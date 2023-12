L'oroscopo della fortuna della settimana 11-17 dicembre 2023 rende protagonista indiscusso il segno del Toro grazie alla presenza di Giove in questa costellazione, mentre Mercurio sarà dalla parte del Capricorno e di tutti gli altri segni di Terra. Il Sole sarà di grande aiuto per tutti i segni di Aria.

L'oroscopo della settimana: Capricorno volenteroso

1° Toro: questa settimana costituirà un periodo di forte rivoluzione sul piano della fortuna. Con Giove a portata di mano i progetti più ambiziosi potrebbero trovare un'ottima risoluzione, incentivando i guadagni.

Troverete una grande determinazione nella vostra squadra, che vi sarà di forte ispirazione in aggiunta a quella di stampo personale.

2° Capricorno: la settimana sarà caratterizzata da una volontà di ferro che spesso è volentieri vi porterà a straordinari successi. Grazie alle vostre capacità pratiche e alla responsabilità che assumerete di giorno in giorno, avrete a portata di mano molti affari remunerativi.

3° Vergine: la fortuna vi accompagnerà a esplorare nuovi orizzonti lavorativi che possano essere per voi un autentico salto di qualità anche sul piano professionale. I guadagni saranno visibilmente in aumento e le possibilità di fare carriera molto più concrete rispetto al passato. Nel weekend avrete del meritato riposo.

4° Bilancia: avrete delle idee molto originali da impiegare sul piano lavorativo. La squadra lavoro ancora una volta sarà fiera di voi e dei progetti che concretizzerete giorno dopo giorno. Le ricompense potrebbero essere tali da pensare a qualche svago davvero fuori dagli schemi.

Gemelli più carismatico

5° Acquario: non avrete rivali nel corso di questa settimana.

L'autostima potrebbe conferire alla vostra carriera di procedere senza cali della concentrazione oppure distrazioni di vario genere. Mantenete gli occhi fissi sugli obiettivi che avete in mente. Sarà la volta buona per vederli realizzati.

6° Gemelli: spesso e volentieri il carisma fa naturalmente parte della vostra personalità, ma questa settimana sarete circondati da persone che vi stimano e apprezzano il vostro lavoro.

Nel weekend potreste rallentare, ma non ci saranno tentennamenti sul piano professionale che possano costituire qualcosa di concretamente negativo.

7° Pesci: sicuramente la fortuna vi darà una mano nel superare quei piccoli ostacoli di troppo sul piano professionale. Sarete piuttosto in alto mare riguardo al perseguimento di qualche obiettivo. La grinta non vi mancherà nella seconda parte della settimana, anche grazie a stimoli esterni che faranno la differenza.

8° Sagittario: sarete molto determinati con quelle piccole sfide che purtroppo si accavallano nel corso della settimana. Neanche un aiuto da parte dei colleghi potrà salvarvi e spesso avrete bisogno di un consiglio amico fidato.

Cancro a corto di novità

9° Cancro: non ci saranno novità rilevanti sul piano dei guadagni, anzi dovrete faticare parecchio prima di vedere qualche risultato per cui valga la pena festeggiare. Sentirete un po' il peso sulle spalle a causa di qualche situazione burocratica che ancora non si risolve. Andare avanti con i progetti personali sarà molto più difficile del solito.

10° Scorpione: andrete incontro a qualche dissidio all'interno del contesto lavorativo a causa forse di alcune divergenze di intenti che potrebbero fare la differenza per la vostra carriera, ma non per quella altrui. L'autostima al momento potrebbe subire un calo decisamente troppo ingente per le vostre spalle e la vostra mente.

Avrete bisogno di riposo.

11° Leone: non sempre avrete le soddisfazioni per cui avete lottato sul piano finanziario. Non avrete neanche delle energie valide per poter fare qualcosa di diverso o dare una spinta alla vostra voglia di mettervi in gioco. La salute sarà da salvaguardare in modo molto attento ed efficace.

12° Ariete: probabilmente questa settimana sarà fatta di bilanci sul piano professionale e di riposo. Non sempre riuscirete a mettervi in moto né con il fisico né con la mente. Avrete anche qualche ritardo nel vedere i frutti del vostro lavoro, così come sentirete di avere poche opportunità sul piano professionale per chi è ancora alla ricerca di un impiego.