segno porterà con sé una vera e propria benedizione. Risolto un eventuale fraintendimento con un membro della famiglia, sentirsi immediatamente meglio sarà il vostro nuovo stato d'animo, pronto per ristabilire un dialogo sereno. Nel lavoro, saprete superare le difficoltà con intelligenza e tatto, un successo considerando la vostra inclinazione all'impulsività. Per quanto riguarda l'amore, dentro di voi alberga un cacciatore o una cacciatrice. Non tarderete a trovare qualcuno capace di risvegliare passioni sopite e di incendiare nuove fiamme.

Scorpione: ★★★★. Giornata piacevole, sebbene tipicamente immersa nella routine.

In amore, le rotte astrali si dirigono verso un futuro promettente e alcuni segnali preannunciano persino una spruzzata di buona sorte. Venere, il pianeta dell'entusiasmo e della sintonia con l'ambiente circostante, porterà qualche novità interessante, specialmente per chi è legato a un partner. Sarà vostra capacità mantenere la calma dove altri potrebbero impazzire, mostrando le vostre qualità senza alcuna ostentazione eccessiva o atteggiamento arrogante, come spesso accade a molti.

Single: la vostra serietà sarà sempre il vostro biglietto da visita, conferendovi quel tono allegro e positivo che vi contraddistingue. Sul fronte lavorativo, potrebbe aprirsi una porta verso proposte stimolanti, un giusto riconoscimento per gli sforzi e i sacrifici che avete sostenuto ultimamente.

Sagittario: ★★★. Scarsa socievolezza e zero fortuna possono rendere questo martedì leggermente sottotono.

Le stelle infatti potrebbero deludere molte delle vostre aspettative. Siate quindi più diplomatici soprattutto con una persona che, dimostrandosi improvvisamente interessata a voi, dovesse creare eventualmente qualche situazione "pericolosa": occhio se siete già in coppia! Per i single, questa giornata potrebbe offrire uno spazio per esplorare passioni personali. Potrebbe essere ideale dedicarsi a hobby o attività che rinvigoriscano l'anima. È possibile che incontri inaspettati portino a nuove conoscenze, anche se sarà essenziale essere cauti nell'approccio, specialmente considerando il periodo. Per adesso niente shopping avventato. Parlando di lavoro, è la giornata per imparare ad agire in modo autonomo, specie se alle prese con i primi approcci lavorativi.

Oroscopo e stelle del 2 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Una giornata equilibrata vi attende questo martedì. La vostra intesa con il partner sarà palpabile, specialmente mentre pianificate qualcosa da mettere in atto in vista del prossimo weekend. Mostrerete la vostra maestria nel gestire relazioni familiari e condividerete momenti di gioia insieme a chi amate. Sebbene non ci siano grandi cambiamenti in vista, tutto fluirà in modo regolare, senza intoppi o problematiche di sorta. Un progetto stimolante in qualche caso potrebbe presto portare soddisfazioni e la sfera delle amicizie sarà fonte di gratificazioni nella giornata in questione. Per chi è single in arrivo una buona notizia: forse troverete soddisfazioni dove mai avreste immaginato.

Nel contesto lavorativo, la vostra originalità vi distinguerà, conquistando l'apprezzamento e il consenso dei colleghi. Siate pronti a mostrare il vostro lato migliore.

Acquario: ★★★★. Periodo impastato nella solita routine. Il vostro equilibrio emotivo sarà accettabile, rendendovi più attenti nel cogliere opportunità di crescita personale. Avrete un animo sereno, il che faciliterà i contatti basati sulle affinità interiori con gli amici di sempre e il partner. Potrebbero verificarsi inviti inaspettati da parte di nuove conoscenze: ottimo quindi per chi è single! Si sa, da piccole cose possono nascere grandi legami: siate pronti per un possibile colpo di fulmine, anche perché vi sono tutte le premesse che possa accadere davvero.

La curiosità favorirà occasioni di incontri gradevoli. Tuttavia, se avete già una relazione consolidata, cercate di resistere alla tentazione di un'avventura extra: il legame merita sempre di essere preservato. Lavoro in leggero rialzo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 2 gennaio, vi mette a ragione tra i segni favoriti. Molti nativi infatti godranno di un periodo eccellente, specialmente nel campo sentimentale. Grazie alla presenza benefica della Luna in Vergine, ritroverete armonia con la persona amata. Verso sera troverete una piacevole serenità interiore e vi concentrerete esclusivamente su chi avete accanto. Una gioiosa calma interiore vi farà apprezzare l'affetto dei vostri familiari, regalandovi una giornata serena e per certi versi quasi perfetta.

Single, organizzerete efficacemente le vostre solite attività, completando con successo tutto ciò che vi eravate prefissati. Sul fronte lavorativo, avrete l'opportunità di migliorare la situazione economica. Rendete la giornata meno faticosa adottando le giuste strategie.